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Uzmanlar uyardı: Gençlerde kanser vakalarında artış gözlemleniyor
Uzmanlar uyardı: Gençlerde kanser vakalarında artış gözlemleniyor
Sputnik Türkiye
Meme, testis, kolon ve pankreas gibi kanser türlerinin gençlerde, geçmişe göre çok daha sık görüldüğü ortaya çıktı. Uzmanlara göre değişen tarama programları... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T16:28+0300
2025-05-24T16:28+0300
sağlik
sağlıklı yaşam
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meme kanseri
pankreas kanseri
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Kanser uzun yıllar boyunca ileri yaşların hastalığı olarak görülüyordu. Ancak son veriler, bu algının artık geçerliliğini yitirdiğini gösteriyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, 50 yaş altındaki bireylerde bazı kanser türlerinde ciddi bir artış yaşandığını vurguladı.Özellikle meme, testis, kolorektal ve pankreas kanseri gibi türler genç yaş grubunda daha sık teşhis edilmeye başlandı. ABD merkezli araştırmalara göre son 10 yılda bu kanserlerin görülme sıklığı belirgin biçimde arttı. Bu artışın arkasında çevresel faktörler kadar, gelişen tarama teknolojileri de önemli rol oynuyor.Doç. Dr. Şimşek, "Artık mamografi yaşı 40'a, kolon kanseri taraması ise 45'e çekildi. Bu testlerin yaygınlaşması sayesinde daha erken tanı koyabiliyoruz. Hatta acil servislerde yapılan tesadüfi görüntülemelerde bile kanser saptanabiliyor" dedi.Beslenme alışkanlıklarının da alarm verdiğini belirten Şimşek, batı tipi beslenme ve obezitenin, özellikle gençler arasında kanser riskini artırdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Şimşek, ailesinde kanser öyküsü bulunan bireylerin çok daha erken yaşlarda düzenli kontrollere başlaması gerektiğini vurguladı.Ayrıca, sigara kullanımının özellikle akciğer kanseri riskini katladığını hatırlatan Şimşek, düşük doz radyasyonla yapılan erken taramaların önemine dikkat çekti. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:"Bugün aldığınız bir önlem, belki de hayatınızı kurtarabilir"
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sağlıklı yaşam, kanser, meme kanseri, pankreas kanseri
sağlıklı yaşam, kanser, meme kanseri, pankreas kanseri

Uzmanlar uyardı: Gençlerde kanser vakalarında artış gözlemleniyor

16:28 24.05.2025
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878Doktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878
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Meme, testis, kolon ve pankreas gibi kanser türlerinin gençlerde, geçmişe göre çok daha sık görüldüğü ortaya çıktı. Uzmanlara göre değişen tarama programları ve çevresel etkiler bu artışın başlıca nedenleri arasında.
Kanser uzun yıllar boyunca ileri yaşların hastalığı olarak görülüyordu. Ancak son veriler, bu algının artık geçerliliğini yitirdiğini gösteriyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, 50 yaş altındaki bireylerde bazı kanser türlerinde ciddi bir artış yaşandığını vurguladı.
Özellikle meme, testis, kolorektal ve pankreas kanseri gibi türler genç yaş grubunda daha sık teşhis edilmeye başlandı. ABD merkezli araştırmalara göre son 10 yılda bu kanserlerin görülme sıklığı belirgin biçimde arttı. Bu artışın arkasında çevresel faktörler kadar, gelişen tarama teknolojileri de önemli rol oynuyor.
Doç. Dr. Şimşek, "Artık mamografi yaşı 40'a, kolon kanseri taraması ise 45'e çekildi. Bu testlerin yaygınlaşması sayesinde daha erken tanı koyabiliyoruz. Hatta acil servislerde yapılan tesadüfi görüntülemelerde bile kanser saptanabiliyor" dedi.
Beslenme alışkanlıklarının da alarm verdiğini belirten Şimşek, batı tipi beslenme ve obezitenin, özellikle gençler arasında kanser riskini artırdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Şimşek, ailesinde kanser öyküsü bulunan bireylerin çok daha erken yaşlarda düzenli kontrollere başlaması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca, sigara kullanımının özellikle akciğer kanseri riskini katladığını hatırlatan Şimşek, düşük doz radyasyonla yapılan erken taramaların önemine dikkat çekti. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün aldığınız bir önlem, belki de hayatınızı kurtarabilir"
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