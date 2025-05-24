Bunun, sadece Rusya'ya yönelik saldırılar değil, dünya kültürünün bir parçası olarak kültürümüze karşı barbarca bir tutum gördüğümüz günümüz koşullarında özellikle önemli olduğunu söylemek isterim. Uzun zamandır böyle bir şey görmemiştik. Bu, bu işle uğraşanlara onur vermiyor. Ancak bu koşullarda Rus kültürünü ve Rus dilini korumak özel bir önem taşıyor ve sizin bu çalışmaya katkınız elbette paha biçilemez.