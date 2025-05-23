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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yapay-zekayla-gelen-dijital-tuzak-uzmani-uyariyor-masum-gibi-gorunuyor-ama-tehlike-saciyor-1096429489.html
Yapay zekayla gelen dijital tuzak: Uzmanı uyarıyor, masum gibi görünüyor ama tehlike saçıyor
Yapay zekayla gelen dijital tuzak: Uzmanı uyarıyor, masum gibi görünüyor ama tehlike saçıyor
Sputnik Türkiye
Yapay zekaya el, yüz falı baktırmak, masum gibi görünen işlemler ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Yüz hattı, parmak izi gibi biyometrik verilerimizi vererek iz bırakıyoruz. Kimliğimiz kopyalanabilir, manipüle edilebiliriz
2025-05-23T10:00+0300
2025-05-23T10:00+0300
türki̇ye
ali murat kırık
yapay zeka
fal
veri güvenliği
kişisel veri
kişisel veriler
biyometrik kayıt
biyometrik
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Yapay zeka, son yıllarda hayatın hemen her alanında etkisini artırırken, sunduğu kolaylıklarla birlikte yeni tehditleri de gündeme getiriyor. Günümüzde basit bir eğlence gibi görünen el falı ya da yüz okuma uygulamaları, yapay zeka destekli platformlar aracılığıyla milyonlara ulaşıyor. Özellikle gençlerin ilgisini çeken bu dijital uygulamalar, farkında olunmadan biyometrik verilerin paylaşılmasına yol açıyor ve ciddi güvenlik açıklarına zemin hazırlıyor. Peki, yapay zekaya fal baktırmak gerçekten bu kadar masum mu? Kişisel verilerimizi bu çağda nasıl koruyabiliriz? Ve en önemlisi; çalınan veriler kimlerin eline geçiyor, nerelerde kullanılıyor? Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Sputnik’e yanıtladı.‘Yapay zeka ile birlikte spiritüel alanlarda dijitalleşmeye başladı’Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok alanda dijitalleşme yaşandığını, alışverişten tutun manevi ve spritüel alanlara kadar geniş yer aldığını söyledi. Öyle ki sosyal medyada yüz okuma, el falı gibi uygulamaların göründüğü kadar masum olmadığının altını çizdi: “Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte, sadece alışverişten işe kadar her şey değil, manevi ve spiritüel alanlar da dijitalleşmeye başladı. Özellikle sosyal medyada ilmi sima, yüz okuma, el falı gibi uygulamalar çok yaygınlaştı. İnsanlar sadece eğlence ya da merak için bu uygulamalara fotoğrafını, doğum tarihini, hatta ad-soyadını yüklüyor. Ama bu masum gibi görünen işlemler, aslında ciddi güvenlik riskleri taşıyor.”‘Parmak izi, yüz hatları gibi eşsiz verilerimizi verirken dijital ortamda iz bırakıyoruz’Kırık, yapay zeka uygulamalarına yüz ve avuç içi gibi biyometrik verilerin büyük risk teşkil ettiğini söyledi:“Bu uygulamalar, özellikle yüz ve avuç içi gibi biyometrik verileri topluyor. Biyometrik veriler, yani yüz hatları, parmak izi, göz yapısı gibi bilgiler, bir insanın kimliğini dijital olarak tanımlayan eşsiz veriler. Bu veriler kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde, kişinin kimliği kopyalanabilir. Örneğin, bir dolandırıcı sizin yüzünüzü kullanarak sahte hesaplar açabilir ya da kimlik doğrulama sistemlerini kandırabilir. Biyometrik veri çalındığında geri almak mümkün değildir, çünkü bu veriler değiştirilemez.”‘Biyometrik veriniz çalındıysa, sahte kimlik oluşturmak mümkün hale gelir’Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, biyometrik verilerin hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek “Bu veriler, kimlik doğrulama sistemlerinde kullanılabilir. Yüz tanıma, parmak izi, ses analizi gibi veriler; banka uygulamaları, devlet sistemleri veya özel şirketlerin güvenlik sistemlerinde kimlik tespiti için giderek daha fazla kullanılıyor. Eğer sizin biyometrik veriniz daha önce bir uygulama aracılığıyla çalındıysa, sahte kimlik oluşturmak mümkün hale gelebilir” dedi.Çalınan biyometrik veriler nerede kullanılır?Kırık, çalınan verilerin gelişen teknolojiyle birlikte birçok alanda kullanılabileceğini söyledi:📌Sizin yüzünüz ya da sesiniz daha önce ele geçirildiyse, yapay zeka yani “deepfake” teknolojisi tarafından sahte videolar ve ses kayıtları üretilebilir.📌Büyük veri analizlerinde kullanılabilir. Yani yüz ifadenize, göz yapınıza veya verdiğiniz kişisel bilgilere göre sizin psikolojik eğilimleriniz, alışveriş alışkanlıklarınız, hatta siyasi görüşünüz tahmin edilebilir. Bu da sizi manipüle etmeye açık hale getirir.📌İtibar zedelemekten, şantaja kadar birçok amaçla kullanılabilirKişisel verilerimizi nasıl koruruz?✔️Şüpheli bağlantılara tıklamayın✔️Kişisel bilgilerinizi mesajla ya da e-posta yoluyla paylaşmayın✔️Bilgi almak için yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklara başvurun✔️Kaynağı belirsiz içeriklere güvenmeyin✔️El, yüz, kimlik gibi verilerinizi paylaşmayın, yapay zekaya yüklemeyin‘Yasal denetim altına alınmalı’Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın kuralsız ve kontrolsüz şekilde kullanılmasının tehlikeli olduğunun altını çizerek denetim altına alınması gerektiğini aktardı:“Bu yüzden yapay zekanın bu alanlarda kuralsız ve kontrolsüz şekilde kullanılması tehlikeli. Bence artık sadece alışveriş siteleri değil, fal ya da yüz okuma gibi uygulamalar da yasal denetim altına alınmalı. Yapay zekaya veri veren her uygulama açıkça ne topladığını, nasıl sakladığını belirtmeli. Aksi takdirde teknoloji bize hizmet etmez, bizi yönlendirir ve suistimal eder.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/yapay-zekaya-fal-baktirdi-fincandan-e-harfli-kadin-cikinca-bosandi-1096366540.html
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yapay zeka fal bakma, yapay zeka fal bakar mı, yapay zeka el falı, yapay zeka yüz analizi
yapay zeka fal bakma, yapay zeka fal bakar mı, yapay zeka el falı, yapay zeka yüz analizi

