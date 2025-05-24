https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/irak-su-kaynaklari-bakani-turkiye-ile-firat-nehrine-saniyede-500-metrekup-su-birakilmasi-konusunda-1096486572.html

Irak Su Kaynakları Bakanı: Türkiye ile Fırat Nehri'ne saniyede 500 metreküp su bırakılması konusunda anlaştık

Irak Su Kaynakları Bakanı: Türkiye ile Fırat Nehri'ne saniyede 500 metreküp su bırakılması konusunda anlaştık

Sputnik Türkiye

Irak Su Kaynakları Bakanı Avn Diyab yaptığı açıklamada Irak'ın Türkiye ile Fırat Nehrinden saniyede 500 metreküp su bırakma konusunda anlaştığını açıkladı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T20:04+0300

2025-05-24T20:04+0300

2025-05-24T20:04+0300

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türkiye

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dicle nehri

muhammed şiya es-sudani

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Irak Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre Irak Su Kaynakları Bakanı Diyab Bağdat'ta düzenlenen Beşinci Uluslararası Su Konferansı'ndan sonra yaptığı basın toplantısında, “Irak ve Türkiye Fırat Nehri'nden saniyede 500 metreküp su bırakma konusunda anlaştı” dedi.Bakan Diyab konuşmasında, Irak'ın sulama sektöründe altyapı projelerinin uygulanması ve su salınımının devamının sağlanmasını içeren Türkiye ile çerçeve anlaşmasına bağlılığını da kaydetti.Diyab, daha önce yaptığı açıklamada da, "Irak’ın yaz aylarında yeterli miktarda su salınması talebine Türkiye olumlu yanıt verdi” demişti.Su Kaynakları Bakanı, açıklamasında ayrıca "İran ve Türkiye ile ortak komiteler var ve bu komiteler ülkenin her iki ülkeden su kotalarını güvence altına almak için çalışmaya devam ediyor" cümlesini kaydetti.Irak Su Kaynakları Bakanı Diyab, Türkiye'nin Irak'a Dicle ve Fırat nehirlerinden adil bir su payı vermesinin, geçen yıl Bağdat'ı ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ele alınan en önemli konulardan biri olduğunu söyledi.'Karşılıklı çıkar temelinde iş birliğine açığız'Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de konferansta yaptığı konuşmada, Dicle ve Fırat nehirlerini korumaya yönelik bölgesel bir girişim başlattıklarını duyurdu.Sudani, “Irak için kalıcı bir su güvenliğine ulaşmak, halkımızın çıkarlarını gözeten ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun bir kalkınma sağlamak amacıyla engelleri aşmaya kararlıyız. Bölge ülkeleriyle daha fazla ortaklık ve karşılıklı çıkar temelinde iş birliğine açığız” ifadelerini kullandı.Erdoğan geçen yıl Irak'a yapacağı ziyarette su konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olacağını belirtmiş ve 'Türkiye'nin Irak tarafının su konusundaki taleplerini incelediğini ve Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışıyla ilgili diğer konuların yanı sıra bu konuyu da çözüme kavuşturmaya çalıştığını' vurgulamıştı.

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irak, fırat nehri, türkiye, recep tayyip erdoğan, su, dicle, su krizi, dicle nehri, muhammed şiya es-sudani