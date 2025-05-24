https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/rus-hava-savunma-gucleri-dun-gece-ve-sabah-saatlerinde-94-ukrayna-ihasi-imha-etti-1096474842.html

Rus hava savunma güçleri dün gece ve sabah saatlerinde 94 Ukrayna İHA’sı imha etti

Rus hava savunma güçleri dün gece ve sabah saatlerinde 94 Ukrayna İHA’sı imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin dün gece boyunca Rusya’nın çeşitli bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 94 insansız hava aracını (İHA) imha... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T10:39+0300

2025-05-24T10:39+0300

2025-05-24T10:39+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, 3’te 2’si Belgorod Bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait toplam 94 İHA’yı imha etti.Açıklamada, “Geçen gece boyunca ve 24 Mayıs sabah saatlerinde görevdeki hava savunma sistemleri tarafından 94 adet uçak tipi Ukrayna İHA’sı imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Belgorod Bölgesi üzerinde 64, Bryansk Bölgesi üzerinde 24, Kursk ve Lipetsk bölgelerinde 2’şer, Voronej ve Tula bölgelerinde de birer İHA imha edildi.Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla her gün saldırı girişimlerinde bulunuyor. Moskova ve bölgesindeki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının tamamı Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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