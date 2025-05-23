https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-cocuklar-okuldan-itibaren-savasa-hazirlanmali-1096465164.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Çocuklar okuldan itibaren savaşa hazırlanmalı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Çocuklar okuldan itibaren savaşa hazırlanmalı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna’da çocukların okuldan itibaren savaşa hazırlanmaları gerektiğini belirtti. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T17:44+0300

2025-05-23T17:44+0300

2025-05-23T17:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

rusya

kiev

ukrayna parlamentosu

özel askeri harekat

vladimir putin

i̇rina vereşçuk

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalında yayınladığı videoda Ukrayna’daki okullarda çocuklara Rusya'nın düşman olduğu fikrinin aşılanması gerektiğini, öğrencilerin okuldan itibaren savaşa hazırlanmaları gerektiğini söyledi.Vereşçuk, “Ateşkes olsun ya da olmasın, barış anlaşması olsun ya da olmasın, Rusya onlarca yıl, hatta yüzyıllarca düşmanımız olarak kalacak. Bu bizim stratejimiz ve bunu okuldan itibaren ortaya koyuyoruz. Evet, çocuklarımız hazırlanmalı, savaşın ne olduğunu bilmeliler” ifadelerini kullandı.Ukrayna parlamentonun Nisan 2024’te kabul ettiği yasaya göre, seferberlik sırasında 18-25 yaş arasındaki tüm erkeklerin temel askeri eğitimden geçmesi gerekecek. Temel askeri eğitim bu yıldan itibaren yüksek öğretim kurumlarının müfredatlarına ayrı bir disiplin olarak dahil edildi. Eğitimin ardından öğrenciler yemin edecek ve askeri uzmanlık eğitimi alacak.Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonun amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak açıklamıştı. Bu amaçla, Ukrayna’nın askerden arındırılması, Nazilerden arındırılması, ve Donbas'ta sivillere karşı işlenen kanlı suçlardan sorumlu tüm savaş suçlularının yargılanmasının planlandığını ifade etmişti.

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ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi, ukrayna, rusya, kiev, ukrayna parlamentosu, özel askeri harekat, vladimir putin, i̇rina vereşçuk