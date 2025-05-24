https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-ordusu-3-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1096477053.html

Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus ordusu 3 yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus ordusu 3 yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T13:21+0300

2025-05-24T13:21+0300

2025-05-24T13:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

özel askeri harekat

ukrayna ordusu

kayıp

bilgilendirme

mig-29

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çeken bakanığın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı ve 174 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.Ayrıca gece saatlerinde Ukrayna'ya ait bir askeri-endüstriyel tesisine, radyo-teknik istihbarat merkezine ve bir Patriot hava savunma füze sistemi mevziine grup saldırısı düzenlendi, saldırı hedefine ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-1096314351.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

sumi bölgesi

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, mig-29, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sumi bölgesi