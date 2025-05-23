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TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu
TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi soruşturması sonrasında kapatılan ve kayyum atanan Avcılar Hospital, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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TMSF, kayyum olarak atandığı, Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne ait varlıklardan oluşturulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Özel Avcılar Hospital'in bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Hastane için belirlenen muhammen bedel 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. 2 Temmuz'da açık artırma ile satışa çıkacakTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.TMSF'nin Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.Bebek ölümleriyle gündeme gelmiştiÖzel Avcılar Hospital, bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmıştı.
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TMSF, Avcılar Hospital'ı satışa çıkardı: Yenidoğan çetesi operasyonunda el konulmuştu

11:16 23.05.2025
© AA / Erhan Elaldı'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi
'Yenidoğan Çetesi' iddianamesinde adı geçen hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA / Erhan Elaldı
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Yenidoğan çetesi soruşturması sonrasında kapatılan ve kayyum atanan Avcılar Hospital, TMSF tarafından satışa çıkarıldı.
TMSF, kayyum olarak atandığı, Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne ait varlıklardan oluşturulan Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Özel Avcılar Hospital'in bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Hastane için belirlenen muhammen bedel 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

2 Temmuz'da açık artırma ile satışa çıkacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.
TMSF'nin Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.
İhaleye katılabilmek için 76 milyon 810 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 2 Temmuz saat 14.30'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Bebek ölümleriyle gündeme gelmişti

Özel Avcılar Hospital, bebeklerin ölümlerine yol açan yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılmıştı.
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