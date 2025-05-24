https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/vciomdan-rusyanin-dostlari-ve-dusmanlari-arastirmasi-cin-en-buyuk-dost-fransa-en-buyuk-dusman-1096485220.html
VCIOM'dan 'Rusya'nın dostları ve düşmanları' araştırması: 'Çin en büyük dost, Fransa en büyük düşman'
VCIOM'dan 'Rusya'nın dostları ve düşmanları' araştırması: 'Çin en büyük dost, Fransa en büyük düşman'
Sputnik Türkiye
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (VCIOM) yayımladığı son raporda, Rusya halkının Çin'i en büyük dost, Fransa'yı ise en büyük düşman olarak gördüğü... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T18:43+0300
2025-05-24T18:43+0300
2025-05-24T18:43+0300
dünya
abd
fransa
rusya
çin
rusya kamuoyu araştırma merkezi (vtsi̇om)
almanya
birleşik krallık
hindistan
i̇ran
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Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi, 'Rusya'nın Dostları ve Düşmanları' başlıklı yıllık raporunu yayımladı.VCIOM araştırmasına göre, Rusya halkının en düşmanca gördükleri ülkelerin başında yüzde 48 gibi yüksek bir oranla Fransa geldi. Fransa'yı İngiltere ve Almanya'nın takip ettiği raporda, Ukrayna ve ABD ise sıralamada 4'üncü ve 5'inci sırada yer aldı.Fransa, 2022 yılına göre yüzde 27 puanlık bir artışla en üst sıraya yerleşti.Yapılan raporda Amerika'nın 'düşmanlık' derecesinin önemli ölçüde düştüğü görüldü. Aynı anketin 2022 sonuçlarına göre yüzde 76 ile birinci sırada olan ABD, bu yıl yapılan raporda 5’inci sırada yer aldı.Rusya'nın en büyük düşmanları olarak görülen ülkelerin sıralaması şu şekilde oldu:'Çin, Rusya'nın en dostu olarak görülüyor'Yapılan araştırmada Rusya'nın Çin'i en yakın dostu olarak görüldüğü ortaya çıktı. Raporda ayrıca Kuzey Kore'ye yönelik olumlu tutumda da kayda değer bir artış olduğunu ortaya koydu.Rapora göre Rusya'nın en dostane ilişkiler kurduğu ülkelerin sıralaması şu şekilde oldu.Özellikle Çin ile olan ilişkiler, 2022 yılına göre yüzde 10 puanlık bir artış göstererek yüzde 65'e ulaştı. Kuzey Kore ile olan ilişkilerde ise yüzde 22 puanlık bir artış gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/orban-macaristan-rus-gazindan-vazgecerse-yilda-2-milyar-euro-kaybedecek-1096484357.html
fransa
rusya
çin
almanya
birleşik krallık
hindistan
i̇ran
ukrayna
belarus
kuzey kore
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abd, fransa, rusya, çin, rusya kamuoyu araştırma merkezi (vtsi̇om), almanya, birleşik krallık, hindistan, i̇ran, ukrayna, belarus, kuzey kore, dost, düşman
abd, fransa, rusya, çin, rusya kamuoyu araştırma merkezi (vtsi̇om), almanya, birleşik krallık, hindistan, i̇ran, ukrayna, belarus, kuzey kore, dost, düşman
VCIOM'dan 'Rusya'nın dostları ve düşmanları' araştırması: 'Çin en büyük dost, Fransa en büyük düşman'
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (VCIOM) yayımladığı son raporda, Rusya halkının Çin'i en büyük dost, Fransa'yı ise en büyük düşman olarak gördüğü ortaya çıktı. Söz konusu raporda ABD ise 5'inci sırada yer aldı.
Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi, 'Rusya'nın Dostları ve Düşmanları' başlıklı yıllık raporunu yayımladı.
VCIOM araştırmasına göre, Rusya halkının en düşmanca gördükleri ülkelerin başında yüzde 48 gibi yüksek bir oranla Fransa geldi. Fransa'yı İngiltere ve Almanya'nın takip ettiği raporda, Ukrayna ve ABD ise sıralamada 4'üncü ve 5'inci sırada yer aldı.
Fransa, 2022 yılına göre yüzde 27 puanlık bir artışla en üst sıraya yerleşti.
Yapılan raporda Amerika'nın 'düşmanlık' derecesinin önemli ölçüde düştüğü görüldü. Aynı anketin 2022 sonuçlarına göre yüzde 76 ile birinci sırada olan ABD, bu yıl yapılan raporda 5’inci sırada yer aldı.
Rusya'nın en büyük düşmanları olarak görülen ülkelerin sıralaması şu şekilde oldu:
2.Birleşik Krallık -
yüzde 42
'Çin, Rusya'nın en dostu olarak görülüyor'
Yapılan araştırmada Rusya'nın Çin'i en yakın dostu olarak görüldüğü ortaya çıktı. Raporda ayrıca Kuzey Kore'ye yönelik olumlu tutumda da kayda değer bir artış olduğunu ortaya koydu.
Rapora göre Rusya'nın en dostane ilişkiler kurduğu ülkelerin sıralaması şu şekilde oldu.
Özellikle Çin ile olan ilişkiler, 2022 yılına göre yüzde 10 puanlık bir artış göstererek yüzde 65'e ulaştı. Kuzey Kore ile olan ilişkilerde ise yüzde 22 puanlık bir artış gözlemlendi.