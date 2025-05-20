Kallas: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi enerji sektöründeki tedbirleri içerecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde ABD, inisiyatifi eline aldı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Şans oyunlarından gelen vergiden neden vazgeçilemiyor?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İcra dairelerinde dosyaların durumu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Zelenskiy, kaybetmiş bir ülkenin lideri’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabıdan ahlak dersi
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Küba ABD'den bağımsızlığını nasıl kazandı?
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Samanın altından yürütülen suyun hikâyesi
19:15
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
19:22
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Fenerbahçe’de olağanüstü kongre süreci
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya soruşturmasında hukuki süreçı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Sami Güleçyüz: 'Kaldırıma park etmek insan hakkı ihlalidir'
12:13
75 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeni bina ısı yalıtım yönetmeliği ne zorunluluklar getiriyor?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aymazlığın ifadesi haline gelen davul
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kallas-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-enerji-sektorundeki-tedbirleri-icerecek-1096375348.html
Kallas: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi enerji sektöründeki tedbirleri içerecek
Kallas: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi enerji sektöründeki tedbirleri içerecek
Sputnik Türkiye
AB diplomasi şefi Kallas, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ana bileşeninin enerji sektöründeki tedbirler olacağını belirtti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T23:11+0300
2025-05-20T23:10+0300
dünya
avrupa
kaja kallas
rusya
brüksel
yaptırım
moskova
ab
avrupa birliği
kuzey akım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090322005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91f9eeef43bfd1cc79359acf6d3c09ef.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının Brüksel'de bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ana bileşeninin enerji sektöründeki önlemler olacağını belirterek, bunların hızla onaylanacağını söyledi.Kallas, “Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi ve hızlı hareket edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar yapıldı. Birçok konu tartışılıyor ama belki de en önemlisi enerji sektöründeki yaptırımlar olacak. En başta da petrol tavan fiyatı” dedi.Kallas, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik yaptırımların ve finans sektöründeki tedbirlerin de görüşüldüğünü kaydetti.Daha önce Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batılı ülkelerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/putin-trump-gorusmesinin-ardindan-avrupa-birligi-rusyaya-yonelik-yaptirimlarini-arttirma-karari-1096348674.html
rusya
brüksel
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090322005_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_619490319f346be42da311d00cf6d134.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, kaja kallas, rusya, brüksel, yaptırım, moskova, ab, avrupa birliği, kuzey akım
avrupa, kaja kallas, rusya, brüksel, yaptırım, moskova, ab, avrupa birliği, kuzey akım

Kallas: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi enerji sektöründeki tedbirleri içerecek

23:11 20.05.2025
© AP Photo / Omar HavanaEstonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana)
Estonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Abone ol
AB diplomasi şefi Kallas, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ana bileşeninin enerji sektöründeki tedbirler olacağını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının Brüksel'de bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ana bileşeninin enerji sektöründeki önlemler olacağını belirterek, bunların hızla onaylanacağını söyledi.
Kallas, “Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi ve hızlı hareket edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar yapıldı. Birçok konu tartışılıyor ama belki de en önemlisi enerji sektöründeki yaptırımlar olacak. En başta da petrol tavan fiyatı” dedi.
Kallas, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik yaptırımların ve finans sektöründeki tedbirlerin de görüşüldüğünü kaydetti.
Daha önce Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batılı ülkelerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin-Trump görüşmesinin ardından Avrupa Birliği, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını arttırma kararı aldı
Dün, 03:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала