https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rus-senator-ukraynada-eski-sinirlara-donulmesinin-imkansizligina-dair-itiraf-ciddi-bir-atilimdir-1096473756.html

Rus senatör: Ukrayna’da ‘eski sınırlara dönülmesinin imkansızlığına’ dair itiraf ciddi bir atılımdır

Rus senatör: Ukrayna’da ‘eski sınırlara dönülmesinin imkansızlığına’ dair itiraf ciddi bir atılımdır

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü, ‘Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesinin imkansız olduğu' itirafının Ukrayna'da ciddi bir siyasi... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T01:22+0300

2025-05-24T01:22+0300

2025-05-24T01:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

olga kovitidi

rusya federasyon konseyi

anayasa komitesi

ukrayna

rusya

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valeriy zalujnıy

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Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, eski Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujniy'nin ‘Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesinin imkansız olduğuna’ dair itirafının Ukrayna'da yaşananların anlaşılması açısından ciddi bir siyasi kırılma noktası olduğunu söyledi.Kovitidi, “Ukrayna'da Rusya ile askeri çatışmanın anlamsızlığı konusunda giderek artan bir farkındalık var ve Zalujniy'nin açıklaması bunun teyidi niteliğinde. Bu açıklama, Ukrayna yetkililerinin neler olup bittiğinin farkına varması açısından ciddi bir atılımdır” dedi.Kovitidi, eski sınırlara dönmenin imkansızlığını açıkça gören Vladimir Zelenskiy'nin kana susamış politikasının her gün binlerce insanın hayatına mal olduğunu vurguladı.Daha önce Zalujniy, Kiev'de düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada Ukrayna'nın 1991 veya 2022 sınırlarına dönmesini sağlayacak bir mucize beklenmemesi gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-cocuklar-okuldan-itibaren-savasa-hazirlanmali-1096465164.html

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olga kovitidi, rusya federasyon konseyi, anayasa komitesi, ukrayna, rusya, kiev, valeriy zalujnıy