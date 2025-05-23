https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/abd-1-temmuzdan-itibaren-ukraynadaki-usaid-personelini-isten-cikaracak-1096443842.html
ABD, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna'daki USAID personelini işten çıkaracak
ABD, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna'daki USAID personelini işten çıkaracak
Sputnik Türkiye
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) Ukrayna’daki insani program çalışanlarının 1 Temmuz itibariyle resmen işten çıkaracağı ortaya çıktı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T09:52+0300
2025-05-23T09:52+0300
2025-05-23T09:49+0300
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Sputnik, ABD’nin devlet alımları portalındaki belgeleri inceleyerek USAID’in Ukrayna’daki personeli 1 Temmuz itibariyle resmen işten çıkarılacağı sonucuna vardı.Portalda yer alan bilgiye göre işine son verilenler arasında ekonomik büyüme alanındaki kıdemli bir danışman, küresel sağlık güvenliği alanındaki kıdemli bir teknik danışman, bir donör koordinasyon danışmanı, insani yardım programları alanındaki kıdemli bir analiz uzmanı, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu için iş adaylarını online test eden bir uzman ve HIV/AIDS konusunda bir danışman de yer alıyor.Bununla birlikte işten çıkarılacak kişilerin isimleri açıklanmadı.Farklı süreler için alınan çalışanlara ait sözleşmelerin tutarları da verildi. En pahalı sözleşme 455 bin dolarla bir halkla ilişkiler uzmanı (kıdemli iletişim danışmanı) için yapıldı.İşten çıkarma kararında, “Bu değişikliğin amacı, sözleşmeyi hükümetin menfaatine en uygun şekilde feshetmek. Yeni sözleşme değişikliğinin geçerliliği ve istihdamın son günü 1 Temmuz 2025” ifadesine yer verildi.“Hükümetin menfaati” ifadesi, girişimci Elon Musk tarafından yönetilen ABD ABD Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) için standart haline geldi.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, birçok ABD yardım programının “hiçbir anlam ifade etmediğini” ve fonların sadece yüzde 12'sinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/abdli-askeri-uzman-ukrayna-ordusunun-durumunu-degerlendirdi-gorundugunden-cok-daha-kotu-1096442211.html
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abd, usaid, ukrayna, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), doge, elon musk, marco rubio
abd, usaid, ukrayna, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), doge, elon musk, marco rubio
ABD, 1 Temmuz'dan itibaren Ukrayna'daki USAID personelini işten çıkaracak
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) Ukrayna’daki insani program çalışanlarının 1 Temmuz itibariyle resmen işten çıkaracağı ortaya çıktı.
Sputnik, ABD’nin devlet alımları portalındaki belgeleri inceleyerek USAID’in Ukrayna’daki personeli 1 Temmuz itibariyle resmen işten çıkarılacağı sonucuna vardı.
Portalda yer alan bilgiye göre işine son verilenler arasında ekonomik büyüme alanındaki kıdemli bir danışman, küresel sağlık güvenliği alanındaki kıdemli bir teknik danışman, bir donör koordinasyon danışmanı, insani yardım programları alanındaki kıdemli bir analiz uzmanı, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu için iş adaylarını online test eden bir uzman ve HIV/AIDS konusunda bir danışman de yer alıyor.
Bununla birlikte işten çıkarılacak kişilerin isimleri açıklanmadı.
Farklı süreler için alınan çalışanlara ait sözleşmelerin tutarları da verildi. En pahalı sözleşme 455 bin dolarla bir halkla ilişkiler uzmanı (kıdemli iletişim danışmanı) için yapıldı.
İşten çıkarma kararında, “Bu değişikliğin amacı, sözleşmeyi hükümetin menfaatine en uygun şekilde feshetmek. Yeni sözleşme değişikliğinin geçerliliği ve istihdamın son günü 1 Temmuz 2025” ifadesine yer verildi.
“Hükümetin menfaati” ifadesi, girişimci Elon Musk tarafından yönetilen ABD ABD Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE) için standart haline geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, birçok ABD yardım programının “hiçbir anlam ifade etmediğini” ve fonların sadece yüzde 12'sinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söylemişti.