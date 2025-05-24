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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/tcmb-zorunlu-karsilik-oranlarini-artirdi-1096473601.html
TCMB zorunlu karşılık oranlarını artırdı
TCMB zorunlu karşılık oranlarını artırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışından sağlanan kısa vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T01:17+0300
2025-05-24T01:17+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden yurt dışı borçlanmalara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme ile 1 yıla kadar vadeli işlemlerde geçerli olan yüzde 12'lik oran, vade bazlı olarak yukarı yönlü güncellendi.TCMB tarafından yayımlanan basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarın korunması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla alınan kararla, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemleri ve yurt dışından sağlanan kredilerde zorunlu karşılık oranı; 1 aya kadar vadelerde yüzde 18’e, 3 aya kadar vadelerde ise yüzde 14’e yükseltildi.Duyuruda, söz konusu adımın kısa vadeli dış borçlanmayı sınırlayıcı ve finansal istikrarı destekleyici bir çerçevede atıldığı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/haftanin-son-islem-gunu-kapandi-borsa-kripto-doviz-ve-altin-ne-kadar-1096467436.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), zorunlu karşılık
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), zorunlu karşılık

TCMB zorunlu karşılık oranlarını artırdı

01:17 24.05.2025
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışından sağlanan kısa vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden yurt dışı borçlanmalara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.
Yapılan düzenleme ile 1 yıla kadar vadeli işlemlerde geçerli olan yüzde 12'lik oran, vade bazlı olarak yukarı yönlü güncellendi.
TCMB tarafından yayımlanan basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarın korunması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla alınan kararla, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemleri ve yurt dışından sağlanan kredilerde zorunlu karşılık oranı; 1 aya kadar vadelerde yüzde 18’e, 3 aya kadar vadelerde ise yüzde 14’e yükseltildi.
Duyuruda, söz konusu adımın kısa vadeli dış borçlanmayı sınırlayıcı ve finansal istikrarı destekleyici bir çerçevede atıldığı vurgulandı.
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
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Haftanın son işlem günü kapandı: Borsa, kripto, döviz ve altın ne kadar?
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