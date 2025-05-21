Emeklilikte kademe bekleyenler için kritik uyarı: 'Kaçınılmaz hale geldi'
© AAEmekli maaş farkı
© AA
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EYT sonrası yeni bir emeklilik dalgası büyüyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Kademe Bekleyenler için tarihi bir dönüm noktasına dikkat çekti. 2027 öncesi düzenleme şart.
EYT'lilerin uzun yıllar süren mücadelesi sonucunda haklarına kavuşmasının ardından, bu kez de EYT kapsamı dışında kalan bir grup kamuoyunun gündemine oturdu. “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” olarak adlandırılan milyonlarca kişi, bir gün farkla EYT hakkını kaçırmış olmanın mağduriyetini yaşıyor.
SGK Uzmanından Dikkat Çeken Açıklamalar
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde kaleme aldığı yazısında, 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra işe başlayanların yaşadığı adaletsizliği detaylı bir şekilde ele aldı. Karakaş, bu farkın erkeklerde 17 yıl, kadınlarda ise 20 yıla varan gecikmelere neden olduğunu vurguladı.
İşte Karakaş'ın uyarıları:
📍 Adaletsizlik çığ gibi büyüyor
Bir gün ile EYT hakkını kaçıranlar hızla örgütleniyor.
“Emeklilikte Kademe Bekleyenler” hareketi yayılıyor.
📍 Seçimlerden önce düzenleme gelebilir
SGK uzmanı Karakaş: "Bu mesele genel seçimlerden önce çözülmeli."
Sosyal medyada artan baskı düzenlemeyi kaçınılmaz kıldı.
📍 2027'ye dikkat
Karakaş: “En geç 2027’de kapsamlı düzenleme yapılmasını bekliyorum.”
Bu süreçte SGK hizmet dökümüne dikkat edilmesi gerekiyor.
📍 Sahte sigortalılık tehlikesi
Hizmet dökümünde “Ş”, “K”, “S” harflerine dikkat!
SGK, sahtecilik tespitinde çalışmaları iptal edebilir.
📍 E-Devlet'ten hizmet dökümünüzü kontrol edin
Emeklilik hakkınız risk altında olabilir.
Şüpheli sigorta girişlerine karşı erken tedbir şart.
📍 Borçlanma i̇mkanı olanlar i̇çin uyarı
Eksik süreler borçlanma ile kapatılabilir.
Hizmet dökümünüzde eksik ya da şüpheli alanları uzmanla değerlendirin.
1. Emeklilikte kademe bekleyenler kimlerdir?
EYT yasasından sadece bir gün ile faydalanamayan, 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayan çalışanlar bu gruba dahildir.
EYT yasasından sadece bir gün ile faydalanamayan, 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayan çalışanlar bu gruba dahildir.
2. SGK hizmet dökümünde “Ş”, “K”, “S” harfleri ne anlama geliyor?
Bunlar SGK’nın sahte sigortalılık şüphesiyle yaptığı işaretlemelerdir: Şüpheli, Kontrollü, Sahte.
Bunlar SGK’nın sahte sigortalılık şüphesiyle yaptığı işaretlemelerdir: Şüpheli, Kontrollü, Sahte.
3. Bu işaretlemeler emekliliği etkiler mi?
Evet. Bu harflerle işaretli olan hizmetler iptal edilebilir ve emeklilik için gerekli prim süresi düşebilir.
Evet. Bu harflerle işaretli olan hizmetler iptal edilebilir ve emeklilik için gerekli prim süresi düşebilir.
4. Hizmet dökümümü nereden kontrol edebilirim?
e-Devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümünüzü detaylıca inceleyebilirsiniz.
e-Devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümünüzü detaylıca inceleyebilirsiniz.
5. Emeklilikte Kademe Yasası ne zaman çıkacak?
SGK uzmanı İsa Karakaş, en geç 2027 yılı içinde kapsamlı bir düzenleme beklediğini belirtti.
SGK uzmanı İsa Karakaş, en geç 2027 yılı içinde kapsamlı bir düzenleme beklediğini belirtti.
6. Eksik primlerimi tamamlamak için ne yapabilirim?
Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları gibi yasal yollarla prim gün sayınızı tamamlayabilirsiniz.
Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları gibi yasal yollarla prim gün sayınızı tamamlayabilirsiniz.