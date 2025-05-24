https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-ordusu-3-yerlesimin-kontrolunu-daha-ele-gecirdi-1096477053.html
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus ordusu 3 yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus ordusu 3 yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T13:21+0300
2025-05-24T13:21+0300
2025-05-24T13:49+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
kayıp
bilgilendirme
mig-29
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çeken bakanığın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı ve 174 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.Ayrıca gece saatlerinde Ukrayna'ya ait bir askeri-endüstriyel tesisine, radyo-teknik istihbarat merkezine ve bir Patriot hava savunma füze sistemi mevziine grup saldırısı düzenlendi, saldırı hedefine ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-birlikleri-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolunu-daha-1096314351.html
rusya
ukrayna
donbass
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, mig-29, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sumi bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, mig-29, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sumi bölgesi
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus ordusu 3 yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
13:21 24.05.2025 (güncellendi: 13:49 24.05.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Rus askeri birliklerinin Sumi Bölgesi’nde Loknya yerleşiminin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) ise Ortadnoye ve Stupoçki yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çeken bakanığın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı ve 174 insansız hava aracı (İHA) düşürdü.
Ayrıca gece saatlerinde Ukrayna'ya ait bir askeri-endüstriyel tesisine, radyo-teknik istihbarat merkezine ve bir Patriot hava savunma füze sistemi mevziine grup saldırısı düzenlendi, saldırı hedefine ulaştı.