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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-25T20:01+0300
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dünya
pakistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.İki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Tahran-İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayarak, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.
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pakistan, şahbaz şerif, recep tayyip erdoğan
pakistan, şahbaz şerif, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

20:01 25.05.2025 (güncellendi: 20:37 25.05.2025)
© Fatih HepokurCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© Fatih Hepokur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.
İki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Tahran-İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayarak, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.
Ceyhun Bayramov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
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