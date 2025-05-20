https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/yapay-zekaya-fal-baktirdi-fincandan-e-harfli-kadin-cikinca-bosandi-1096366540.html
Yapay zekaya fal baktırdı, fincandan ‘E harfli kadın’ çıkınca boşandı
Yapay zekaya fal baktırdı, fincandan ‘E harfli kadın’ çıkınca boşandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da bir kadın, ChatGPT'ye kahve telvesi fotoğrafını göndererek fal baktırdı. Yapay zekanın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığına dair yorumları... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T15:07+0300
2025-05-20T15:07+0300
2025-05-20T15:08+0300
yaşam
chatgpt
gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
yapay zeka
fal
falcı
kahve
kahve falı
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Yunanistan'da yaşayan bir kadın, popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye kahve telvesi fotoğrafını göndererek fal baktırdı. Yapay zekanın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığına dair yorumları üzerine, 12 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı. Kahve telvesinden gelen şok edici yorumlarKadın, önce eşinin içtiği kahvenin telvesini fotoğraflayarak ChatGPT'ye gönderdi. Yapay zeka, eşinin adının "E" harfiyle başlayan daha genç bir kadınla ilişki kurma hayalleri olduğunu ve kaderinde bu kişiyle bir ilişkiye başlamak olduğunu belirtti. Daha sonra kendi içtiği kahvenin telvesini de analiz ettiren kadın, eşinin bir kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kadının ailesini yok etmeye çalıştığını iddia eden yorumlarla karşılaştı.Boşanma kararı ve eşin tepkisiBu yorumlar üzerine kadın, eşine danışmadan boşanma davası açtı. Eşi, durumu "saçmalık" olarak nitelendirerek gülüp geçtiğini, ancak eşinin ciddiyetle boşanma sürecini başlattığını belirtti. Üç gün sonra boşanma belgeleri kendisine tebliğ edildi. Eşi, kadının mistik olaylara eğilimli olduğunu ve daha önce bir astroloğu ziyaret ettiğini ifade etti.Yapay zekanın sosyal hayata etkisiBu olay, yapay zekanın sosyal ilişkiler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Yapay zeka uygulamalarının, kullanıcıların kişisel kararlarını etkileyebilecek kadar güçlü yorumlar yapabilmesi, etik ve sosyal sorumluluk konularında tartışmaları beraberinde getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/acil-kod-kullandi-felaketten-donuldu-pilot-bayilinca-lufthansa-ucagi-otomatik-uctu-1096358362.html
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chatgpt, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), yapay zeka, fal, falcı, kahve, kahve falı
chatgpt, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), yapay zeka, fal, falcı, kahve, kahve falı
Yapay zekaya fal baktırdı, fincandan ‘E harfli kadın’ çıkınca boşandı
15:07 20.05.2025 (güncellendi: 15:08 20.05.2025)
Yunanistan'da bir kadın, ChatGPT'ye kahve telvesi fotoğrafını göndererek fal baktırdı. Yapay zekanın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığına dair yorumları üzerine, 12 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.
Yunanistan'da yaşayan bir kadın, popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye kahve telvesi fotoğrafını göndererek fal baktırdı. Yapay zekanın, eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığına dair yorumları üzerine, 12 yıllık evliliğini sonlandırma kararı aldı.
Kahve telvesinden gelen şok edici yorumlar
Kadın, önce eşinin içtiği kahvenin telvesini fotoğraflayarak ChatGPT'ye gönderdi. Yapay zeka, eşinin adının "E" harfiyle başlayan daha genç bir kadınla ilişki kurma hayalleri olduğunu ve kaderinde bu kişiyle bir ilişkiye başlamak olduğunu belirtti. Daha sonra kendi içtiği kahvenin telvesini de analiz ettiren kadın, eşinin bir kadınla ilişkisi olduğunu ve bu kadının ailesini yok etmeye çalıştığını iddia eden yorumlarla karşılaştı.
Boşanma kararı ve eşin tepkisi
Bu yorumlar üzerine kadın, eşine danışmadan boşanma davası açtı. Eşi, durumu "saçmalık" olarak nitelendirerek gülüp geçtiğini, ancak eşinin ciddiyetle boşanma sürecini başlattığını belirtti. Üç gün sonra boşanma belgeleri kendisine tebliğ edildi. Eşi, kadının mistik olaylara eğilimli olduğunu ve daha önce bir astroloğu ziyaret ettiğini ifade etti.
Yapay zekanın sosyal hayata etkisi
Bu olay, yapay zekanın sosyal ilişkiler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Yapay zeka uygulamalarının, kullanıcıların kişisel kararlarını etkileyebilecek kadar güçlü yorumlar yapabilmesi, etik ve sosyal sorumluluk konularında tartışmaları beraberinde getiriyor.