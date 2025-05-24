https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/70-yasindaki-kadin-tarim-ilaci-icti-mudahaleye-giden-saglik-ekipleri-bile-etkilendi-1096474050.html

70 yaşındaki kadın 'tarım ilacı' içti: Müdahale'ye giden sağlık ekipleri bile etkilendi

70 yaşındaki kadın 'tarım ilacı' içti: Müdahale'ye giden sağlık ekipleri bile etkilendi

Sputnik Türkiye

Tarım ilacı içen 70 yaşındaki kadına müdahaleye giden sağlıkçılar, kadının içtiği ilaçtan etkilendi. Yaşlı kadın ve 3 sağlıkçı tedavi altına alındı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T02:17+0300

2025-05-24T02:17+0300

2025-05-24T02:17+0300

türki̇ye

antalya

tarım

tarım ilacı

zehirlenme

sağlık çalışanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096473895_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_849adccf7e178ca7e69dac8b2c259afb.jpg

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 yaşındaki bir kadın tarım ilacı içti. Yaşlı kadının durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.Bölgeye yönlendirilen sağlık görevlileri yaşlı kadını hastaneye götürürken, kadının içtiği tarım ilacından etkilenerek rahatsızlandı.Müdahale edilen kadını hastaneye götürdüklerinde ilaçtan etkilendiği anlaşılan sağlık görevlileri de tedavi altına alındı.AFAD ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dunyanin-en-iyi-sakatat-yemekleri-aciklandi-turkiyedeki-sokak-lezzeti-ucuncu-oldu-1096472689.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, tarım, tarım ilacı, zehirlenme, sağlık çalışanı