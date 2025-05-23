https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trump-rusya-ve-ukrayna-arasinda-buyuk-bir-esir-takasi-yapildi-1096451629.html

Trump: Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldı

Trump: Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna'nın büyük bir esir takası gerçekleştirdiğini duyurdu. 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T13:02+0300

2025-05-23T13:02+0300

2025-05-23T13:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

rusya

esir takası

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldığını açıkladı.Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında daha şimdi büyük bir esir takası gerçekleşti. Bu, çok kısa süre içinde uygulamaya koyulacak. Her iki tarafı müzakereleri başarıyla tamamladıkları için tebrik ederiz. Belki de bu, büyük bir şeyin başlangıcı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.Trump, takasın içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşmazken, akıllara geçen hafta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde heyetlerin üzerinde anlaştığı 1000'e karşı 1000 esir takası geldi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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abd, ukrayna, rusya, esir takası, donald trump