https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/g7-ukraynada-baris-saglanmazsa-rusyaya-daha-sert-yaptirimlar-uygulayacagiz-1096438190.html

G7: Ukrayna'da barış sağlanmazsa Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulayacağız

G7: Ukrayna'da barış sağlanmazsa Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulayacağız

Sputnik Türkiye

G7 ülkeleri, Ukrayna ile yakın zamanda bir ateşkese varılamaması halinde Rusya’ya yönelik daha sert yaptırımlar uygulayacakları tehdidinde bulundu. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

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G7 ülkelerinin maliye bakanlarının toplantısının ardından yayınlanan sonuç bildirisinde, Ukrayna ile yakın zamanda bir ateşkese varılamaması halinde Rusya karşıtı yaptırımların sertleştirilmesi seçeneklerinin değerlendirilebileceği belirtildi.Bildiride, “Ateşkes sağlanması yönündeki çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Böyle bir ateşkes sağlanamadığı takdirde, yaptırımların daha da sıkılaştırılması gibi azami baskı seçenekleri de dahil olmak üzere tüm olası seçenekleri incelemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.Toplantı katılımcıları ayrıca Kiev rejimine ‘tereddütsüz desteklerini’ ifade etti.G7 ülkleri maliye bakanları toplantısı 20-22 Mayıs tarihleri arasında Kanada'da gerçekleştirildi.

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