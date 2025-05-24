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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-ordusu-3-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1096477053.html
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus ordusu 3 yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus ordusu 3 yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T13:21+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çeken bakanığın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı ve 174 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.Ayrıca gece saatlerinde Ukrayna'ya ait bir askeri-endüstriyel tesisine, radyo-teknik istihbarat merkezine ve bir Patriot hava savunma füze sistemi mevziine grup saldırısı düzenlendi, saldırı hedefine ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-1096314351.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, mig-29, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sumi bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, mig-29, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sumi bölgesi

Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus ordusu 3 yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

13:21 24.05.2025 (güncellendi: 13:49 24.05.2025)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çeken bakanığın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı ve 174 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.
Ayrıca gece saatlerinde Ukrayna'ya ait bir askeri-endüstriyel tesisine, radyo-teknik istihbarat merkezine ve bir Patriot hava savunma füze sistemi mevziine grup saldırısı düzenlendi, saldırı hedefine ulaştı.
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus birlikleri Donbass'ta bir yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
18 Mayıs, 12:57
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