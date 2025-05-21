https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/emeklilikte-kademe-bekleyenler-icin-kritik-uyari-kacinilmaz-hale-geldi-1096383393.html

Emeklilikte kademe bekleyenler için kritik uyarı: 'Kaçınılmaz hale geldi'

Emeklilikte kademe bekleyenler için kritik uyarı: 'Kaçınılmaz hale geldi'

Sputnik Türkiye

Emeklilikte Kademe Bekleyenler için SGK uzmanından tarihi uyarı geldi. 2027 yılına dikkat! E-devlet üzerinden kontrol çağrısı yapıldı. Detaylar haberimizde.

2025-05-21T10:33+0300

2025-05-21T10:33+0300

2025-05-21T10:33+0300

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EYT'lilerin uzun yıllar süren mücadelesi sonucunda haklarına kavuşmasının ardından, bu kez de EYT kapsamı dışında kalan bir grup kamuoyunun gündemine oturdu. “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” olarak adlandırılan milyonlarca kişi, bir gün farkla EYT hakkını kaçırmış olmanın mağduriyetini yaşıyor.SGK Uzmanından Dikkat Çeken AçıklamalarSGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’nde kaleme aldığı yazısında, 8 Eylül 1999 tarihinden bir gün sonra işe başlayanların yaşadığı adaletsizliği detaylı bir şekilde ele aldı. Karakaş, bu farkın erkeklerde 17 yıl, kadınlarda ise 20 yıla varan gecikmelere neden olduğunu vurguladı.İşte Karakaş'ın uyarıları:📍 Adaletsizlik çığ gibi büyüyor📍 Seçimlerden önce düzenleme gelebilir📍 2027'ye dikkat📍 Sahte sigortalılık tehlikesi📍 E-Devlet'ten hizmet dökümünüzü kontrol edin📍 Borçlanma i̇mkanı olanlar i̇çin uyarı1. Emeklilikte kademe bekleyenler kimlerdir?EYT yasasından sadece bir gün ile faydalanamayan, 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayan çalışanlar bu gruba dahildir.2. SGK hizmet dökümünde “Ş”, “K”, “S” harfleri ne anlama geliyor?Bunlar SGK’nın sahte sigortalılık şüphesiyle yaptığı işaretlemelerdir: Şüpheli, Kontrollü, Sahte.3. Bu işaretlemeler emekliliği etkiler mi?Evet. Bu harflerle işaretli olan hizmetler iptal edilebilir ve emeklilik için gerekli prim süresi düşebilir.4. Hizmet dökümümü nereden kontrol edebilirim?e-Devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümünüzü detaylıca inceleyebilirsiniz.5. Emeklilikte Kademe Yasası ne zaman çıkacak?SGK uzmanı İsa Karakaş, en geç 2027 yılı içinde kapsamlı bir düzenleme beklediğini belirtti.6. Eksik primlerimi tamamlamak için ne yapabilirim?Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları gibi yasal yollarla prim gün sayınızı tamamlayabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/ev-kadinlarina-emeklilik-hakkinin-detaylari-belli-oldu-1096382961.html

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emeklilikte kademe bekleyenler, eyt sonrası emeklilik, sgk hizmet dökümü uyarısı, sahte sigorta kontrolü, i̇sa karakaş açıklamaları, 2027 emeklilik düzenlemesi