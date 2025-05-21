https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rosatom-baskani-lihacev-rusyanin-nukleer-kalkani-savunmaya-uygun-duzeyde-tutuyoruz-1096392299.html

Rosatom Başkanı Lihaçev: Rusya’nın nükleer kalkanı savunmaya uygun düzeyde tutuyoruz

Rosatom Başkanı Lihaçev: Rusya’nın nükleer kalkanı savunmaya uygun düzeyde tutuyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Lihaçev, hiçbir ülkenin Rusya'ya karşı silah kullanmayı aklından bile geçirmemesi için ‘nükleer kalkanı’... 21.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-21T12:19+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde konuşan Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, “Mutlak önceliğimiz, 80 yıl önce kurulma amacımız olan egemenliğimizi, ülkenin savunma kabiliyetini korumak ve anavatanımızın ‘nükleer kalkanını’ muhafaza etmek ve geliştirmek” ifadesini kullandı.Bu yöndeki çalışmaların uygun düzeyde devam ettiğini kaydeden Lihaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:Rosatom Başkanı ayrıca uranyum tedariki konusunda ABD’yle işbirliğine hazır olduklarını da dile getirdi.Lihaçev, “Öyle ya da böyle Avrupa ülkelerinin pazarında yer alacağız ve başka bir karar alınmadığı sürece de ABD ile uranyum tedarikinde işbirliği yapacağız” şeklinde konuştu.

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