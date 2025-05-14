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Sokakta kilo ölçümleri başladı: 81 ilde 2 ay sürecek
Sokakta kilo ölçümleri başladı: 81 ilde 2 ay sürecek
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası başladı. Ankara'da yol ortasında isteyenlerin vücut kitle... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T16:30+0300
2025-05-14T16:30+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
obezite
vücut kitle indeksi
halk sağlığı
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Türkiye'de ve dünyada giderek artan obeziteyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı. Kampanya kapsamında isteyen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı, vücut kitle indeksleri ölçüldü. 81 ilde 2 ay sürecek kampanya kapsamında 10 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Vücut kitle indeksi yüksek çıkanlar sağlık merkezlerine yönlendirilecekKampanya kapsamında Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü. Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.Her 10 kişiden 6'si fazla ya da aşırı kilolu Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye'de her 10 vatandaştan 6'sının fazla ya da aşırı kilolu olduğunu söyledi. Demirkol, "81 ilimizde, 2 aylık sürede yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın boylarını ve kilolarını ölçeceğiz. Vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirme konusunda sağlık çalışanlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz" dedi.Demirkol, 1 Kasım'da yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği sonrasında, aile hekimleri tarafından yaklaşık 15 milyon vatandaşa kilo taraması yapıldığını belirterek, "Bu taramalar sonucunda yaklaşık 3 milyon vatandaş riskli bulundu ve izlemeye alındı. Belirli aralıklarla aile hekimliklerine davet edilerek diğer rahatsızlıkları da yakından takip ediliyor." diye konuştu.Ankara'da 700 bin kişi tartılacakAnkara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de 10 Mayıs itibarıyla başlatılan kampanya kapsamında Ankara'da 120 noktada vatandaşlara tarama yapıldığını ve 700 binin üzerinde kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.Boy ve kilo ölçümü yaptıran 66 yaşındaki Kadriye Yavuz, "Çok kiloluyum, 93 kiloyum. Aile Sağlığı Merkezine giderek sorunlarımı anlatacağım. Gerekli bilgileri alarak ona göre hareket edeceğim." dedi. 54 yaşındaki Nuray Aydoğan ise sağlık çalışanı tarafından sağlıklı yaşam merkezine yönlendirildiğini, merkeze giderek takibini yaptıracağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/saglik-bakanligindan-milyonlari-etkileyecek-yeni-karar-aile-hekiminiz-otomatik-olarak-degismis-1095944038.html
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sağlık bakanlığı, obezite, vücut kitle indeksi, halk sağlığı
sağlık bakanlığı, obezite, vücut kitle indeksi, halk sağlığı

Sokakta kilo ölçümleri başladı: 81 ilde 2 ay sürecek

16:30 14.05.2025
© Ömer Taha ÇetinAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© Ömer Taha Çetin
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Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası başladı. Ankara'da yol ortasında isteyenlerin vücut kitle indeksleri ölçülüyor.
Türkiye'de ve dünyada giderek artan obeziteyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı. Kampanya kapsamında isteyen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı, vücut kitle indeksleri ölçüldü. 81 ilde 2 ay sürecek kampanya kapsamında 10 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Vücut kitle indeksi yüksek çıkanlar sağlık merkezlerine yönlendirilecek

Kampanya kapsamında Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü. Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.
© Ömer Taha ÇetinAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
Ankara
© Ömer Taha Çetin

Her 10 kişiden 6'si fazla ya da aşırı kilolu

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye'de her 10 vatandaştan 6'sının fazla ya da aşırı kilolu olduğunu söyledi. Demirkol, "81 ilimizde, 2 aylık sürede yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın boylarını ve kilolarını ölçeceğiz. Vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirme konusunda sağlık çalışanlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz" dedi.
Demirkol, 1 Kasım'da yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği sonrasında, aile hekimleri tarafından yaklaşık 15 milyon vatandaşa kilo taraması yapıldığını belirterek, "Bu taramalar sonucunda yaklaşık 3 milyon vatandaş riskli bulundu ve izlemeye alındı. Belirli aralıklarla aile hekimliklerine davet edilerek diğer rahatsızlıkları da yakından takip ediliyor." diye konuştu.
© Ömer Taha ÇetinAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
Ankara
© Ömer Taha Çetin

Ankara'da 700 bin kişi tartılacak

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de 10 Mayıs itibarıyla başlatılan kampanya kapsamında Ankara'da 120 noktada vatandaşlara tarama yapıldığını ve 700 binin üzerinde kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.
Boy ve kilo ölçümü yaptıran 66 yaşındaki Kadriye Yavuz, "Çok kiloluyum, 93 kiloyum. Aile Sağlığı Merkezine giderek sorunlarımı anlatacağım. Gerekli bilgileri alarak ona göre hareket edeceğim." dedi. 54 yaşındaki Nuray Aydoğan ise sağlık çalışanı tarafından sağlıklı yaşam merkezine yönlendirildiğini, merkeze giderek takibini yaptıracağını söyledi.
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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