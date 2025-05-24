https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/tcmb-zorunlu-karsilik-oranlarini-artirdi-1096473601.html

TCMB zorunlu karşılık oranlarını artırdı

TCMB zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışından sağlanan kısa vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T01:17+0300

2025-05-24T01:17+0300

2025-05-24T01:17+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

zorunlu karşılık

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden yurt dışı borçlanmalara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme ile 1 yıla kadar vadeli işlemlerde geçerli olan yüzde 12'lik oran, vade bazlı olarak yukarı yönlü güncellendi.TCMB tarafından yayımlanan basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarın korunması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla alınan kararla, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemleri ve yurt dışından sağlanan kredilerde zorunlu karşılık oranı; 1 aya kadar vadelerde yüzde 18’e, 3 aya kadar vadelerde ise yüzde 14’e yükseltildi.Duyuruda, söz konusu adımın kısa vadeli dış borçlanmayı sınırlayıcı ve finansal istikrarı destekleyici bir çerçevede atıldığı vurgulandı.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), zorunlu karşılık