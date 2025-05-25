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Şampiyon Galatasaray, Boğaz'da zafer turu attı: Yenikapı'da kutlama coşkusu başladı
Şampiyon Galatasaray, Boğaz'da zafer turu attı: Yenikapı'da kutlama coşkusu başladı
Sputnik Türkiye
2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, zaferini İstanbul Boğazı’nda düzenlenen görkemli bir tekne turuyla kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibi... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, galatasaray, trendyol süper lig, galatasaray lisesi, i̇stanbul boğazı, yenikapı, boğaz
фото, galatasaray, trendyol süper lig, galatasaray lisesi, i̇stanbul boğazı, yenikapı, boğaz

Şampiyon Galatasaray, Boğaz'da zafer turu attı: Yenikapı'da kutlama coşkusu başladı

20:43 25.05.2025
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2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, zaferini İstanbul Boğazı’nda düzenlenen görkemli bir tekne turuyla kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibi taşıyan şampiyonluk teknesi, taraftarların büyük coşkusu eşliğinde Sarayburnu’ndan hareket ederek Yenikapı Etkinlik Alanı’na doğru yol aldı.
© AA / Hakan Akgün

Kutlamalar, Yenikapı’daki büyük etkinlik alanında düzenlenen özel gösteriler ve konserlerle devam ediyor.

Kutlamalar, Yenikapı’daki büyük etkinlik alanında düzenlenen özel gösteriler ve konserlerle devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Hakan Akgün

Kutlamalar, Yenikapı’daki büyük etkinlik alanında düzenlenen özel gösteriler ve konserlerle devam ediyor.

© AA / Hakan Akgün

Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluk kutlamaları için Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluk kutlamaları için Galatasaray Lisesi önünde toplandı. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Hakan Akgün

Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluk kutlamaları için Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

© AA / Hakan Akgün

Galatasaray Takım Otobüsü, kentte zafer turu attı.

Galatasaray Takım Otobüsü, kentte zafer turu attı. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Hakan Akgün

Galatasaray Takım Otobüsü, kentte zafer turu attı.

© AA / Hakan Akgün

Galatasaray, Sarayburnu’ndan Yenikapı’ya şampiyonluk yolculuğuna çıktı.

Galatasaray, Sarayburnu’ndan Yenikapı’ya şampiyonluk yolculuğuna çıktı. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Hakan Akgün

Galatasaray, Sarayburnu’ndan Yenikapı’ya şampiyonluk yolculuğuna çıktı.

© AA / Hakan Akgün

Takım taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Takım taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Hakan Akgün

Takım taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

© AA / Murat Şengül

Galatasaray bayraklarıyla süslenen tekne Boğaz sularında renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce taraftar, sahil boyunca toplanarak tezahüratlarla takımlarını selamladı.

Galatasaray bayraklarıyla süslenen tekne Boğaz sularında renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce taraftar, sahil boyunca toplanarak tezahüratlarla takımlarını selamladı. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Murat Şengül

Galatasaray bayraklarıyla süslenen tekne Boğaz sularında renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce taraftar, sahil boyunca toplanarak tezahüratlarla takımlarını selamladı.

© AA / Murat Şengül2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımının bulunduğu tekne, Sarayburnu’ndan Yenikapı Etkinlik Alanı’na hareket etti. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Murat Şengül
© AA / Murat Şengül2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımının bulunduğu tekne, Sarayburnu’ndan Yenikapı Etkinlik Alanı’na hareket etti. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Murat Şengül
© AA / Murat Şengül2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımının bulunduğu tekne, Sarayburnu’ndan Yenikapı Etkinlik Alanı’na hareket etti. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )
Galatasaray - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Murat Şengül
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