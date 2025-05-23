https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/tmsf-avcilar-hospitali-satisa-cikardi-yenidogan-cetesi-operasyonunda-el-konulmustu-1096446941.html
TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu
TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturması sonrasında kapatılan ve kayyum atanan Avcılar Hospital, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T11:16+0300
2025-05-23T11:16+0300
2025-05-23T11:16+0300
ekonomi̇
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
tmsf
özel avcılar hospital
açık artırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089450121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40d0284bdb5ff05b5f378b59da466d71.jpg
TMSF, kayyum olarak atandığı, Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne ait varlıklardan oluşturulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Özel Avcılar Hospital'in bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Hastane için belirlenen muhammen bedel 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. 2 Temmuz'da açık artırma ile satışa çıkacakTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.TMSF'nin Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.Bebek ölümleriyle gündeme gelmiştiÖzel Avcılar Hospital, bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-mobilya-markasi-7-milyar-tl-bedelle-satildi-yeni-sahipleri-merak-konusu-oldu-1096033863.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089450121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec3704c25600ef064aa1562b4ccb8df8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, özel avcılar hospital, açık artırma
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, özel avcılar hospital, açık artırma
TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu
Yenidoğan çetesi soruşturması sonrasında kapatılan ve kayyum atanan Avcılar Hospital, TMSF tarafından satışa çıkarıldı.
TMSF, kayyum olarak atandığı, Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne ait varlıklardan oluşturulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Özel Avcılar Hospital'in bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Hastane için belirlenen muhammen bedel 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.
2 Temmuz'da açık artırma ile satışa çıkacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.
TMSF'nin Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.
İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
Bebek ölümleriyle gündeme gelmişti
Özel Avcılar Hospital, bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmıştı.