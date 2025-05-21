https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rosatom-baskani-lihacev-rusyanin-nukleer-kalkani-savunmaya-uygun-duzeyde-tutuyoruz-1096392299.html
Rosatom Başkanı Lihaçev: Rusya’nın nükleer kalkanı savunmaya uygun düzeyde tutuyoruz
Rosatom Başkanı Lihaçev: Rusya’nın nükleer kalkanı savunmaya uygun düzeyde tutuyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, hiçbir ülkenin Rusya'ya karşı silah kullanmayı aklından bile geçirmemesi için ‘nükleer kalkanı’... 21.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-21T12:19+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde konuşan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Mutlak önceliğimiz, 80 yıl önce kurulma amacımız olan egemenliğimizi, ülkenin savunma kabiliyetini korumak ve anavatanımızın ‘nükleer kalkanını’ muhafaza etmek ve geliştirmek” ifadesini kullandı.Bu yöndeki çalışmaların uygun düzeyde devam ettiğini kaydeden Lihaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:Rosatom Başkanı ayrıca uranyum tedariki konusunda ABD’yle işbirliğine hazır olduklarını da dile getirdi.Lihaçev, “Öyle ya da böyle Avrupa ülkelerinin pazarında yer alacağız ve başka bir karar alınmadığı sürece de ABD ile uranyum tedarikinde işbirliği yapacağız” şeklinde konuştu.
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rusya, rosatom, aleksey lihaçev, abd, nükleer, uranyum
rusya, rosatom, aleksey lihaçev, abd, nükleer, uranyum
Rosatom Başkanı Lihaçev: Rusya’nın nükleer kalkanı savunmaya uygun düzeyde tutuyoruz
12:19 21.05.2025 (güncellendi: 12:27 21.05.2025)
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, hiçbir ülkenin Rusya'ya karşı silah kullanmayı aklından bile geçirmemesi için ‘nükleer kalkanı’ uygun seviyede tuttuklarını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde konuşan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Mutlak önceliğimiz, 80 yıl önce kurulma amacımız olan egemenliğimizi, ülkenin savunma kabiliyetini korumak ve anavatanımızın ‘nükleer kalkanını’ muhafaza etmek ve geliştirmek” ifadesini kullandı.
Bu yöndeki çalışmaların uygun düzeyde devam ettiğini kaydeden Lihaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:
Asıl görev, nükleer kalkanı, hiç kimsenin Rusya Federasyonu'na karşı silah kullanmayı aklından bile geçirmeyeceği bir durumda tutmak.
Rosatom Başkanı ayrıca uranyum tedariki konusunda ABD’yle işbirliğine hazır olduklarını da dile getirdi.
Lihaçev, “Öyle ya da böyle Avrupa ülkelerinin pazarında yer alacağız ve başka bir karar alınmadığı sürece de ABD ile uranyum tedarikinde işbirliği yapacağız” şeklinde konuştu.