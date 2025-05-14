https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/sokakta-kilo-olcumleri-basladi-81-ilde-2-ay-surecek-1096224961.html

Sokakta kilo ölçümleri başladı: 81 ilde 2 ay sürecek

Sokakta kilo ölçümleri başladı: 81 ilde 2 ay sürecek

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası başladı. Ankara'da yol ortasında isteyenlerin vücut kitle... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T16:30+0300

2025-05-14T16:30+0300

2025-05-14T16:30+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

obezite

vücut kitle indeksi

halk sağlığı

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Türkiye'de ve dünyada giderek artan obeziteyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası Ankara'da uygulanmaya başlandı. Kampanya kapsamında isteyen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı, vücut kitle indeksleri ölçüldü. 81 ilde 2 ay sürecek kampanya kapsamında 10 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Vücut kitle indeksi yüksek çıkanlar sağlık merkezlerine yönlendirilecekKampanya kapsamında Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü. Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.Her 10 kişiden 6'si fazla ya da aşırı kilolu Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye'de her 10 vatandaştan 6'sının fazla ya da aşırı kilolu olduğunu söyledi. Demirkol, "81 ilimizde, 2 aylık sürede yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın boylarını ve kilolarını ölçeceğiz. Vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan fazla kilolu tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirme konusunda sağlık çalışanlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz" dedi.Demirkol, 1 Kasım'da yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği sonrasında, aile hekimleri tarafından yaklaşık 15 milyon vatandaşa kilo taraması yapıldığını belirterek, "Bu taramalar sonucunda yaklaşık 3 milyon vatandaş riskli bulundu ve izlemeye alındı. Belirli aralıklarla aile hekimliklerine davet edilerek diğer rahatsızlıkları da yakından takip ediliyor." diye konuştu.Ankara'da 700 bin kişi tartılacakAnkara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de 10 Mayıs itibarıyla başlatılan kampanya kapsamında Ankara'da 120 noktada vatandaşlara tarama yapıldığını ve 700 binin üzerinde kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.Boy ve kilo ölçümü yaptıran 66 yaşındaki Kadriye Yavuz, "Çok kiloluyum, 93 kiloyum. Aile Sağlığı Merkezine giderek sorunlarımı anlatacağım. Gerekli bilgileri alarak ona göre hareket edeceğim." dedi. 54 yaşındaki Nuray Aydoğan ise sağlık çalışanı tarafından sağlıklı yaşam merkezine yönlendirildiğini, merkeze giderek takibini yaptıracağını söyledi.

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sağlık bakanlığı, obezite, vücut kitle indeksi, halk sağlığı