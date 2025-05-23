Türk profesörün 'şişman çevirmesine yakalandım' esprisi gerçek sanıldı, ortalık karıştı: Yabancı yayınlar haber yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Amiral Yaycı: Dedeağaç’ta tatbikat maskesi altında askeri yığınak yapılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’yi beş parçaya bölecek planın ilk adımlarının atıldığını görüyoruz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sırtınızı Türkiye’ye dayadığınız takdirde göç sorunu yaşamazsınız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’de yeni gözaltılar
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Gıda güvenliği ihmale gelmez'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Görevimiz Tehlike filmi nedir, nasıl doğdu?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
55 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/turk-profesorun-sisman-cevirmesine-yakalandim-esprisi-gercek-sanildi-ortalik-karisti-yabanci-1096464263.html
Türk profesörün 'şişman çevirmesine yakalandım' esprisi gerçek sanıldı, ortalık karıştı: Yabancı yayınlar haber yaptı
Türk profesörün 'şişman çevirmesine yakalandım' esprisi gerçek sanıldı, ortalık karıştı: Yabancı yayınlar haber yaptı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında sosyal medyasında espri yapan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'in sözleri gerçek sanıldı, ortalık... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T17:12+0300
2025-05-23T17:12+0300
yaşam
sağlık bakanlığı
vücut kitle indeksi
prof. dr. gökmen hızlı sayar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096464107_0:104:2049:1256_1920x0_80_0_0_dd15980e9b81778f2173302a5516253f.jpg
Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında 'Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki." diyen Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'ın sözleri gerçek sanıldı. Bazı yabancı yayınlar bu sözleri ciddiye alarak haber yaptı, bazı yabancı kanallar da röportaj talebinde bulundu. Ortalık bir anda karıştıProf. Dr. Gökben Hızlı Sayar sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Vücut Kitle Endeksi uygulamalarıyla ilgili paylaşım yaptı. Espri yapan Prof. Dr. Sayar, "Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.Yaptığı paylaşımın ardından Alman haber sitesinde Sayar'ın paylaşımı haber konusu oldu. "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında. 'Örneğin Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın kilo kontrolüne tabi tutulmuş. X'e bildirdiğine göre kendisini bir nebze yargılanmış hissetmiş , ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş.' yazıyor ciddi" dedi.Devletimiz sever de tartar da bizi Prof. Dr. Sayar'ın paylaşımı sonrasında İngiliz ve Yunan basınında da 'Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar' şeklinde haberler yayımlandı. En son Alman RTL kanalı da röportaj talebinde bulundu. Şaşkınlığını paylaşan Sayar, "Diplomatik kriz çıkardık iyi mi. Etkin şişmanlıktan faydalanıp iltica istesem ona da inanırlar şimdi. Almanya, bak işine kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/sokakta-kilo-olcumleri-basladi-81-ilde-2-ay-surecek-1096224961.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096464107_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_c3fd0edac98138710ed41fd03b4329b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, vücut kitle indeksi, prof. dr. gökmen hızlı sayar
sağlık bakanlığı, vücut kitle indeksi, prof. dr. gökmen hızlı sayar

Türk profesörün 'şişman çevirmesine yakalandım' esprisi gerçek sanıldı, ortalık karıştı: Yabancı yayınlar haber yaptı

17:12 23.05.2025
Gökmen Hızlı Sayar
Gökmen Hızlı Sayar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
Abone ol
Sağlık Bakanlığı'nın yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında sosyal medyasında espri yapan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'in sözleri gerçek sanıldı, ortalık karıştı.
Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Vücut Kitle Endeksi uygulaması hakkında 'Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki." diyen Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'ın sözleri gerçek sanıldı. Bazı yabancı yayınlar bu sözleri ciddiye alarak haber yaptı, bazı yabancı kanallar da röportaj talebinde bulundu.

Ortalık bir anda karıştı

Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Vücut Kitle Endeksi uygulamalarıyla ilgili paylaşım yaptı. Espri yapan Prof. Dr. Sayar, "Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.
Yaptığı paylaşımın ardından Alman haber sitesinde Sayar'ın paylaşımı haber konusu oldu. "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında. 'Örneğin Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın kilo kontrolüne tabi tutulmuş. X'e bildirdiğine göre kendisini bir nebze yargılanmış hissetmiş , ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş.' yazıyor ciddi" dedi.

Devletimiz sever de tartar da bizi

Prof. Dr. Sayar'ın paylaşımı sonrasında İngiliz ve Yunan basınında da 'Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar' şeklinde haberler yayımlandı. En son Alman RTL kanalı da röportaj talebinde bulundu.
Şaşkınlığını paylaşan Sayar, "Diplomatik kriz çıkardık iyi mi. Etkin şişmanlıktan faydalanıp iltica istesem ona da inanırlar şimdi. Almanya, bak işine kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma." dedi.
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
SAĞLIK
Sokakta kilo ölçümleri başladı: 81 ilde 2 ay sürecek
14 Mayıs, 16:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала