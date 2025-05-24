https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/ihtiyac-kredilerinde-faiz-soku-oranlar-zirvede-100-bin-tlnin-geri-odemesi-200-bin-tlyi-asti-1096474485.html
İhtiyaç kredilerinde faizler fırladı: Oranlar zirvede, 100 bin TL'nin geri ödemesi 200 bin TL'yi aştı
İhtiyaç kredilerinde faizler fırladı: Oranlar zirvede, 100 bin TL'nin geri ödemesi 200 bin TL'yi aştı
Sputnik Türkiye
Mayıs 2025 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3,39 seviyelerine yükselerek rekor kırdı. 36 ay vadeli 100 bin TL'lik kredi için toplam geri ödeme... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T10:04+0300
2025-05-24T10:04+0300
2025-05-24T10:09+0300
ekonomi̇
merkez bankası
bddk
tl
kredi
kredi notu
kredi borcu
tüketici kredisi
i̇htiyaç kredisi
banka kredisi
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Merkez Bankası'nın 20 Mart 2025'te başlattığı faiz artışları, ihtiyaç kredisi faiz oranları üzerinde etkili oldu. Mart ayı sonunda 36 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,99 seviyelerine kadar gerilerken, Nisan ayının son haftalarında bu oran yüzde 3,39'a yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla ise bazı bankalarda faiz oranları yüzde 4'ü aştı.100 bin TL kredi i̇çin geri ödeme 200 bin TL'yi aştıYükselen faiz oranları, kredi geri ödemelerini de artırdı. Şu anda 100 bin TL tutarında, 36 ay vadeli ve yüzde 3,39 faiz oranıyla çekilen bir ihtiyaç kredisi için aylık taksitler 5.590,56 TL'ye, toplam geri ödeme ise 201.835,16 TL'ye ulaşıyor. 24 ay vadede ise aylık taksitler 6.834,82 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 164.610,68 TL oluyor.Kredi hacminde artış yavaşladıBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 9 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 629,55 milyon liraya ulaştı. Ancak yüksek faiz oranları nedeniyle kredi talebinde artış hızı yavaşladı. Vatandaşlar, yüksek maliyetler nedeniyle kredi kullanımı konusunda temkinli davranıyor.Herkes beklemeye geçtiArtan faiz oranları, krediye erişimi zorlaştırdı. Birçok vatandaş, yüksek geri ödeme tutarları nedeniyle kredi kullanmaktan kaçınıyor. Uzmanlar, faiz oranlarının seyrine göre kredi talebinin şekilleneceğini belirtiyor.
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merkez bankası, bddk, tl, kredi, kredi notu, kredi borcu, tüketici kredisi, i̇htiyaç kredisi, banka kredisi
merkez bankası, bddk, tl, kredi, kredi notu, kredi borcu, tüketici kredisi, i̇htiyaç kredisi, banka kredisi
İhtiyaç kredilerinde faizler fırladı: Oranlar zirvede, 100 bin TL'nin geri ödemesi 200 bin TL'yi aştı
10:04 24.05.2025 (güncellendi: 10:09 24.05.2025)
Mayıs 2025 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3,39 seviyelerine yükselerek rekor kırdı. 36 ay vadeli 100 bin TL'lik kredi için toplam geri ödeme 201 bin TL'yi geçti. Artan faizler, kredi talebini yavaşlatırken, kişiler yüksek maliyetler nedeniyle beklemeye geçti.
Merkez Bankası'nın 20 Mart 2025'te başlattığı faiz artışları, ihtiyaç kredisi faiz oranları üzerinde etkili oldu. Mart ayı sonunda 36 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,99 seviyelerine kadar gerilerken, Nisan ayının son haftalarında bu oran yüzde 3,39'a yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla ise bazı bankalarda faiz oranları yüzde 4'ü aştı.
100 bin TL kredi i̇çin geri ödeme 200 bin TL'yi aştı
Yükselen faiz oranları, kredi geri ödemelerini de artırdı. Şu anda 100 bin TL tutarında, 36 ay vadeli ve yüzde 3,39 faiz oranıyla çekilen bir ihtiyaç kredisi için aylık taksitler 5.590,56 TL'ye, toplam geri ödeme ise 201.835,16 TL'ye ulaşıyor. 24 ay vadede ise aylık taksitler 6.834,82 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 164.610,68 TL oluyor.
Kredi hacminde artış yavaşladı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 9 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 629,55 milyon liraya ulaştı. Ancak yüksek faiz oranları nedeniyle kredi talebinde artış hızı yavaşladı. Vatandaşlar, yüksek maliyetler nedeniyle kredi kullanımı konusunda temkinli davranıyor.
Artan faiz oranları, krediye erişimi zorlaştırdı. Birçok vatandaş, yüksek geri ödeme tutarları nedeniyle kredi kullanmaktan kaçınıyor. Uzmanlar, faiz oranlarının seyrine göre kredi talebinin şekilleneceğini belirtiyor.