https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/trump-abd-ordusu-artik-dunyaya-silah-zoruyla-demokrasi-goturmeyecek-1096485733.html
Trump: ABD ordusu artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyecek
Trump: ABD ordusu artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyeceğini belirtti. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T18:52+0300
2025-05-24T18:52+0300
2025-05-24T18:50+0300
dünya
donald trump
abd
demokrasi
west point
ukrayna
beyaz saray
muharebe
drone
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093959798_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01870ad8a6ae8fb217967506116ffbd3.jpg
West Point Askeri Akademisi'ndeki bir törende konuşan Trump, ABD ordusunun artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyeceğini söyledi.Trump, “ABD ordusunun görevi diğer ülkelerin kültürünü dönüştürmek için 'drag show' yapmak ya da silah zoruyla demokrasi yaymak değildir. Ordunun işi ABD'ye yönelik tehditleri kontrol altına almak ve onları yok etmektir” dedi.ABD lideri, Beyaz Saray'a döndükten sonra ABD ordusunun dünyada yeniden saygı görmeye başladığını vurguladı.Trump, ABD ordusunun Ukrayna örneğini kullanarak çatışmaları yürütmenin yeni yolları üzerinde çalıştığını belirterek, “Bunu inceliyoruz ve öğrenilmesi korkunç bir şey. Başka muharebe biçimlerini görüyoruz. Dronlar yüksek hızda yüksek isabetle vuruyor. Daha önce böyle bir şey görmedik ve bundan bir şeyler öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trump-uc-deneysel-nukleer-reaktoru-devreye-alacak-kararname-imzaladi-1096472181.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093959798_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_d7d0a2f17746ef089d6ce889663a150c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, demokrasi, west point, ukrayna, beyaz saray, muharebe, drone
donald trump, abd, demokrasi, west point, ukrayna, beyaz saray, muharebe, drone
Trump: ABD ordusu artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyeceğini belirtti.
West Point Askeri Akademisi'ndeki bir törende konuşan Trump, ABD ordusunun artık dünyaya silah zoruyla demokrasi götürmeyeceğini söyledi.
Trump, “ABD ordusunun görevi diğer ülkelerin kültürünü dönüştürmek için 'drag show' yapmak ya da silah zoruyla demokrasi yaymak değildir. Ordunun işi ABD'ye yönelik tehditleri kontrol altına almak ve onları yok etmektir” dedi.
ABD lideri, Beyaz Saray'a döndükten sonra ABD ordusunun dünyada yeniden saygı görmeye başladığını vurguladı.
Trump, ABD ordusunun Ukrayna örneğini kullanarak çatışmaları yürütmenin yeni yolları üzerinde çalıştığını belirterek, “Bunu inceliyoruz ve öğrenilmesi korkunç bir şey. Başka muharebe biçimlerini görüyoruz. Dronlar yüksek hızda yüksek isabetle vuruyor. Daha önce böyle bir şey görmedik ve bundan bir şeyler öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.