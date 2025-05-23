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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trafikte-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-3-kez-hata-yapanin-ehliyetine-el-konulacak-cezalar-1096459456.html
Trafikte yeni düzenleme Meclis'e sunuldu: 3 kez hata yapanın ehliyetine el konulacak, cezalar katlanacak
Trafikte yeni düzenleme Meclis'e sunuldu: 3 kez hata yapanın ehliyetine el konulacak, cezalar katlanacak
Sputnik Türkiye
AK Parti, trafikte can güvenliğini artırmak amacıyla hazırladığı kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kırmızı ışık ihlali... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T15:27+0300
2025-05-23T18:08+0300
türki̇ye
trafik
trafik cezası
kırmızı ışık
ehliyet
telefon
tbmm
ak parti
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AK Parti, trafikte güvenliği artırmak amacıyla birçok maddeden oluşan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklifte, kırmızı ışıkta geçme, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve kask takmama gibi ihlallere yönelik ağırlaştırılmış cezalar öngörülüyor. TBMM’ye sunulan teklifte cezaların caydırıcılığı artırılıyor, ehliyet iptali ve trafikten men gibi yaptırımlar genişletiliyor.Kırmızı işık i̇hlaline kademeli ceza ve ehliyet i̇ptaliYeni düzenlemeyle kırmızı ışıkta geçme cezası 108 liradan 5 bin liraya çıkarılacak. Aynı ihlali 6 kez tekrarlayan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.“Bir yıl içinde üç kez ihlal edenlerin belgeleri 30 gün, dört kez 60 gün, beş kez 90 gün geri alınacak. Altıncı kez ihlalde belge iptal edilecek.”Cep telefonu kullanan sürücülere katmerli cezaSeyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci kez 10 bin TL, üç ve üzeri ihlallerde her sefer için 20 bin TL ceza ve 30 günlük ehliyete el koyma cezası verilecek.Emniyet kemeri takmayana 2 bin 500 TL cezaEmniyet kemeri takmayan ya da kask kullanmayan sürücülere 2 bin 500 TL’den başlayan para cezaları verilecek. Üç ihlal sonrası ehliyete el konulacak.Sahte ve plakasız araçlara 140 bin TL cezaPlaka tahrifatına 140 bin TL ceza, aynı ihlali bir yılda iki kez yapanlara 280 bin TL ceza ve 60 gün trafikten men cezası uygulanacak. Plakasız araç kullanan sürücülere de 46 bin TL ceza kesilecek.Drift atan, egzoz patlatan, taksi sayacı olmayan da yandıDrift yapanlara 140 bin TL, abarth egzoz kullananlara 16 bin TL ceza verilecek. Aşırı gürültü yapan araçlar 30 gün trafikten men edilecek.Kazadan kaçana 3 yıla kadar hapisÖlümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücülere 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek.Alkollü araç kullanana 150 bin TL ceza ve ehliyet i̇ptali0.50 promilin üzerinde alkollü yakalananlara 25 bin TL ceza, tekrarında 50 bin TL ve üç kez ihlalde 150 bin TL ceza uygulanacak. Uyuşturucu kullananların ehliyetleri iptal edilecek ve yeniden alabilmeleri için 5 yıl bekleme, kursa katılma ve psikoteknik rapor zorunluluğu getirilecek.Dur i̇htarına uymayana 200 bin TL cezaDenetim sırasında dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el konulması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi cezası getirilecek.Radar tespit cihazı kullanana 185 bin TL cezaHız sınırı tespitine karşı kullanılan radar uyarı cihazları yasaklanacak. Cihazı kullananlara 185 bin TL, ithalatçısına 370 bin TL ceza kesilecek ve cihazlara el konulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/adalet-bakani-tunc-acikladi-trafik-suclari-icin-yeni-donem-hapis-cezasi-geliyor-1096359015.html
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trafik, trafik cezası, kırmızı ışık, ehliyet, telefon, tbmm, ak parti
trafik, trafik cezası, kırmızı ışık, ehliyet, telefon, tbmm, ak parti

Trafikte yeni düzenleme Meclis'e sunuldu: 3 kez hata yapanın ehliyetine el konulacak, cezalar katlanacak

15:27 23.05.2025 (güncellendi: 18:08 23.05.2025)
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA / Alperen Baran Metecan
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Özel
AK Parti, trafikte can güvenliğini artırmak amacıyla hazırladığı kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri gibi hayati kurallara uymayan sürücülere ağır para cezaları ve ehliyet geri alma cezaları geliyor.
AK Parti, trafikte güvenliği artırmak amacıyla birçok maddeden oluşan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklifte, kırmızı ışıkta geçme, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve kask takmama gibi ihlallere yönelik ağırlaştırılmış cezalar öngörülüyor. TBMM’ye sunulan teklifte cezaların caydırıcılığı artırılıyor, ehliyet iptali ve trafikten men gibi yaptırımlar genişletiliyor.

Kırmızı işık i̇hlaline kademeli ceza ve ehliyet i̇ptali

Yeni düzenlemeyle kırmızı ışıkta geçme cezası 108 liradan 5 bin liraya çıkarılacak. Aynı ihlali 6 kez tekrarlayan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.
“Bir yıl içinde üç kez ihlal edenlerin belgeleri 30 gün, dört kez 60 gün, beş kez 90 gün geri alınacak. Altıncı kez ihlalde belge iptal edilecek.”

Cep telefonu kullanan sürücülere katmerli ceza

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci kez 10 bin TL, üç ve üzeri ihlallerde her sefer için 20 bin TL ceza ve 30 günlük ehliyete el koyma cezası verilecek.

Emniyet kemeri takmayana 2 bin 500 TL ceza

Emniyet kemeri takmayan ya da kask kullanmayan sürücülere 2 bin 500 TL’den başlayan para cezaları verilecek. Üç ihlal sonrası ehliyete el konulacak.

Sahte ve plakasız araçlara 140 bin TL ceza

Plaka tahrifatına 140 bin TL ceza, aynı ihlali bir yılda iki kez yapanlara 280 bin TL ceza ve 60 gün trafikten men cezası uygulanacak. Plakasız araç kullanan sürücülere de 46 bin TL ceza kesilecek.

Drift atan, egzoz patlatan, taksi sayacı olmayan da yandı

Drift yapanlara 140 bin TL, abarth egzoz kullananlara 16 bin TL ceza verilecek. Aşırı gürültü yapan araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

Kazadan kaçana 3 yıla kadar hapis

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücülere 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek.

Alkollü araç kullanana 150 bin TL ceza ve ehliyet i̇ptali

0.50 promilin üzerinde alkollü yakalananlara 25 bin TL ceza, tekrarında 50 bin TL ve üç kez ihlalde 150 bin TL ceza uygulanacak. Uyuşturucu kullananların ehliyetleri iptal edilecek ve yeniden alabilmeleri için 5 yıl bekleme, kursa katılma ve psikoteknik rapor zorunluluğu getirilecek.

Dur i̇htarına uymayana 200 bin TL ceza

Denetim sırasında dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el konulması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi cezası getirilecek.

Radar tespit cihazı kullanana 185 bin TL ceza

Hız sınırı tespitine karşı kullanılan radar uyarı cihazları yasaklanacak. Cihazı kullananlara 185 bin TL, ithalatçısına 370 bin TL ceza kesilecek ve cihazlara el konulacak.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Trafik suçları için yeni dönem, hapis cezası geliyor
20 Mayıs, 11:14
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