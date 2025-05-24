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Babalar Günü ne zaman? Her ülkede Babalar Günü aynı gün mü?
Babalar Günü ne zaman? Her ülkede Babalar Günü aynı gün mü?
Sputnik Türkiye
Anneler Gününün geçmesinin ardından Babalar Gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Babalar Günü 2025'te ne zaman kutlanacak? Babalar Günü hangi gün? 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 15 Haziran 2025 Pazar gününe denk geliyor.Her ülkede Babalar Günü aynı gün mü?Babalar Günü, dünyada birçok ülkede kutlanan özel bir gün olarak biliniyor, ancak her ülkede aynı tarihte kutlanmıyor. Tarihler, ülkelerin kültürel, dini ve tarihsel geçmişlerine göre değişiklik gösterebiliyor.Bazı farklı tarihlerde kutlayan ülkeler ve hangi tarihte kutladıkları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/70-yasindaki-kadin-tarim-ilaci-icti-mudahaleye-giden-saglik-ekipleri-bile-etkilendi-1096474050.html
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babalar günü, babalar günü ne zaman, babalar günü 2025 ne zaman, babalar günü tarihi, babalar günü hangi gün, babalar günü ne zaman kutlanır, babalar günü ne zaman bu yıl, babalar günü türkiye babalar günü tarihleri, babalar günü tarihler, babalar günü hangi ay, babalar günü kaçında, babalar günü kaçta, babalar günü 15 haziran mı, babalar günü 3. pazar,
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Babalar Günü ne zaman? Her ülkede Babalar Günü aynı gün mü?

04:21 24.05.2025
© AAAile, anne, çocuk, baba
Aile, anne, çocuk, baba - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© AA
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Anneler Gününün geçmesinin ardından Babalar Gününün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Babalar Günü 2025'te ne zaman kutlanacak? Babalar Günü hangi gün?
Türkiye'de her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 15 Haziran 2025 Pazar gününe denk geliyor.

Her ülkede Babalar Günü aynı gün mü?

Babalar Günü, dünyada birçok ülkede kutlanan özel bir gün olarak biliniyor, ancak her ülkede aynı tarihte kutlanmıyor. Tarihler, ülkelerin kültürel, dini ve tarihsel geçmişlerine göre değişiklik gösterebiliyor.
Bazı farklı tarihlerde kutlayan ülkeler ve hangi tarihte kutladıkları:
Rusya: Ekim ayının 3. pazarı (2025’te 19 Ekim)
Brezilya: Ağustos ayının 2. pazarı (2025'te 10 Ağustos)
İspanya, İtalya ve Portekiz: 19 Mart
Avustralya ve Yeni Zelanda: Eylül ayının ilk pazarı (2025’te 7 Eylül)
Tayland: 5 Aralık
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