https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/70-yasindaki-kadin-tarim-ilaci-icti-mudahaleye-giden-saglik-ekipleri-bile-etkilendi-1096474050.html
70 yaşındaki kadın 'tarım ilacı' içti: Müdahale'ye giden sağlık ekipleri bile etkilendi
70 yaşındaki kadın 'tarım ilacı' içti: Müdahale'ye giden sağlık ekipleri bile etkilendi
Sputnik Türkiye
Tarım ilacı içen 70 yaşındaki kadına müdahaleye giden sağlıkçılar, kadının içtiği ilaçtan etkilendi. Yaşlı kadın ve 3 sağlıkçı tedavi altına alındı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T02:17+0300
2025-05-24T02:17+0300
2025-05-24T02:17+0300
türki̇ye
antalya
tarım
tarım ilacı
zehirlenme
sağlık çalışanı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 yaşındaki bir kadın tarım ilacı içti. Yaşlı kadının durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.Bölgeye yönlendirilen sağlık görevlileri yaşlı kadını hastaneye götürürken, kadının içtiği tarım ilacından etkilenerek rahatsızlandı.Müdahale edilen kadını hastaneye götürdüklerinde ilaçtan etkilendiği anlaşılan sağlık görevlileri de tedavi altına alındı.AFAD ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/dunyanin-en-iyi-sakatat-yemekleri-aciklandi-turkiyedeki-sokak-lezzeti-ucuncu-oldu-1096472689.html
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antalya, tarım, tarım ilacı, zehirlenme, sağlık çalışanı
antalya, tarım, tarım ilacı, zehirlenme, sağlık çalışanı
70 yaşındaki kadın 'tarım ilacı' içti: Müdahale'ye giden sağlık ekipleri bile etkilendi
Tarım ilacı içen 70 yaşındaki kadına müdahaleye giden sağlıkçılar, kadının içtiği ilaçtan etkilendi. Yaşlı kadın ve 3 sağlıkçı tedavi altına alındı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 yaşındaki bir kadın tarım ilacı içti. Yaşlı kadının durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.
Bölgeye yönlendirilen sağlık görevlileri yaşlı kadını hastaneye götürürken, kadının içtiği tarım ilacından etkilenerek rahatsızlandı.
Müdahale edilen kadını hastaneye götürdüklerinde ilaçtan etkilendiği anlaşılan sağlık görevlileri de tedavi altına alındı.
AFAD ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.