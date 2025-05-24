https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/elon-musktan-xteki-erisim-sorunlarina-iliskin-aciklama-buyuk-operasyonel-iyilestirmelere-ihtiyac-1096488000.html

Elon Musk'tan X'teki erişim sorunlarına ilişkin açıklama: 'Büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var'

Elon Musk'tan X'teki erişim sorunlarına ilişkin açıklama: 'Büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var'

Sputnik Türkiye

ABD'li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bu hafta yaşanan büyük çaplı bir kesintinin ardından şirketlerine daha fazla zaman... 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T23:11+0300

2025-05-24T23:11+0300

2025-05-24T23:11+0300

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Bir süredir X sosyal ağının bazı ülkelerdeki kullanıcıları platformda ciddi işleyiş sorunları yaşandığını bildirmişti. Kullanıcılar, hem internet sitesinde hem de mobil uygulamada çökmeler ve sunucu bağlantısı problemleriyle karşılaştıklarını belirtmişlerdi.Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Musk, yaşanan kesintinin platformun 'büyük operasyonel iyileştirmelere' ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayrıca Musk bu süreçte devreye girmesi gereken bir acil durum anahtarlama sisteminin çalışmadığını da sözlerine ekledi.

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