Yapay zekayla gelen dijital tuzak: Uzmanı uyarıyor, masum gibi görünüyor ama tehlike saçıyor

10:00 23.05.2025
© FotoğrafYapay zekayla gelen dijital tuzak: Uzmanı uyarıyor, masum gibi görünüyor ama tehlike saçıyor
Yapay zekayla gelen dijital tuzak: Uzmanı uyarıyor, masum gibi görünüyor ama tehlike saçıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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Başak Koçak
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Yapay zeka, hayatımıza kolaylıklar getirirken, el falı ve yüz okuma gibi uygulamalar aracılığıyla biyometrik verilerimizi tehlikeye atıyor. Öyle ki popüler olan bu dijital eğlenceler, kişisel veri güvenliğinde büyük risk oluşturuyor. Uzmanı yapay zekaya fal baktırmanın risklerini ve verilerimizin nasıl korunması gerektiğini Sputnik’e anlattı.
Yapay zeka, son yıllarda hayatın hemen her alanında etkisini artırırken, sunduğu kolaylıklarla birlikte yeni tehditleri de gündeme getiriyor. Günümüzde basit bir eğlence gibi görünen el falı ya da yüz okuma uygulamaları, yapay zeka destekli platformlar aracılığıyla milyonlara ulaşıyor. Özellikle gençlerin ilgisini çeken bu dijital uygulamalar, farkında olunmadan biyometrik verilerin paylaşılmasına yol açıyor ve ciddi güvenlik açıklarına zemin hazırlıyor. Peki, yapay zekaya fal baktırmak gerçekten bu kadar masum mu? Kişisel verilerimizi bu çağda nasıl koruyabiliriz? Ve en önemlisi; çalınan veriler kimlerin eline geçiyor, nerelerde kullanılıyor? Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Sputnik’e yanıtladı.

‘Yapay zeka ile birlikte spiritüel alanlarda dijitalleşmeye başladı’

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok alanda dijitalleşme yaşandığını, alışverişten tutun manevi ve spritüel alanlara kadar geniş yer aldığını söyledi. Öyle ki sosyal medyada yüz okuma, el falı gibi uygulamaların göründüğü kadar masum olmadığının altını çizdi:
“Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte, sadece alışverişten işe kadar her şey değil, manevi ve spiritüel alanlar da dijitalleşmeye başladı. Özellikle sosyal medyada ilmi sima, yüz okuma, el falı gibi uygulamalar çok yaygınlaştı. İnsanlar sadece eğlence ya da merak için bu uygulamalara fotoğrafını, doğum tarihini, hatta ad-soyadını yüklüyor. Ama bu masum gibi görünen işlemler, aslında ciddi güvenlik riskleri taşıyor.”

