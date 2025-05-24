https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/iran-basra-korfezinin-adini-degistirme-fikrini-provokasyon-olarak-nitelendirdi-tarihi-kimligimize-1096487589.html

İran, Basra Körfezi'nin adını değiştirme fikrini provokasyon olarak nitelendirdi: 'Tarihi kimliğimize bir saldırı'

İran, Basra Körfezi'nin adını değiştirme fikrini provokasyon olarak nitelendirdi: 'Tarihi kimliğimize bir saldırı'

Sputnik Türkiye

İran İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Seraj, ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'nin adının Arap Körfezi olarak... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T21:33+0300

2025-05-24T21:33+0300

2025-05-24T21:33+0300

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İran İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Nasser Seraj, yaptığı açıklamada, “Basra Körfezi'nin adını çarpıtmak ve tahrif etmek bir provokasyondur, insan haklarının temellerinin, halkların kültürel haklarının ihlalidir ve İranlıların tarihi kimliğine bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.Associated Press haber ajansı daha önce ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haberde Trump'ın ABD'nin Basra Körfezi'ni Arap Körfezi olarak adlandıracağını açıklayacağını bildirmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın bu planlarının Tahran'a yönelik siyasi saiklerle alınmış düşmanca bir hamle olduğunu söylemişti.Daha sonra Mayıs ayı ortalarında CNN bir kaynağa dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın karşı çıkması nedeniyle Basra Körfezi'nin adının Arap Körfezi olarak değiştirilmesi konusunda fikrini değiştirdiğini belirtmişti.

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abbas arakçi, basra körfezi, i̇ran, abd, associated press (ap), cnn, donald trump