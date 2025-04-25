https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/ukrayna-ordusu-belgorod-bolgesindeki-bir-tapinagi-yok-etti-1095668522.html
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesindeki bir tapınağı yok etti
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesindeki bir tapınağı yok etti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yer alan Yeni Kudüs Tapınağı’nın Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu tamamen yandığı... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T01:20+0300
2025-04-25T01:20+0300
2025-04-25T01:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
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belgorod
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
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yangın
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Belgorod ve Starooskolsk Piskoposluğu’ndan bir yetkilinin Sputnik’e yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesindeki ahşap Yeni Kudüs Tapınağı’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA saldırısı sonucunda alev alarak tamamen yandığını söyledi.Yetkili, “Büyük olasılıkla iki ‘Baba Yaga’ (bir tür İHA) idi. Biri sinyali güçlendirmek için repearter (sinyal tekrarlayıcı) görevi gördü, ikincisi bu sayede bu kadar uzağa uçabildi. Ancak bu hedefli bir saldırıydı ve sanırım artık kompleksin tamamen yok edildiğini kesin olarak söyleyebiliriz” dedi.Belgorod Piskoposluğu Sözcüsü Fyodor Klyuyko ise, Ukrayna'ya ait bir İHA’nın kurtarma ekipleri ve onlara yardım eden yerel sakinlere saldırarak yangının söndürülmesini engellediğini belirtti.Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da yaptığı açıklamada olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisini paylaşarak, “Başta Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları ‘Orlan’ biriminin savaşçıları ve gönüllü itfaiye ekibi olmak üzere, tapınağı kurtarmaya çalışan herkese teşekkür ediyorum. Yangın tapınak kompleksini yok etti, ancak inancımız güçlüydü ve güçlü kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kremlin-ukraynanin-paskalya-ateskesini-ihlal-etmesiyle-ilgili-bilgileri-paylasmaya-hazir--1095554832.html
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rusya, belgorod, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, tapınak, yangın, piskopos, vyaçeslav gladkov
rusya, belgorod, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, tapınak, yangın, piskopos, vyaçeslav gladkov
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesindeki bir tapınağı yok etti
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yer alan Yeni Kudüs Tapınağı’nın Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu tamamen yandığı bildirildi.
Belgorod ve Starooskolsk Piskoposluğu’ndan bir yetkilinin Sputnik’e yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesindeki ahşap Yeni Kudüs Tapınağı’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin İHA saldırısı sonucunda alev alarak tamamen yandığını söyledi.
Yetkili, “Büyük olasılıkla iki ‘Baba Yaga’ (bir tür İHA) idi. Biri sinyali güçlendirmek için repearter (sinyal tekrarlayıcı) görevi gördü, ikincisi bu sayede bu kadar uzağa uçabildi. Ancak bu hedefli bir saldırıydı ve sanırım artık kompleksin tamamen yok edildiğini kesin olarak söyleyebiliriz” dedi.
Belgorod Piskoposluğu Sözcüsü Fyodor Klyuyko ise, Ukrayna'ya ait bir İHA’nın kurtarma ekipleri ve onlara yardım eden yerel sakinlere saldırarak yangının söndürülmesini engellediğini belirtti.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov da yaptığı açıklamada olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bilgisini paylaşarak, “Başta Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları ‘Orlan’ biriminin savaşçıları ve gönüllü itfaiye ekibi olmak üzere, tapınağı kurtarmaya çalışan herkese teşekkür ediyorum. Yangın tapınak kompleksini yok etti, ancak inancımız güçlüydü ve güçlü kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.