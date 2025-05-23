Trump: Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldı
13:02 23.05.2025 (güncellendi: 13:30 23.05.2025)
© AP Photo / PoolDonald Trump
© AP Photo / Pool
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ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna'nın büyük bir esir takası gerçekleştirdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası yapıldığını açıkladı.
Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında daha şimdi büyük bir esir takası gerçekleşti. Bu, çok kısa süre içinde uygulamaya koyulacak. Her iki tarafı müzakereleri başarıyla tamamladıkları için tebrik ederiz. Belki de bu, büyük bir şeyin başlangıcı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
Trump, takasın içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşmazken, akıllara geçen hafta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde heyetlerin üzerinde anlaştığı 1000'e karşı 1000 esir takası geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında daha şimdi büyük bir esir takası gerçekleşti. Bu, çok kısa süre içinde uygulamaya koyulacak. Her iki tarafı müzakereleri başarıyla tamamladıkları için tebrik ederiz. Belki de bu, büyük bir şeyin başlangıcı olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
Trump, takasın içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşmazken, akıllara geçen hafta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde heyetlerin üzerinde anlaştığı 1000'e karşı 1000 esir takası geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.