https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/ukrayna-ordusunun-biraktigi-mevzilerde-kimyasal-silah-bulundu-1096457037.html

Ukrayna ordusunun bıraktığı mevzilerde kimyasal silah bulundu

Ukrayna ordusunun bıraktığı mevzilerde kimyasal silah bulundu

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi’nde, Ukraynalı oluşumların bıraktığı mevzilerde, insansız hava araçlarından (İHA) atılmak üzere hazırlanmış olan el yapımı kimyasal mühimmatın... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T14:49+0300

2025-05-23T14:49+0300

2025-05-23T14:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

kursk

rusya acil durumlar bakanlığı

patlayıcı ve mayın temizliği

kimyasal silah

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Mayın Temizleme Birimi’nin Pilat kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı militanların bıraktığı mevzilerde kimyasal silaha rastlandığını bildirdi.Pilat, “Düşman yerleşim merkezlerine mevziler kurmuştu. Bu mevziler incelenirken, İHA’lardan atılmak üzere hazırlanmış el yapımı kimyasal bombalar bulundu. Ayrıca ev yapımı kimyasal el bombaları da bulundu. Maddenin ne olduğunu henüz öğrenmedik, ama fosfor olabileceğini ve başka yanıcı karışımlar olabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.Bulunan patlayıcılardan birini sergileyen komutan, “Plastik bir şişeye vidalanmış bir fünye. İçinde koyu renkli bir sıvı var” dedi.Yine İHA’lardan atılmak üzere hazırlanmış sis bombalarını da bulduklarını anlatan Pilat, bu kimyasal maddelerin boğucu bir etkiye sahip olabileceğini ve Ukraynalı militanların bunları sadece Rus ordusuna karşı değil, aynı zamanda bölgedeki sivillere karşı da kullanmış olabileceğini kaydetti.Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı mayın temizleme ekipleri, Kursk bölgesinin kurtarılmış topraklarını patlayıcı maddelerden temizlemeye başladığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/harkovda-bir-koy-rusyanin-kontrolune-gecti-1096453985.html

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rusya, kursk, rusya acil durumlar bakanlığı, patlayıcı ve mayın temizliği, kimyasal silah