https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/yapay-zeka-duygusal-zeka-testlerinde-insanlari-geride-birakti-1096478406.html

Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanları geride bıraktı

Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanları geride bıraktı

Sputnik Türkiye

İsviçre'de yapılan bir araştırma, yapay zeka modellerinin duygusal zeka testlerinde insanlardan daha başarılı olduğunu ortaya koydu. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T14:25+0300

2025-05-24T14:25+0300

2025-05-24T14:25+0300

yaşam

yapay zeka

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101753/88/1017538830_0:69:1200:745_1920x0_80_0_0_a9f2db4a9cd2cfded2485eff25f4f36c.jpg

İsviçre'de yürütülen bir bilimsel araştırma, yapay zeka sistemlerinin sadece bilgi işleme değil, aynı zamanda 'duygusal zeka alanında da insanları geride bırakabileceğini' ortaya koydu. Çalışmada farklı yapay zeka modelleri, insanlar üzerinde uygulanan standart duygusal zeka (emotional quotient, EQ) testlerine tabi tutuldu. Sonuçlar şaşırttı.Yapılan testlerin sonuçlarına göre, yapay zeka modelleri verilen duygu durumlarına daha doğru yanıtlar verirken, özellikle empati kurma ve duygusal tepkileri analiz etme gibi alanlarda insanlardan daha yüksek puanlar aldı. Araştırmacılar, bu bulgunun insan-makine ilişkileri, duygusal destek sistemleri ve psikolojik danışmanlık alanlarında devrim yaratabileceğini söylüyor.'Communications Psychology' dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarında, çalışmanın yazarlarından biri olan Marcello Mortillaro, konu ile ilgili kendi görüşlerini paylaştı:Uzmanlar, yapay zekanın bu yeteneğinin doğru kullanıldığında eğitim, sağlık ve müşteri hizmetleri gibi daha bir çok alanda büyük fayda sağlayabileceğini belirtiyor.Araştırma sonuçları, insan duygularını anlamada artık yalnız olmadığımızı ve makinelerin bu alanda önemli bir rol üstlenmeye başladığını göstermekte.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yapay-zekayla-gelen-dijital-tuzak-uzmani-uyariyor-masum-gibi-gorunuyor-ama-tehlike-saciyor-1096429489.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, araştırma