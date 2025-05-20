https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kallas-rusyaya-yonelik-18-yaptirim-paketi-enerji-sektorundeki-tedbirleri-icerecek-1096375348.html
Kallas: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi enerji sektöründeki tedbirleri içerecek
Kallas: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi enerji sektöründeki tedbirleri içerecek
Sputnik Türkiye
AB diplomasi şefi Kallas, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ana bileşeninin enerji sektöründeki tedbirler olacağını belirtti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T23:11+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının Brüksel'de bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ana bileşeninin enerji sektöründeki önlemler olacağını belirterek, bunların hızla onaylanacağını söyledi.Kallas, “Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi ve hızlı hareket edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar yapıldı. Birçok konu tartışılıyor ama belki de en önemlisi enerji sektöründeki yaptırımlar olacak. En başta da petrol tavan fiyatı” dedi.Kallas, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik yaptırımların ve finans sektöründeki tedbirlerin de görüşüldüğünü kaydetti.Daha önce Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batılı ülkelerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/putin-trump-gorusmesinin-ardindan-avrupa-birligi-rusyaya-yonelik-yaptirimlarini-arttirma-karari-1096348674.html
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avrupa, kaja kallas, rusya, brüksel, yaptırım, moskova, ab, avrupa birliği, kuzey akım
avrupa, kaja kallas, rusya, brüksel, yaptırım, moskova, ab, avrupa birliği, kuzey akım
Kallas: Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketi enerji sektöründeki tedbirleri içerecek
AB diplomasi şefi Kallas, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ana bileşeninin enerji sektöründeki tedbirler olacağını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının Brüksel'de bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin ana bileşeninin enerji sektöründeki önlemler olacağını belirterek, bunların hızla onaylanacağını söyledi.
Kallas, “Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi ve hızlı hareket edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar yapıldı. Birçok konu tartışılıyor ama belki de en önemlisi enerji sektöründeki yaptırımlar olacak. En başta da petrol tavan fiyatı” dedi.
Kallas, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik yaptırımların ve finans sektöründeki tedbirlerin de görüşüldüğünü kaydetti.
Daha önce Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti. Batılı ülkelerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.