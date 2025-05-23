Harkov'da bir köy Rusya'nın kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Radkovka köyünü ele geçirdiğini duyurdu.



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, son 1 haftada yüksek hassasiyetli silahlarla 12 grup bombardımanı gerçekleştirdi. Bombardımanlarda Ukrayna'nın savunma sanayi işletmeleri, askeri hava meydanları, silah ve mühimmat depoları, İHA üretim ve depolama tesisleri ile Ukraynalı militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.



7 gün içinde 46 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.



Rus hava savunma sistemleri, 30 JDAM hava bombası ile 12 HIMARS roketini imha etti.