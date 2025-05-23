https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/turk-profesorun-sisman-cevirmesine-yakalandim-esprisi-gercek-sanildi-ortalik-karisti-yabanci-1096464263.html
Türk profesörün 'şişman çevirmesine yakalandım' esprisi gerçek sanıldı, ortalık karıştı: Yabancı yayınlar haber yaptı
Türk profesörün 'şişman çevirmesine yakalandım' esprisi gerçek sanıldı, ortalık karıştı: Yabancı yayınlar haber yaptı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında sosyal medyasında espri yapan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'in sözleri gerçek sanıldı, ortalık... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T17:12+0300
2025-05-23T17:12+0300
2025-05-23T17:12+0300
yaşam
sağlık bakanlığı
vücut kitle indeksi
prof. dr. gökmen hızlı sayar
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Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında 'Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki." diyen Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'ın sözleri gerçek sanıldı. Bazı yabancı yayınlar bu sözleri ciddiye alarak haber yaptı, bazı yabancı kanallar da röportaj talebinde bulundu. Ortalık bir anda karıştıProf. Dr. Gökben Hızlı Sayar sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Vücut Kitle Endeksi uygulamalarıyla ilgili paylaşım yaptı. Espri yapan Prof. Dr. Sayar, "Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.Yaptığı paylaşımın ardından Alman haber sitesinde Sayar'ın paylaşımı haber konusu oldu. "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında. 'Örneğin Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın kilo kontrolüne tabi tutulmuş. X'e bildirdiğine göre kendisini bir nebze yargılanmış hissetmiş , ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş.' yazıyor ciddi" dedi.Devletimiz sever de tartar da bizi Prof. Dr. Sayar'ın paylaşımı sonrasında İngiliz ve Yunan basınında da 'Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar' şeklinde haberler yayımlandı. En son Alman RTL kanalı da röportaj talebinde bulundu. Şaşkınlığını paylaşan Sayar, "Diplomatik kriz çıkardık iyi mi. Etkin şişmanlıktan faydalanıp iltica istesem ona da inanırlar şimdi. Almanya, bak işine kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/sokakta-kilo-olcumleri-basladi-81-ilde-2-ay-surecek-1096224961.html
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sağlık bakanlığı, vücut kitle indeksi, prof. dr. gökmen hızlı sayar
sağlık bakanlığı, vücut kitle indeksi, prof. dr. gökmen hızlı sayar
Türk profesörün 'şişman çevirmesine yakalandım' esprisi gerçek sanıldı, ortalık karıştı: Yabancı yayınlar haber yaptı
Sağlık Bakanlığı'nın yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında sosyal medyasında espri yapan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'in sözleri gerçek sanıldı, ortalık karıştı.
Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında 'Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki." diyen Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'ın sözleri gerçek sanıldı. Bazı yabancı yayınlar bu sözleri ciddiye alarak haber yaptı, bazı yabancı kanallar da röportaj talebinde bulundu.
Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Vücut Kitle Endeksi uygulamalarıyla ilgili paylaşım yaptı. Espri yapan Prof. Dr. Sayar, "Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.
Yaptığı paylaşımın ardından Alman haber sitesinde Sayar'ın paylaşımı haber konusu oldu. "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında. 'Örneğin Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın kilo kontrolüne tabi tutulmuş. X'e bildirdiğine göre kendisini bir nebze yargılanmış hissetmiş , ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş.' yazıyor ciddi" dedi.
Devletimiz sever de tartar da bizi
Prof. Dr. Sayar'ın paylaşımı sonrasında İngiliz ve Yunan basınında da 'Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar' şeklinde haberler yayımlandı. En son Alman RTL kanalı da röportaj talebinde bulundu.
Şaşkınlığını paylaşan Sayar, "Diplomatik kriz çıkardık iyi mi. Etkin şişmanlıktan faydalanıp iltica istesem ona da inanırlar şimdi. Almanya, bak işine kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma." dedi.