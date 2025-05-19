https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kurban-bayrami-ikramiyesi-2025-ne-zaman-yatacak-kimler-alabilecek-sgk-uzmani-acikladi-1096329085.html

Kurban bayramı ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Kimler alabilecek? SGK uzmanı açıkladı

Kurban bayramı ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Kimler alabilecek? SGK uzmanı açıkladı

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı! Haziran ayında milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılacak ödemelerle ilgili merak edilen tüm sorular... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T10:00+0300

2025-05-19T10:00+0300

2025-05-19T10:00+0300

ekonomi̇

emekli

bayram ikramiyesi

emekli bayram ikramiyesi

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Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayram öncesi ödenecek olan emekli bayram ikramiyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük merak konusu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında, emekli tahsis numaralarının son hanesine göre yatırılacağını belirtti.Emekli bayram ikramiyesini kimler alabilecek?Emekliler, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler de kapsamdaEmin Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, sadece emekliler değil, farklı kesimler de Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek. İşte ödeme yapılacak gruplar:CNN Türk'e konuşan Emin Yılmaz, “Şu an 16 buçuk milyon emeklimiz var. Emeklilerin tamamı ikramiye alıyor. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiyeden yararlanabiliyor” diyerek kapsamın oldukça geniş olduğunu vurguladı.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/memur-ve-emekli-maaslari-icin-yeni-tahmin-gelmeye-basladi-1096326733.html

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