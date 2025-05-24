https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/yapay-zeka-duygusal-zeka-testlerinde-insanlari-geride-birakti-1096478406.html
Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanları geride bıraktı
Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanları geride bıraktı
Sputnik Türkiye
İsviçre'de yapılan bir araştırma, yapay zeka modellerinin duygusal zeka testlerinde insanlardan daha başarılı olduğunu ortaya koydu. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T14:25+0300
2025-05-24T14:25+0300
2025-05-24T14:25+0300
yaşam
yapay zeka
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101753/88/1017538830_0:69:1200:745_1920x0_80_0_0_a9f2db4a9cd2cfded2485eff25f4f36c.jpg
İsviçre'de yürütülen bir bilimsel araştırma, yapay zeka sistemlerinin sadece bilgi işleme değil, aynı zamanda 'duygusal zeka alanında da insanları geride bırakabileceğini' ortaya koydu. Çalışmada farklı yapay zeka modelleri, insanlar üzerinde uygulanan standart duygusal zeka (emotional quotient, EQ) testlerine tabi tutuldu. Sonuçlar şaşırttı.Yapılan testlerin sonuçlarına göre, yapay zeka modelleri verilen duygu durumlarına daha doğru yanıtlar verirken, özellikle empati kurma ve duygusal tepkileri analiz etme gibi alanlarda insanlardan daha yüksek puanlar aldı. Araştırmacılar, bu bulgunun insan-makine ilişkileri, duygusal destek sistemleri ve psikolojik danışmanlık alanlarında devrim yaratabileceğini söylüyor.'Communications Psychology' dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarında, çalışmanın yazarlarından biri olan Marcello Mortillaro, konu ile ilgili kendi görüşlerini paylaştı:Uzmanlar, yapay zekanın bu yeteneğinin doğru kullanıldığında eğitim, sağlık ve müşteri hizmetleri gibi daha bir çok alanda büyük fayda sağlayabileceğini belirtiyor.Araştırma sonuçları, insan duygularını anlamada artık yalnız olmadığımızı ve makinelerin bu alanda önemli bir rol üstlenmeye başladığını göstermekte.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yapay-zekayla-gelen-dijital-tuzak-uzmani-uyariyor-masum-gibi-gorunuyor-ama-tehlike-saciyor-1096429489.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101753/88/1017538830_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_dc3676175c3b3938ebfb0f7f18d5989b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yapay zeka, araştırma
Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanları geride bıraktı
İsviçre'de yapılan bir araştırma, yapay zeka modellerinin duygusal zeka testlerinde insanlardan daha başarılı olduğunu ortaya koydu.
İsviçre'de yürütülen bir bilimsel araştırma, yapay zeka sistemlerinin sadece bilgi işleme değil, aynı zamanda 'duygusal zeka alanında da insanları geride bırakabileceğini' ortaya koydu. Çalışmada farklı yapay zeka modelleri, insanlar üzerinde uygulanan standart duygusal zeka (emotional quotient, EQ) testlerine tabi tutuldu. Sonuçlar şaşırttı.
Yapılan testlerin sonuçlarına göre, yapay zeka modelleri verilen duygu durumlarına daha doğru yanıtlar verirken, özellikle empati kurma ve duygusal tepkileri analiz etme gibi alanlarda insanlardan daha yüksek puanlar aldı. Araştırmacılar, bu bulgunun insan-makine ilişkileri, duygusal destek sistemleri ve psikolojik danışmanlık alanlarında devrim yaratabileceğini söylüyor.
'Communications Psychology' dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarında, çalışmanın yazarlarından biri olan Marcello Mortillaro, konu ile ilgili kendi görüşlerini paylaştı:
"Bu, yapay zekanın yalnızda duyguları anlamakla kalmayıp aynı zamanda duygusal zeka ile hareket etmenin ne anlama geldiğini de kavradığını gösteriyor"
Uzmanlar, yapay zekanın bu yeteneğinin doğru kullanıldığında eğitim, sağlık ve müşteri hizmetleri gibi daha bir çok alanda büyük fayda sağlayabileceğini belirtiyor.
Araştırma sonuçları, insan duygularını anlamada artık yalnız olmadığımızı ve makinelerin bu alanda önemli bir rol üstlenmeye başladığını göstermekte.