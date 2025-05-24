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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rus-senator-kovitidi-zelenskiy-kendini-koseye-sikistirdi-ve-her-turlu-provokasyona-basvurabilir-1096487870.html
Rus senatör Kovitidi: Zelenskiy kendini köşeye sıkıştırdı ve her türlü provokasyona başvurabilir
Rus senatör Kovitidi: Zelenskiy kendini köşeye sıkıştırdı ve her türlü provokasyona başvurabilir
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi, Zelenskiy’nin müzakere sürecini sekteye uğratmak için her türlü provokasyona... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T21:45+0300
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Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'nin kendisini çıkmaza soktuğunu, bu yüzden de müzakere sürecini geciktirmek ya da sekteye uğratmak için her türlü provokasyona başvurabileceğini söyledi.Kovitidi, “Zelenskiy, devasa borçları ve yerine getirilmemiş yükümlülükleriyle siyasi, mali ve manevi bir iflasın eşiğinde. Zelenskiy'nin alacaklıları verilen kredilerin iadesini talep ediyor, durumu çıkmazda. Rusya ile askeri bir çatışmayı körüklemek için aldığı milyarlar kesinlikle kendisinden istenecektir, bu nedenle şimdi çok dikkatli olmalıyız çünkü köşeye sıkışan Zelenskiy çaresiz durumda ve müzakere sürecini geciktirmek veya bozmak için her türlü provokasyona başvurabilir” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'nın verilerine atıfla, Rusya’ya yönelik saldırılarda büyük bir artış kaydedildiğini, özel askeri harekat bölgesi dışındaki Rus topraklarına salı ve cuma günleri arasında 788 uçak tipi İHA ve Batı yapımı füzelerle onlarca saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rus-hava-savunma-gucleri-dun-gece-ve-sabah-saatlerinde-94-ukrayna-ihasi-imha-etti-1096474842.html
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olga kovitidi, senatör, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, batı, rusya dışişleri bakanlığı, savunma bakanlığı

Rus senatör Kovitidi: Zelenskiy kendini köşeye sıkıştırdı ve her türlü provokasyona başvurabilir

21:45 24.05.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Kovitidi, Zelenskiy’nin müzakere sürecini sekteye uğratmak için her türlü provokasyona başvurabileceğini belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Olga Kovitidi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'nin kendisini çıkmaza soktuğunu, bu yüzden de müzakere sürecini geciktirmek ya da sekteye uğratmak için her türlü provokasyona başvurabileceğini söyledi.
Kovitidi, “Zelenskiy, devasa borçları ve yerine getirilmemiş yükümlülükleriyle siyasi, mali ve manevi bir iflasın eşiğinde. Zelenskiy'nin alacaklıları verilen kredilerin iadesini talep ediyor, durumu çıkmazda. Rusya ile askeri bir çatışmayı körüklemek için aldığı milyarlar kesinlikle kendisinden istenecektir, bu nedenle şimdi çok dikkatli olmalıyız çünkü köşeye sıkışan Zelenskiy çaresiz durumda ve müzakere sürecini geciktirmek veya bozmak için her türlü provokasyona başvurabilir” dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'nın verilerine atıfla, Rusya’ya yönelik saldırılarda büyük bir artış kaydedildiğini, özel askeri harekat bölgesi dışındaki Rus topraklarına salı ve cuma günleri arasında 788 uçak tipi İHA ve Batı yapımı füzelerle onlarca saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
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