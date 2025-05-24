https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/elon-musktan-xteki-erisim-sorunlarina-iliskin-aciklama-buyuk-operasyonel-iyilestirmelere-ihtiyac-1096488000.html
Elon Musk'tan X'teki erişim sorunlarına ilişkin açıklama: 'Büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var'
Elon Musk'tan X'teki erişim sorunlarına ilişkin açıklama: 'Büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var'
Sputnik Türkiye
ABD'li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bu hafta yaşanan büyük çaplı bir kesintinin ardından şirketlerine daha fazla zaman... 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T23:11+0300
2025-05-24T23:11+0300
2025-05-24T23:11+0300
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Bir süredir X sosyal ağının bazı ülkelerdeki kullanıcıları platformda ciddi işleyiş sorunları yaşandığını bildirmişti. Kullanıcılar, hem internet sitesinde hem de mobil uygulamada çökmeler ve sunucu bağlantısı problemleriyle karşılaştıklarını belirtmişlerdi.Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Musk, yaşanan kesintinin platformun 'büyük operasyonel iyileştirmelere' ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayrıca Musk bu süreçte devreye girmesi gereken bir acil durum anahtarlama sisteminin çalışmadığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/doktorlari-sasirtan-nadir-vaka-bir-hastanin-bobreklerinden-300e-yakin-tas-cikti-1096486140.html
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x çöktü mü, twitter, twitter erişim sorunu, twitter çöktü, x çöktü
x çöktü mü, twitter, twitter erişim sorunu, twitter çöktü, x çöktü
Elon Musk'tan X'teki erişim sorunlarına ilişkin açıklama: 'Büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var'
ABD'li girişimci Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bu hafta yaşanan büyük çaplı bir kesintinin ardından şirketlerine daha fazla zaman ayırmayı planladığını açıkladı.
Bir süredir X sosyal ağının bazı ülkelerdeki kullanıcıları platformda ciddi işleyiş sorunları yaşandığını bildirmişti. Kullanıcılar, hem internet sitesinde hem de mobil uygulamada çökmeler ve sunucu bağlantısı problemleriyle karşılaştıklarını belirtmişlerdi.
Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
7/24 çalışmaya, konferans odalarında, sunucu odalarında ve üretim alanlarında uyumaya geri döndüm. X, xAI yapay zeka hizmeti ve genel olarak şirkete daha fazla odaklanmam gerekiyor. Tesla ve Starship uzay aracının önümüzdeki hafta yapılacak lansmanlarında da kritik teknolojiler devreye sokulacak.
Musk, yaşanan kesintinin platformun 'büyük operasyonel iyileştirmelere' ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayrıca Musk bu süreçte devreye girmesi gereken bir acil durum anahtarlama sisteminin çalışmadığını da sözlerine ekledi.