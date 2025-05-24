https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/babalar-gunu-ne-zaman-her-ulkede-babalar-gunu-ayni-gun-mu-1096474170.html

Babalar Günü ne zaman? Her ülkede Babalar Günü aynı gün mü?

Babalar Günü ne zaman? Her ülkede Babalar Günü aynı gün mü?

Sputnik Türkiye

Anneler Gününün geçmesinin ardından Babalar Gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Babalar Günü 2025'te ne zaman kutlanacak? Babalar Günü hangi gün? 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T04:21+0300

2025-05-24T04:21+0300

2025-05-24T04:21+0300

yaşam

babalar günü

pazar

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Türkiye'de her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 15 Haziran 2025 Pazar gününe denk geliyor.Her ülkede Babalar Günü aynı gün mü?Babalar Günü, dünyada birçok ülkede kutlanan özel bir gün olarak biliniyor, ancak her ülkede aynı tarihte kutlanmıyor. Tarihler, ülkelerin kültürel, dini ve tarihsel geçmişlerine göre değişiklik gösterebiliyor.Bazı farklı tarihlerde kutlayan ülkeler ve hangi tarihte kutladıkları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/70-yasindaki-kadin-tarim-ilaci-icti-mudahaleye-giden-saglik-ekipleri-bile-etkilendi-1096474050.html

pazar

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