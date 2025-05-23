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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ukrayna-ordusunun-biraktigi-mevzilerde-kimyasal-silah-bulundu-1096457037.html
Ukrayna ordusunun bıraktığı mevzilerde kimyasal silah bulundu
Ukrayna ordusunun bıraktığı mevzilerde kimyasal silah bulundu
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi’nde, Ukraynalı oluşumların bıraktığı mevzilerde, insansız hava araçlarından (İHA) atılmak üzere hazırlanmış olan el yapımı kimyasal mühimmatın... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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2025-05-23T14:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kursk
rusya acil durumlar bakanlığı
patlayıcı ve mayın temizliği
kimyasal silah
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Mayın Temizleme Birimi’nin Pilat kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı militanların bıraktığı mevzilerde kimyasal silaha rastlandığını bildirdi.Pilat, “Düşman yerleşim merkezlerine mevziler kurmuştu. Bu mevziler incelenirken, İHA’lardan atılmak üzere hazırlanmış el yapımı kimyasal bombalar bulundu. Ayrıca ev yapımı kimyasal el bombaları da bulundu. Maddenin ne olduğunu henüz öğrenmedik, ama fosfor olabileceğini ve başka yanıcı karışımlar olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.Bulunan patlayıcılardan birini sergileyen komutan, “Plastik bir şişeye vidalanmış bir fünye. İçinde koyu renkli bir sıvı var” dedi.Yine İHA’lardan atılmak üzere hazırlanmış sis bombalarını da bulduklarını anlatan Pilat, bu kimyasal maddelerin boğucu bir etkiye sahip olabileceğini ve Ukraynalı militanların bunları sadece Rus ordusuna karşı değil, aynı zamanda bölgedeki sivillere karşı da kullanmış olabileceğini kaydetti.Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı mayın temizleme ekipleri, Kursk bölgesinin kurtarılmış topraklarını patlayıcı maddelerden temizlemeye başladığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/harkovda-bir-koy-rusyanin-kontrolune-gecti-1096453985.html
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rusya, kursk, rusya acil durumlar bakanlığı, patlayıcı ve mayın temizliği, kimyasal silah
rusya, kursk, rusya acil durumlar bakanlığı, patlayıcı ve mayın temizliği, kimyasal silah

Ukrayna ordusunun bıraktığı mevzilerde kimyasal silah bulundu

14:49 23.05.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRus askerler
Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Kursk Bölgesi’nde, Ukraynalı oluşumların bıraktığı mevzilerde, insansız hava araçlarından (İHA) atılmak üzere hazırlanmış olan el yapımı kimyasal mühimmatın tespit edildiği belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Mayın Temizleme Birimi’nin Pilat kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı militanların bıraktığı mevzilerde kimyasal silaha rastlandığını bildirdi.
Pilat, “Düşman yerleşim merkezlerine mevziler kurmuştu. Bu mevziler incelenirken, İHA’lardan atılmak üzere hazırlanmış el yapımı kimyasal bombalar bulundu. Ayrıca ev yapımı kimyasal el bombaları da bulundu. Maddenin ne olduğunu henüz öğrenmedik, ama fosfor olabileceğini ve başka yanıcı karışımlar olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Bulunan patlayıcılardan birini sergileyen komutan, “Plastik bir şişeye vidalanmış bir fünye. İçinde koyu renkli bir sıvı var” dedi.
Yine İHA’lardan atılmak üzere hazırlanmış sis bombalarını da bulduklarını anlatan Pilat, bu kimyasal maddelerin boğucu bir etkiye sahip olabileceğini ve Ukraynalı militanların bunları sadece Rus ordusuna karşı değil, aynı zamanda bölgedeki sivillere karşı da kullanmış olabileceğini kaydetti.
Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı mayın temizleme ekipleri, Kursk bölgesinin kurtarılmış topraklarını patlayıcı maddelerden temizlemeye başladığı bildirilmişti.
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