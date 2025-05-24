https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/trump-abd-ordusu-artik-dunyaya-silah-zoruyla-demokrasi-goturmeyecek-1096485733.html

Trump: ABD ordusu artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyecek

Trump: ABD ordusu artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyeceğini belirtti. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T18:52+0300

2025-05-24T18:52+0300

2025-05-24T18:50+0300

dünya

donald trump

abd

demokrasi

west point

ukrayna

beyaz saray

muharebe

drone

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West Point Askeri Akademisi'ndeki bir törende konuşan Trump, ABD ordusunun artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyeceğini söyledi.Trump, “ABD ordusunun görevi diğer ülkelerin kültürünü dönüştürmek için 'drag show' yapmak ya da silah zoruyla demokrasi yaymak değildir. Ordunun işi ABD'ye yönelik tehditleri kontrol altına almak ve onları yok etmektir” dedi.ABD lideri, Beyaz Saray'a döndükten sonra ABD ordusunun dünyada yeniden saygı görmeye başladığını vurguladı.Trump, ABD ordusunun Ukrayna örneğini kullanarak çatışmaları yürütmenin yeni yolları üzerinde çalıştığını belirterek, “Bunu inceliyoruz ve öğrenilmesi korkunç bir şey. Başka muharebe biçimlerini görüyoruz. Dronlar yüksek hızda yüksek isabetle vuruyor. Daha önce böyle bir şey görmedik ve bundan bir şeyler öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

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donald trump, abd, demokrasi, west point, ukrayna, beyaz saray, muharebe, drone