https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/tmsf-avcilar-hospitali-satisa-cikardi-yenidogan-cetesi-operasyonunda-el-konulmustu-1096446941.html

TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu

TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesi soruşturması sonrasında kapatılan ve kayyum atanan Avcılar Hospital, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T11:16+0300

2025-05-23T11:16+0300

2025-05-23T11:16+0300

ekonomi̇

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

tmsf

özel avcılar hospital

açık artırma

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TMSF, kayyum olarak atandığı, Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne ait varlıklardan oluşturulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Özel Avcılar Hospital'in bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Hastane için belirlenen muhammen bedel 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. 2 Temmuz'da açık artırma ile satışa çıkacakTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.TMSF'nin Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.Bebek ölümleriyle gündeme gelmiştiÖzel Avcılar Hospital, bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-mobilya-markasi-7-milyar-tl-bedelle-satildi-yeni-sahipleri-merak-konusu-oldu-1096033863.html

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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, özel avcılar hospital, açık artırma