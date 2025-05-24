https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/ihtiyac-kredilerinde-faiz-soku-oranlar-zirvede-100-bin-tlnin-geri-odemesi-200-bin-tlyi-asti-1096474485.html

İhtiyaç kredilerinde faizler fırladı: Oranlar zirvede, 100 bin TL'nin geri ödemesi 200 bin TL'yi aştı

İhtiyaç kredilerinde faizler fırladı: Oranlar zirvede, 100 bin TL'nin geri ödemesi 200 bin TL'yi aştı

Sputnik Türkiye

Mayıs 2025 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3,39 seviyelerine yükselerek rekor kırdı. 36 ay vadeli 100 bin TL'lik kredi için toplam geri ödeme... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T10:04+0300

2025-05-24T10:04+0300

2025-05-24T10:09+0300

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Merkez Bankası'nın 20 Mart 2025'te başlattığı faiz artışları, ihtiyaç kredisi faiz oranları üzerinde etkili oldu. Mart ayı sonunda 36 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,99 seviyelerine kadar gerilerken, Nisan ayının son haftalarında bu oran yüzde 3,39'a yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla ise bazı bankalarda faiz oranları yüzde 4'ü aştı.100 bin TL kredi i̇çin geri ödeme 200 bin TL'yi aştıYükselen faiz oranları, kredi geri ödemelerini de artırdı. Şu anda 100 bin TL tutarında, 36 ay vadeli ve yüzde 3,39 faiz oranıyla çekilen bir ihtiyaç kredisi için aylık taksitler 5.590,56 TL'ye, toplam geri ödeme ise 201.835,16 TL'ye ulaşıyor. 24 ay vadede ise aylık taksitler 6.834,82 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 164.610,68 TL oluyor.Kredi hacminde artış yavaşladıBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 9 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 629,55 milyon liraya ulaştı. Ancak yüksek faiz oranları nedeniyle kredi talebinde artış hızı yavaşladı. Vatandaşlar, yüksek maliyetler nedeniyle kredi kullanımı konusunda temkinli davranıyor.Herkes beklemeye geçtiArtan faiz oranları, krediye erişimi zorlaştırdı. Birçok vatandaş, yüksek geri ödeme tutarları nedeniyle kredi kullanmaktan kaçınıyor. Uzmanlar, faiz oranlarının seyrine göre kredi talebinin şekilleneceğini belirtiyor.

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