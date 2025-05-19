https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kurban-bayrami-ikramiyesi-2025-ne-zaman-yatacak-kimler-alabilecek-sgk-uzmani-acikladi-1096329085.html
Kurban bayramı ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Kimler alabilecek? SGK uzmanı açıkladı
Kurban bayramı ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Kimler alabilecek? SGK uzmanı açıkladı
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı! Haziran ayında milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılacak ödemelerle ilgili merak edilen tüm sorular... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T10:00+0300
2025-05-19T10:00+0300
2025-05-19T10:00+0300
ekonomi̇
emekli
bayram ikramiyesi
emekli bayram ikramiyesi
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Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayram öncesi ödenecek olan emekli bayram ikramiyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük merak konusu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında, emekli tahsis numaralarının son hanesine göre yatırılacağını belirtti.Emekli bayram ikramiyesini kimler alabilecek?Emekliler, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler de kapsamdaEmin Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, sadece emekliler değil, farklı kesimler de Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek. İşte ödeme yapılacak gruplar:CNN Türk'e konuşan Emin Yılmaz, “Şu an 16 buçuk milyon emeklimiz var. Emeklilerin tamamı ikramiye alıyor. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiyeden yararlanabiliyor” diyerek kapsamın oldukça geniş olduğunu vurguladı.Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/memur-ve-emekli-maaslari-icin-yeni-tahmin-gelmeye-basladi-1096326733.html
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kurban bayramı ikramiyesi 2025, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi ödeme takvimi, emekli ikramiyesi kimler alacak, 4 bin tl bayram ikramiyesi, ssgk bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, bağ-kur bayram ikramiyesi, emekli sandığı ikramiye ödeme günü, dul ve yetim bayram ikramiyesi, emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme
kurban bayramı ikramiyesi 2025, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi 2025, bayram ikramiyesi ödeme takvimi, emekli ikramiyesi kimler alacak, 4 bin tl bayram ikramiyesi, ssgk bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, bağ-kur bayram ikramiyesi, emekli sandığı ikramiye ödeme günü, dul ve yetim bayram ikramiyesi, emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme
Kurban bayramı ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Kimler alabilecek? SGK uzmanı açıkladı
Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı! Haziran ayında milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılacak ödemelerle ilgili merak edilen tüm sorular yanıt buldu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, ödeme tarihlerini ve ikramiyeden kimlerin yararlanacağını detaylarıyla açıkladı. İşte 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi rehberi…
Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayram öncesi ödenecek olan emekli bayram ikramiyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük merak konusu. SGK uzmanı Emin Yılmaz, yaptığı açıklamada ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında, emekli tahsis numaralarının son hanesine göre yatırılacağını belirtti.
Emekli bayram ikramiyesini kimler alabilecek?
Emekliler, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler de kapsamda
Emin Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, sadece emekliler değil, farklı kesimler de Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecek. İşte ödeme yapılacak gruplar:
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Vazife malullüğü aylığı alanlar Sürekli iş göremez geliri olanlar Şehit yakınları ve gaziler Terörden zarar gören siviller Bu kişilerin dul veya yetimleri
CNN Türk'e konuşan Emin Yılmaz, “Şu an 16 buçuk milyon emeklimiz var. Emeklilerin tamamı ikramiye alıyor. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiyeden yararlanabiliyor” diyerek kapsamın oldukça geniş olduğunu vurguladı.
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.