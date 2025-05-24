https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/putin-rus-kulturune-yonelik-barbarca-tutumu-kinadi-kimseye-onur-kazandirmiyor-1096482684.html
Putin, Rus kültürüne yönelik barbarca tutumu kınadı: 'Kimseye onur kazandırmıyor'
Putin, Rus kültürüne yönelik barbarca tutumu kınadı: 'Kimseye onur kazandırmıyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya yönelik saldırıların ve Rus kültürüne karşı takınılan barbarca tutumun, yapanlara hiçbir şekilde onur kazandırmadığını... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T15:47+0300
2025-05-24T15:47+0300
2025-05-24T15:47+0300
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patrik kirill
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill ile 'isim günü' sebebiyle bir araya geldi.Putin burada yaptığı açıklamada yabancı ülkelerin temsilcilerinin Rus kültürüne barbarca davrandığını ancak bu davranışın söz konusu kişileri onurlandırmadığını dile getirdi.Putin, Patrik Kirill'e Rusya ve halkı için yaptığı her şey için, Rus kültürünü ve dilini desteklediği için teşekkür ederken açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/suudi-arabistanda-73-yil-sonra-bir-ilk-alkol-satisi-basliyor-1096481798.html
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rusya, moskova, vladimir putin, patrik kirill, rus kültürü
rusya, moskova, vladimir putin, patrik kirill, rus kültürü
Putin, Rus kültürüne yönelik barbarca tutumu kınadı: 'Kimseye onur kazandırmıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya yönelik saldırıların ve Rus kültürüne karşı takınılan barbarca tutumun, yapanlara hiçbir şekilde onur kazandırmadığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill ile 'isim günü' sebebiyle bir araya geldi.
Putin burada yaptığı açıklamada yabancı ülkelerin temsilcilerinin Rus kültürüne barbarca davrandığını ancak bu davranışın söz konusu kişileri onurlandırmadığını dile getirdi.
Putin, Patrik Kirill'e Rusya ve halkı için yaptığı her şey için, Rus kültürünü ve dilini desteklediği için teşekkür ederken açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bunun, sadece Rusya'ya yönelik saldırılar değil, dünya kültürünün bir parçası olarak kültürümüze karşı barbarca bir tutum gördüğümüz günümüz koşullarında özellikle önemli olduğunu söylemek isterim. Uzun zamandır böyle bir şey görmemiştik. Bu, bu işle uğraşanlara onur vermiyor. Ancak bu koşullarda Rus kültürünü ve Rus dilini korumak özel bir önem taşıyor ve sizin bu çalışmaya katkınız elbette paha biçilemez.