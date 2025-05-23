https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yesilcam-oyuncusu-mehmet-serdar-sulukahya-universiteli-genc-kiz-tarafindan-olduruldu-1096448469.html

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, üniversiteli genç kız tarafından öldürüldü

Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, üniversiteli genç kız tarafından öldürüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş’ta, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. tarafından bıçaklanan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T11:42+0300

2025-05-23T11:42+0300

2025-05-23T11:42+0300

türki̇ye

beşiktaş

yeşilçam

mehmet serdar sulukahya

fatma girik

tarık akan

ahu tuğba

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Hollanda’da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62), bir süre önce Beşiktaş’taki evine döndü. Sulukahya, olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı Fatma Gülsüm P. (20) adlı üniversite öğrencisini evine davet etti.Evde tartışma çıktı, sonu cinayetle bittiEvde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mutfağa yönelen genç kız, bıçakla Sulukahya’ya saldırdı. Yaralanan oyuncu, can havliyle alt kata sürünerek komşusundan yardım istedi.Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıİhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sulukahya’ya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan oyuncu, ameliyata alınmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Şüpheli genç kız olay bıçağıyla yakalandıCinayetin ardından kaçan Fatma Gülsüm P.’nin yakalanması için Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları incelenerek şüphelinin olay sonrası bir taksiyle kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde yakalanan genç kız, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.Cinsel saldırı i̇ddiası gündeme geldiGözaltındaki ilk ifadesinde, Fatma Gülsüm P., "Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını" öne sürdü ve bu nedenle bıçakladığını söyledi. Genç kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mehmet Serdar Sulukahya kimdir?Mehmet Serdar Sulukahya, 1 Ocak 1962’de İstanbul’da doğdu. Yeşilçam sinemasının unutulmaz dönemlerinde Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba, Nuri Alço gibi isimlerle birlikte çalıştı. Oyunculuk kariyerinde “Beyaz Ölüm”, “Hülyam”, “Yakılacak Kadın” gibi filmlerde rol aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/hava-sicakligi-pazar-gunu-pik-yapacak-42-dereceyi-gorecek-ilceler-aciklandi-1096447550.html

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beşiktaş, yeşilçam, mehmet serdar sulukahya, fatma girik, tarık akan, ahu tuğba