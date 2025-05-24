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İran, Basra Körfezi'nin adını değiştirme fikrini provokasyon olarak nitelendirdi: 'Tarihi kimliğimize bir saldırı'
İran, Basra Körfezi'nin adını değiştirme fikrini provokasyon olarak nitelendirdi: 'Tarihi kimliğimize bir saldırı'
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İran İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Seraj, ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'nin adının Arap Körfezi olarak... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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İran İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Nasser Seraj, yaptığı açıklamada, “Basra Körfezi'nin adını çarpıtmak ve tahrif etmek bir provokasyondur, insan haklarının temellerinin, halkların kültürel haklarının ihlalidir ve İranlıların tarihi kimliğine bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.Associated Press haber ajansı daha önce ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haberde Trump'ın ABD'nin Basra Körfezi'ni Arap Körfezi olarak adlandıracağını açıklayacağını bildirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın bu planlarının Tahran'a yönelik siyasi saiklerle alınmış düşmanca bir hamle olduğunu söylemişti.Daha sonra Mayıs ayı ortalarında CNN bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın karşı çıkması nedeniyle Basra Körfezi'nin adının Arap Körfezi olarak değiştirilmesi konusunda fikrini değiştirdiğini belirtmişti.
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İran, Basra Körfezi'nin adını değiştirme fikrini provokasyon olarak nitelendirdi: 'Tarihi kimliğimize bir saldırı'

21:33 24.05.2025
© AAİran’ın Basra Körfezi’ndeki Kiş Adası
İran’ın Basra Körfezi’ndeki Kiş Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© AA
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İran İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Seraj, ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'nin adının Arap Körfezi olarak değiştirilmesi önerisinin uluslararası normların ihlali ve İranlıların tarihi kimliğine bir saldırı olduğunu söyledi.
İran İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Nasser Seraj, yaptığı açıklamada, “Basra Körfezi'nin adını çarpıtmak ve tahrif etmek bir provokasyondur, insan haklarının temellerinin, halkların kültürel haklarının ihlalidir ve İranlıların tarihi kimliğine bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.
Associated Press haber ajansı daha önce ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haberde Trump'ın ABD'nin Basra Körfezi'ni Arap Körfezi olarak adlandıracağını açıklayacağını bildirmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın bu planlarının Tahran'a yönelik siyasi saiklerle alınmış düşmanca bir hamle olduğunu söylemişti.
Daha sonra Mayıs ayı ortalarında CNN bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın karşı çıkması nedeniyle Basra Körfezi'nin adının Arap Körfezi olarak değiştirilmesi konusunda fikrini değiştirdiğini belirtmişti.
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