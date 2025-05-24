https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/abd-hazine-bakanligi-suriyeye-uygulanan-yaptirimlarin-bazilari-kaldirildi-1096473207.html

ABD Hazine Bakanlığı: Suriye'ye uygulanan yaptırımların bazıları kaldırıldı

ABD Hazine Bakanlığı: Suriye'ye uygulanan yaptırımların bazıları kaldırıldı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin daha önce Washington tarafından engellenen Suriye'deki operasyonlara izin veren bir lisans verdiğini açıkladı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T00:06+0300

2025-05-24T00:06+0300

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abd

abd hazine bakanlığı

suriye

yaptırım

lisans

washington

rusya

i̇ran

kuzey kore

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Washington’un Suriye havayolları, bazı bankalar ve nakliye şirketleri üzerindeki yaptırımları kaldırdığı belirtildi.Açıklamada, Suriye ile işlemlere izin veren yeni lisans kapsamında Suriye havayolları, bazı bankalar ve nakliye şirketlerine yönelik yaptırımlar kaldırılırken Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik işlemlerin yasak olmaya devam edeceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/g7-ukraynada-baris-saglanmazsa-rusyaya-daha-sert-yaptirimlar-uygulayacagiz-1096438190.html

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washington

rusya

i̇ran

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abd, abd hazine bakanlığı, suriye, yaptırım, lisans, washington, rusya, i̇ran, kuzey kore