‘Parmak izi, yüz hatları gibi eşsiz verilerimizi verirken dijital ortamda iz bırakıyoruz’

Kırık, yapay zeka uygulamalarına yüz ve avuç içi gibi biyometrik verilerin büyük risk teşkil ettiğini söyledi:
“Bu uygulamalar, özellikle yüz ve avuç içi gibi biyometrik verileri topluyor. Biyometrik veriler, yani yüz hatları, parmak izi, göz yapısı gibi bilgiler, bir insanın kimliğini dijital olarak tanımlayan eşsiz veriler. Bu veriler kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde, kişinin kimliği kopyalanabilir. Örneğin, bir dolandırıcı sizin yüzünüzü kullanarak sahte hesaplar açabilir ya da kimlik doğrulama sistemlerini kandırabilir. Biyometrik veri çalındığında geri almak mümkün değildir, çünkü bu veriler değiştirilemez.”

“Ayrıca bu tür uygulamalarda kişisel bilgilerimizi verirken dijital ortamda iz bırakıyoruz. Bu izler, daha sonra karşımıza kişiselleştirilmiş reklamlar, yanıltıcı içerikler veya sahte mesajlar olarak çıkabilir. Özellikle dolandırıcılar, bu verileri kullanarak sizi kandırmaya çalışabilir. Örneğin “şu kadar para karşılığında kader analizi yapıyoruz” diyerek para isteyenler ya da sizin verilerinizle güven kazanıp sizi başka dolandırıcılara yönlendirenler olabilir.”

© FotoğrafEl falı
El falı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2025
© Fotoğraf

‘Biyometrik veriniz çalındıysa, sahte kimlik oluşturmak mümkün hale gelir’

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, biyometrik verilerin hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek “Bu veriler, kimlik doğrulama sistemlerinde kullanılabilir. Yüz tanıma, parmak izi, ses analizi gibi veriler; banka uygulamaları, devlet sistemleri veya özel şirketlerin güvenlik sistemlerinde kimlik tespiti için giderek daha fazla kullanılıyor. Eğer sizin biyometrik veriniz daha önce bir uygulama aracılığıyla çalındıysa, sahte kimlik oluşturmak mümkün hale gelebilir” dedi.

Çalınan biyometrik veriler nerede kullanılır?

Kırık, çalınan verilerin gelişen teknolojiyle birlikte birçok alanda kullanılabileceğini söyledi:
📌Sizin yüzünüz ya da sesiniz daha önce ele geçirildiyse, yapay zeka yani “deepfake” teknolojisi tarafından sahte videolar ve ses kayıtları üretilebilir.
📌Büyük veri analizlerinde kullanılabilir. Yani yüz ifadenize, göz yapınıza veya verdiğiniz kişisel bilgilere göre sizin psikolojik eğilimleriniz, alışveriş alışkanlıklarınız, hatta siyasi görüşünüz tahmin edilebilir. Bu da sizi manipüle etmeye açık hale getirir.
📌İtibar zedelemekten, şantaja kadar birçok amaçla kullanılabilir
“Kısacası bugün “eğlencelik” diye verdiğimiz veriler, gelecekte bizi hem dolandırıcılığa hem manipülasyona hem de kimlik hırsızlığına karşı savunmasız bırakabilir. Bu yüzden yapay zeka ile çalışan her sistemin şeffaf ve denetlenebilir olması, özellikle de kişisel veri güvenliğini garanti altına alması şart. Aksi halde, kendi elimizle verdiğimiz veriler, bir gün bize karşı kullanılabilir.”

Kişisel verilerimizi nasıl koruruz?

✔️Şüpheli bağlantılara tıklamayın
✔️Kişisel bilgilerinizi mesajla ya da e-posta yoluyla paylaşmayın
✔️Bilgi almak için yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklara başvurun
✔️Kaynağı belirsiz içeriklere güvenmeyin
✔️El, yüz, kimlik gibi verilerinizi paylaşmayın, yapay zekaya yüklemeyin

‘Yasal denetim altına alınmalı’

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın kuralsız ve kontrolsüz şekilde kullanılmasının tehlikeli olduğunun altını çizerek denetim altına alınması gerektiğini aktardı:
“Bu yüzden yapay zekanın bu alanlarda kuralsız ve kontrolsüz şekilde kullanılması tehlikeli. Bence artık sadece alışveriş siteleri değil, fal ya da yüz okuma gibi uygulamalar da yasal denetim altına alınmalı. Yapay zekaya veri veren her uygulama açıkça ne topladığını, nasıl sakladığını belirtmeli. Aksi takdirde teknoloji bize hizmet etmez, bizi yönlendirir ve suistimal eder.”
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