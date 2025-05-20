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Yapay zekaya fal baktırdı, fincandan ‘E harfli kadın’ çıkınca boşandı
Yapay zekaya fal baktırdı, fincandan ‘E harfli kadın’ çıkınca boşandı
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Yunanistan'da bir kadın, ChatGPT'ye kahve telvesi fotoğrafını göndererek fal baktırdı. Yapay zekanın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığına dair yorumları... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'da yaşayan bir kadın, popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye kahve telvesi fotoğrafını göndererek fal baktırdı. Yapay zekanın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığına dair yorumları üzerine, 12 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı. Kahve telvesinden gelen şok edici yorumlarKadın, önce eşinin içtiği kahvenin telvesini fotoğraflayarak ChatGPT'ye gönderdi. Yapay zeka, eşinin adının "E" harfiyle başlayan daha genç bir kadınla ilişki kurma hayalleri olduğunu ve kaderinde bu kişiyle bir ilişkiye başlamak olduğunu belirtti. Daha sonra kendi içtiği kahvenin telvesini de analiz ettiren kadın, eşinin bir kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kadının ailesini yok etmeye çalıştığını iddia eden yorumlarla karşılaştı.Boşanma kararı ve eşin tepkisiBu yorumlar üzerine kadın, eşine danışmadan boşanma davası açtı. Eşi, durumu "saçmalık" olarak nitelendirerek gülüp geçtiğini, ancak eşinin ciddiyetle boşanma sürecini başlattığını belirtti. Üç gün sonra boşanma belgeleri kendisine tebliğ edildi. Eşi, kadının mistik olaylara eğilimli olduğunu ve daha önce bir astroloğu ziyaret ettiğini ifade etti.Yapay zekanın sosyal hayata etkisiBu olay, yapay zekanın sosyal ilişkiler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Yapay zeka uygulamalarının, kullanıcıların kişisel kararlarını etkileyebilecek kadar güçlü yorumlar yapabilmesi, etik ve sosyal sorumluluk konularında tartışmaları beraberinde getiriyor.
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chatgpt, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), yapay zeka, fal, falcı, kahve, kahve falı
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Yapay zekaya fal baktırdı, fincandan ‘E harfli kadın’ çıkınca boşandı

15:07 20.05.2025 (güncellendi: 15:08 20.05.2025)
© AASafranbolu'da kahve kolonyası üretildi
Safranbolu'da kahve kolonyası üretildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
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Yunanistan'da bir kadın, ChatGPT'ye kahve telvesi fotoğrafını göndererek fal baktırdı. Yapay zekanın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığına dair yorumları üzerine, 12 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.
Yunanistan'da yaşayan bir kadın, popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye kahve telvesi fotoğrafını göndererek fal baktırdı. Yapay zekanın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığına dair yorumları üzerine, 12 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.

Kahve telvesinden gelen şok edici yorumlar

Kadın, önce eşinin içtiği kahvenin telvesini fotoğraflayarak ChatGPT'ye gönderdi. Yapay zeka, eşinin adının "E" harfiyle başlayan daha genç bir kadınla ilişki kurma hayalleri olduğunu ve kaderinde bu kişiyle bir ilişkiye başlamak olduğunu belirtti. Daha sonra kendi içtiği kahvenin telvesini de analiz ettiren kadın, eşinin bir kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kadının ailesini yok etmeye çalıştığını iddia eden yorumlarla karşılaştı.

Boşanma kararı ve eşin tepkisi

Bu yorumlar üzerine kadın, eşine danışmadan boşanma davası açtı. Eşi, durumu "saçmalık" olarak nitelendirerek gülüp geçtiğini, ancak eşinin ciddiyetle boşanma sürecini başlattığını belirtti. Üç gün sonra boşanma belgeleri kendisine tebliğ edildi. Eşi, kadının mistik olaylara eğilimli olduğunu ve daha önce bir astroloğu ziyaret ettiğini ifade etti.

Yapay zekanın sosyal hayata etkisi

Bu olay, yapay zekanın sosyal ilişkiler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Yapay zeka uygulamalarının, kullanıcıların kişisel kararlarını etkileyebilecek kadar güçlü yorumlar yapabilmesi, etik ve sosyal sorumluluk konularında tartışmaları beraberinde getiriyor.
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