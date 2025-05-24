https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/abd-hazine-bakanligi-suriyeye-uygulanan-yaptirimlarin-bazilari-kaldirildi-1096473207.html
ABD Hazine Bakanlığı: Suriye'ye uygulanan yaptırımların bazıları kaldırıldı
ABD Hazine Bakanlığı: Suriye'ye uygulanan yaptırımların bazıları kaldırıldı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin daha önce Washington tarafından engellenen Suriye'deki operasyonlara izin veren bir lisans verdiğini açıkladı. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T00:06+0300
2025-05-24T00:06+0300
2025-05-24T00:04+0300
dünya
abd
abd hazine bakanlığı
suriye
yaptırım
lisans
washington
rusya
i̇ran
kuzey kore
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Washington’un Suriye havayolları, bazı bankalar ve nakliye şirketleri üzerindeki yaptırımları kaldırdığı belirtildi.Açıklamada, Suriye ile işlemlere izin veren yeni lisans kapsamında Suriye havayolları, bazı bankalar ve nakliye şirketlerine yönelik yaptırımlar kaldırılırken Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik işlemlerin yasak olmaya devam edeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/g7-ukraynada-baris-saglanmazsa-rusyaya-daha-sert-yaptirimlar-uygulayacagiz-1096438190.html
suriye
washington
rusya
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abd, abd hazine bakanlığı, suriye, yaptırım, lisans, washington, rusya, i̇ran, kuzey kore
abd, abd hazine bakanlığı, suriye, yaptırım, lisans, washington, rusya, i̇ran, kuzey kore
ABD Hazine Bakanlığı: Suriye'ye uygulanan yaptırımların bazıları kaldırıldı
ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin daha önce Washington tarafından engellenen Suriye'deki operasyonlara izin veren bir lisans verdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Washington’un Suriye havayolları, bazı bankalar ve nakliye şirketleri üzerindeki yaptırımları kaldırdığı belirtildi.
Açıklamada, Suriye ile işlemlere izin veren yeni lisans kapsamında Suriye havayolları, bazı bankalar ve nakliye şirketlerine yönelik yaptırımlar kaldırılırken Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik işlemlerin yasak olmaya devam edeceği kaydedildi.