https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trump-uc-deneysel-nukleer-reaktoru-devreye-alacak-kararname-imzaladi-1096472181.html

Trump, üç deneysel nükleer reaktörü devreye alacak kararname imzaladı

Trump, üç deneysel nükleer reaktörü devreye alacak kararname imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, üç deneysel nükleer reaktörü devreye almayı amaçlayan bir kararname imzaladı. Nükleer sanayiyi canlandırmak için kısıtlamaları... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T22:04+0300

2025-05-23T22:04+0300

2025-05-23T22:04+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, 4 Temmuz 2026'ya kadar üç deneysel nükleer reaktörü devreye almayı amaçlayan bir kararname imzaladı.Beyaz Saray Sekreteri Will Scharf, Trump'ın ABD'de nükleer sanayiyi canlandırmak için kısıtlamaları kaldırmayı ve düzenlemeleri basitleştirmeyi amaçlayan dört başkanlık kararnamesi imzaladığını ve bunlar arasında Nükleer Düzenleme Komisyonu'nda reform yapılması ve nükleer reaktör testleriyle ilgili düzenleme sürecinin hızlandırılması da yer aldığını ifade etti.AB'ye yüzde 50 gümrük vergisiAyrıca Trump, Avrupa Birliği ile bir anlaşma peşinde olmadığını söyledi. Bu açıklama, günün erken saatlerinde yaptığı ve 1 Haziran’dan itibaren AB’ye yüzde 50 oranında gümrük vergisi önerdiğini duyurduğu açıklamayı takip etti.Trump, Oval Ofis’te yaptığı konuşmada, "Ben bir anlaşma aramıyorum. Yani biz anlaşmayı belirledik. yüzde 50 oranında ama tekrar ediyorum, eğer fabrikalarını burada kurarlarsa vergi yok" dedi.Trump, Avrupa Birliği’nin 'çok kötü şekilde bir anlaşma yapmak istediğinden' emin olduğunu, ancak 'bunu doğru şekilde yapmadıklarını' ifade etti.ABD Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği'nden yapılan tüm ithalatlara yüzde 50, Apple ürünlerine ise iPhone'lar Amerika'da üretilmediği takdirde yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

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