https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/sampiyon-galatasaray-bogazda-zafer-turu-atti-yenikapida-kutlama-coskusu-basladi--1096504711.html
Şampiyon Galatasaray, Boğaz'da zafer turu attı: Yenikapı'da kutlama coşkusu başladı
Şampiyon Galatasaray, Boğaz'da zafer turu attı: Yenikapı'da kutlama coşkusu başladı
Sputnik Türkiye
2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, zaferini İstanbul Boğazı’nda düzenlenen görkemli bir tekne turuyla kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibi... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T20:43+0300
2025-05-25T20:43+0300
2025-05-25T20:43+0300
spor
galatasaray
trendyol süper lig
galatasaray lisesi
i̇stanbul boğazı
yenikapı
boğaz
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фото, galatasaray, trendyol süper lig, galatasaray lisesi, i̇stanbul boğazı, yenikapı, boğaz
фото, galatasaray, trendyol süper lig, galatasaray lisesi, i̇stanbul boğazı, yenikapı, boğaz
Şampiyon Galatasaray, Boğaz'da zafer turu attı: Yenikapı'da kutlama coşkusu başladı
2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, zaferini İstanbul Boğazı’nda düzenlenen görkemli bir tekne turuyla kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibi taşıyan şampiyonluk teknesi, taraftarların büyük coşkusu eşliğinde Sarayburnu’ndan hareket ederek Yenikapı Etkinlik Alanı’na doğru yol aldı.
© AA / Hakan Akgün
Kutlamalar, Yenikapı’daki büyük etkinlik alanında düzenlenen özel gösteriler ve konserlerle devam ediyor.
Kutlamalar, Yenikapı’daki büyük etkinlik alanında düzenlenen özel gösteriler ve konserlerle devam ediyor.
© AA / Hakan Akgün
Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluk kutlamaları için Galatasaray Lisesi önünde toplandı.
Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluk kutlamaları için Galatasaray Lisesi önünde toplandı.
© AA / Hakan Akgün
Galatasaray Takım Otobüsü, kentte zafer turu attı.
Galatasaray Takım Otobüsü, kentte zafer turu attı.
© AA / Hakan Akgün
Galatasaray, Sarayburnu’ndan Yenikapı’ya şampiyonluk yolculuğuna çıktı.
Galatasaray, Sarayburnu’ndan Yenikapı’ya şampiyonluk yolculuğuna çıktı.
© AA / Hakan Akgün
Takım taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
Takım taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.
© AA / Murat Şengül
Galatasaray bayraklarıyla süslenen tekne Boğaz sularında renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce taraftar, sahil boyunca toplanarak tezahüratlarla takımlarını selamladı.
Galatasaray bayraklarıyla süslenen tekne Boğaz sularında renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce taraftar, sahil boyunca toplanarak tezahüratlarla takımlarını selamladı.
© AA / Murat Şengül 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımının bulunduğu tekne, Sarayburnu’ndan Yenikapı Etkinlik Alanı’na hareket etti. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı ) © AA / Murat Şengül 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımının bulunduğu tekne, Sarayburnu’ndan Yenikapı Etkinlik Alanı’na hareket etti. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı ) © AA / Murat Şengül 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımının bulunduğu tekne, Sarayburnu’ndan Yenikapı Etkinlik Alanı’na hareket etti. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )