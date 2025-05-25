https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-sahbaz-serif-ile-gorustu-1096502582.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T20:01+0300

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dünya

pakistan

şahbaz şerif

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.İki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-Tahran-İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını vurgulayarak, Pakistan'ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini, Türkiye'nin bir an önce Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/azerbaycan-disisleri-baku-ukraynadaki-ihtilafin-siyasi-ve-diplomatik-cozumunu-savunuyor-1096502458.html

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pakistan, şahbaz şerif, recep tayyip erdoğan