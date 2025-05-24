https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rus-senator-ukraynada-eski-sinirlara-donulmesinin-imkansizligina-dair-itiraf-ciddi-bir-atilimdir-1096473756.html
Rus senatör: Ukrayna’da ‘eski sınırlara dönülmesinin imkansızlığına’ dair itiraf ciddi bir atılımdır
Rus senatör: Ukrayna’da ‘eski sınırlara dönülmesinin imkansızlığına’ dair itiraf ciddi bir atılımdır
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü, ‘Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesinin imkansız olduğu' itirafının Ukrayna'da ciddi bir siyasi... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T01:22+0300
2025-05-24T01:22+0300
2025-05-24T01:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
olga kovitidi
rusya federasyon konseyi
anayasa komitesi
ukrayna
rusya
kiev
valeriy zalujnıy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_0:38:752:460_1920x0_80_0_0_3f06b5a3679c38c27f4e7326cd2de2bb.png
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, eski Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujniy'nin ‘Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesinin imkansız olduğuna’ dair itirafının Ukrayna'da yaşananların anlaşılması açısından ciddi bir siyasi kırılma noktası olduğunu söyledi.Kovitidi, “Ukrayna'da Rusya ile askeri çatışmanın anlamsızlığı konusunda giderek artan bir farkındalık var ve Zalujniy'nin açıklaması bunun teyidi niteliğinde. Bu açıklama, Ukrayna yetkililerinin neler olup bittiğinin farkına varması açısından ciddi bir atılımdır” dedi.Kovitidi, eski sınırlara dönmenin imkansızlığını açıkça gören Vladimir Zelenskiy'nin kana susamış politikasının her gün binlerce insanın hayatına mal olduğunu vurguladı.Daha önce Zalujniy, Kiev'de düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada Ukrayna'nın 1991 veya 2022 sınırlarına dönmesini sağlayacak bir mucize beklenmemesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-cocuklar-okuldan-itibaren-savasa-hazirlanmali-1096465164.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089152146_43:0:707:498_1920x0_80_0_0_c2389c6e118d133129b7b09bcacbac69.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
olga kovitidi, rusya federasyon konseyi, anayasa komitesi, ukrayna, rusya, kiev, valeriy zalujnıy
olga kovitidi, rusya federasyon konseyi, anayasa komitesi, ukrayna, rusya, kiev, valeriy zalujnıy
Rus senatör: Ukrayna’da ‘eski sınırlara dönülmesinin imkansızlığına’ dair itiraf ciddi bir atılımdır
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü, ‘Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesinin imkansız olduğu' itirafının Ukrayna'da ciddi bir siyasi kırılma noktası olduğunu belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, eski Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujniy'nin ‘Ukrayna'nın eski sınırlarına dönmesinin imkansız olduğuna’ dair itirafının Ukrayna'da yaşananların anlaşılması açısından ciddi bir siyasi kırılma noktası olduğunu söyledi.
Kovitidi, “Ukrayna'da Rusya ile askeri çatışmanın anlamsızlığı konusunda giderek artan bir farkındalık var ve Zalujniy'nin açıklaması bunun teyidi niteliğinde. Bu açıklama, Ukrayna yetkililerinin neler olup bittiğinin farkına varması açısından ciddi bir atılımdır” dedi.
Kovitidi, eski sınırlara dönmenin imkansızlığını açıkça gören Vladimir Zelenskiy'nin kana susamış politikasının her gün binlerce insanın hayatına mal olduğunu vurguladı.
Daha önce Zalujniy, Kiev'de düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada Ukrayna'nın 1991 veya 2022 sınırlarına dönmesini sağlayacak bir mucize beklenmemesi gerektiğini ifade etmişti.