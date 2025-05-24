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Rekor kıran yumurta fiyatlarında bayram indirimi: Yüzde 50 düştü
Rekor kıran yumurta fiyatlarında bayram indirimi: Yüzde 50 düştü
Sputnik Türkiye
Yumurta fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşti. 30'lu yumurta kolisi fiyatı 190-200 TL'den 125-130 TL'ye geriledi. İhracatın azalması ve arzın artmasıyla... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T13:47+0300
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Son aylarda artan yumurta fiyatları, tüketicileri zorluyordu. Ancak, ihracatın azalması ve iç piyasadaki arzın artmasıyla birlikte fiyatlarda önemli bir düşüş yaşandı.Fiyatlar yüzde 50 gerilediGeçtiğimiz aylarda 30'lu yumurta kolisi fiyatı 190-200 TL seviyelerindeyken, şu anda bu fiyat 125-130 TL'ye kadar geriledi. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü artırdı.İhracatın azalması etkili olduÖzellikle ABD ve Irak'a yapılan yumurta ihracatının durması, iç piyasada arz fazlasına neden oldu. Bu gelişme, fiyatların düşmesinde önemli bir rol oynadı.Tüketici talebi artıyorFiyatlardaki düşüş, tüketici talebini de artırdı. Daha önce bütçesi nedeniyle sadece adet bazında yumurta alabilen tüketiciler, şimdi koliler halinde alım yapabiliyor.Satıcılar memnunYumurta satıcıları, fiyatların düşmesinden ve satışların artmasından memnun olduklarını belirtiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların daha da düşebileceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/internetten-alisveriste-buyuk-degisiklik-kargo-bedelini-satici-odeyecek-elektronik-urunlerde-1096474335.html
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tl, yumurta, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, indirim, i̇ndirim
tl, yumurta, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, indirim, i̇ndirim

Rekor kıran yumurta fiyatlarında bayram indirimi: Yüzde 50 düştü

13:47 24.05.2025
© ABDULLAH BOZKURT-AW305821Yumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© ABDULLAH BOZKURT-AW305821
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Yumurta fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşti. 30'lu yumurta kolisi fiyatı 190-200 TL'den 125-130 TL'ye geriledi. İhracatın azalması ve arzın artmasıyla birlikte tüketiciler için sevindirici bir gelişme yaşandı.
Son aylarda artan yumurta fiyatları, tüketicileri zorluyordu. Ancak, ihracatın azalması ve iç piyasadaki arzın artmasıyla birlikte fiyatlarda önemli bir düşüş yaşandı.

Fiyatlar yüzde 50 geriledi

Geçtiğimiz aylarda 30'lu yumurta kolisi fiyatı 190-200 TL seviyelerindeyken, şu anda bu fiyat 125-130 TL'ye kadar geriledi. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü artırdı.

İhracatın azalması etkili oldu

Özellikle ABD ve Irak'a yapılan yumurta ihracatının durması, iç piyasada arz fazlasına neden oldu. Bu gelişme, fiyatların düşmesinde önemli bir rol oynadı.

Tüketici talebi artıyor

Fiyatlardaki düşüş, tüketici talebini de artırdı. Daha önce bütçesi nedeniyle sadece adet bazında yumurta alabilen tüketiciler, şimdi koliler halinde alım yapabiliyor.

Satıcılar memnun

Yumurta satıcıları, fiyatların düşmesinden ve satışların artmasından memnun olduklarını belirtiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların daha da düşebileceği tahmin ediliyor.
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