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Fransa’da elektrik kesintisi: Cannes Film Festivali'nde film gösterimi yarıda kaldı
Fransa’da elektrik kesintisi: Cannes Film Festivali'nde film gösterimi yarıda kaldı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetindeki farklı kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı açıklandı. Söz konusu kesintilerden Cannes Film... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T15:31+0300
2025-05-24T15:31+0300
dünya
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cannes
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elektrik
elektrik kesintisi
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Alpes-Maritimes Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.Akdeniz'de RTE hesabından X'te yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.Açıklamada, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yaşanan olumsuzluktan ötürü özür dilendi.Fransız basınındaki haberlere göre, RTE, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.RTE, gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti.Film gösterimi yarıda kaldı78. Cannes Film Festivali'ni de etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle 'Sirat' filminin gösterimi yarıda kesildi.Elektrik kesintisinden etkilenen kentlerde yerel saatle 10.00'dan bu yana trafik lambaları çalışmazken, bu durum ulaşımı zorlaştırdığı kaydedildi.Festivalin bu akşamki kapanış töreninin, jeneratör sayesinde sorun olmadan yapılacağı belirtildi.
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avrupa, cannes film festivali, cannes, fransa, elektrik, elektrik kesintisi
avrupa, cannes film festivali, cannes, fransa, elektrik, elektrik kesintisi

Fransa’da elektrik kesintisi: Cannes Film Festivali'nde film gösterimi yarıda kaldı

15:31 24.05.2025
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedFransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı
Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78. Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© AA / Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
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Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetindeki farklı kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı açıklandı. Söz konusu kesintilerden Cannes Film Festivali'nin de etkilendiği belirtilirken kesinti nedeniyle film gösteriminin de yarıda kesildiği dile getirildi.
Alpes-Maritimes Valiliği'nin X hesabından yapılan açıklamada, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
Akdeniz'de RTE hesabından X'te yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.
Açıklamada, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yaşanan olumsuzluktan ötürü özür dilendi.
Fransız basınındaki haberlere göre, RTE, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.
RTE, gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti.

Film gösterimi yarıda kaldı

78. Cannes Film Festivali'ni de etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle 'Sirat' filminin gösterimi yarıda kesildi.
Elektrik kesintisinden etkilenen kentlerde yerel saatle 10.00'dan bu yana trafik lambaları çalışmazken, bu durum ulaşımı zorlaştırdığı kaydedildi.
Festivalin bu akşamki kapanış töreninin, jeneratör sayesinde sorun olmadan yapılacağı belirtildi.
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