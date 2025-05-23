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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi-cocuklar-okuldan-itibaren-savasa-hazirlanmali-1096465164.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Çocuklar okuldan itibaren savaşa hazırlanmalı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Çocuklar okuldan itibaren savaşa hazırlanmalı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna’da çocukların okuldan itibaren savaşa hazırlanmaları gerektiğini belirtti. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T17:44+0300
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vladimir putin
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalında yayınladığı videoda Ukrayna’daki okullarda çocuklara Rusya'nın düşman olduğu fikrinin aşılanması gerektiğini, öğrencilerin okuldan itibaren savaşa hazırlanmaları gerektiğini söyledi.Vereşçuk, “Ateşkes olsun ya da olmasın, barış anlaşması olsun ya da olmasın, Rusya onlarca yıl, hatta yüzyıllarca düşmanımız olarak kalacak. Bu bizim stratejimiz ve bunu okuldan itibaren ortaya koyuyoruz. Evet, çocuklarımız hazırlanmalı, savaşın ne olduğunu bilmeliler” ifadelerini kullandı.Ukrayna parlamentonun Nisan 2024’te kabul ettiği yasaya göre, seferberlik sırasında 18-25 yaş arasındaki tüm erkeklerin temel askeri eğitimden geçmesi gerekecek. Temel askeri eğitim bu yıldan itibaren yüksek öğretim kurumlarının müfredatlarına ayrı bir disiplin olarak dahil edildi. Eğitimin ardından öğrenciler yemin edecek ve askeri uzmanlık eğitimi alacak.Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonun amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak açıklamıştı. Bu amaçla, Ukrayna’nın askerden arındırılması, Nazilerden arındırılması, ve Donbas'ta sivillere karşı işlenen kanlı suçlardan sorumlu tüm savaş suçlularının yargılanmasının planlandığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ukrayna-ordusunun-biraktigi-mevzilerde-kimyasal-silah-bulundu-1096457037.html
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ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi, ukrayna, rusya, kiev, ukrayna parlamentosu, özel askeri harekat, vladimir putin, i̇rina vereşçuk
ukrayna devlet başkanlığı i̇daresi, ukrayna, rusya, kiev, ukrayna parlamentosu, özel askeri harekat, vladimir putin, i̇rina vereşçuk

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: Çocuklar okuldan itibaren savaşa hazırlanmalı

17:44 23.05.2025
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Стрингер
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Multimedya arşivine gidin
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Ukrayna’da çocukların okuldan itibaren savaşa hazırlanmaları gerektiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram kanalında yayınladığı videoda Ukrayna’daki okullarda çocuklara Rusya'nın düşman olduğu fikrinin aşılanması gerektiğini, öğrencilerin okuldan itibaren savaşa hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
Vereşçuk, “Ateşkes olsun ya da olmasın, barış anlaşması olsun ya da olmasın, Rusya onlarca yıl, hatta yüzyıllarca düşmanımız olarak kalacak. Bu bizim stratejimiz ve bunu okuldan itibaren ortaya koyuyoruz. Evet, çocuklarımız hazırlanmalı, savaşın ne olduğunu bilmeliler” ifadelerini kullandı.
Ukrayna parlamentonun Nisan 2024’te kabul ettiği yasaya göre, seferberlik sırasında 18-25 yaş arasındaki tüm erkeklerin temel askeri eğitimden geçmesi gerekecek. Temel askeri eğitim bu yıldan itibaren yüksek öğretim kurumlarının müfredatlarına ayrı bir disiplin olarak dahil edildi. Eğitimin ardından öğrenciler yemin edecek ve askeri uzmanlık eğitimi alacak.
Rusya 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel askeri harekat başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonun amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak açıklamıştı. Bu amaçla, Ukrayna’nın askerden arındırılması, Nazilerden arındırılması, ve Donbas'ta sivillere karşı işlenen kanlı suçlardan sorumlu tüm savaş suçlularının yargılanmasının planlandığını ifade etmişti.
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