https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trafikte-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-3-kez-hata-yapanin-ehliyetine-el-konulacak-cezalar-1096459456.html

Trafikte yeni düzenleme Meclis'e sunuldu: 3 kez hata yapanın ehliyetine el konulacak, cezalar katlanacak

Trafikte yeni düzenleme Meclis'e sunuldu: 3 kez hata yapanın ehliyetine el konulacak, cezalar katlanacak

Sputnik Türkiye

AK Parti, trafikte can güvenliğini artırmak amacıyla hazırladığı kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kırmızı ışık ihlali... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T15:27+0300

2025-05-23T15:27+0300

2025-05-23T18:08+0300

türki̇ye

trafik

trafik cezası

kırmızı ışık

ehliyet

telefon

tbmm

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094997776_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a0749dbdbbcf383aa94076894ca2f1c3.jpg

AK Parti, trafikte güvenliği artırmak amacıyla birçok maddeden oluşan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklifte, kırmızı ışıkta geçme, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, emniyet kemeri ve kask takmama gibi ihlallere yönelik ağırlaştırılmış cezalar öngörülüyor. TBMM’ye sunulan teklifte cezaların caydırıcılığı artırılıyor, ehliyet iptali ve trafikten men gibi yaptırımlar genişletiliyor.Kırmızı işık i̇hlaline kademeli ceza ve ehliyet i̇ptaliYeni düzenlemeyle kırmızı ışıkta geçme cezası 108 liradan 5 bin liraya çıkarılacak. Aynı ihlali 6 kez tekrarlayan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.“Bir yıl içinde üç kez ihlal edenlerin belgeleri 30 gün, dört kez 60 gün, beş kez 90 gün geri alınacak. Altıncı kez ihlalde belge iptal edilecek.”Cep telefonu kullanan sürücülere katmerli cezaSeyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci kez 10 bin TL, üç ve üzeri ihlallerde her sefer için 20 bin TL ceza ve 30 günlük ehliyete el koyma cezası verilecek.Emniyet kemeri takmayana 2 bin 500 TL cezaEmniyet kemeri takmayan ya da kask kullanmayan sürücülere 2 bin 500 TL’den başlayan para cezaları verilecek. Üç ihlal sonrası ehliyete el konulacak.Sahte ve plakasız araçlara 140 bin TL cezaPlaka tahrifatına 140 bin TL ceza, aynı ihlali bir yılda iki kez yapanlara 280 bin TL ceza ve 60 gün trafikten men cezası uygulanacak. Plakasız araç kullanan sürücülere de 46 bin TL ceza kesilecek.Drift atan, egzoz patlatan, taksi sayacı olmayan da yandıDrift yapanlara 140 bin TL, abarth egzoz kullananlara 16 bin TL ceza verilecek. Aşırı gürültü yapan araçlar 30 gün trafikten men edilecek.Kazadan kaçana 3 yıla kadar hapisÖlümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk eden sürücülere 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek.Alkollü araç kullanana 150 bin TL ceza ve ehliyet i̇ptali0.50 promilin üzerinde alkollü yakalananlara 25 bin TL ceza, tekrarında 50 bin TL ve üç kez ihlalde 150 bin TL ceza uygulanacak. Uyuşturucu kullananların ehliyetleri iptal edilecek ve yeniden alabilmeleri için 5 yıl bekleme, kursa katılma ve psikoteknik rapor zorunluluğu getirilecek.Dur i̇htarına uymayana 200 bin TL cezaDenetim sırasında dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL ceza, ehliyete 60 gün el konulması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi cezası getirilecek.Radar tespit cihazı kullanana 185 bin TL cezaHız sınırı tespitine karşı kullanılan radar uyarı cihazları yasaklanacak. Cihazı kullananlara 185 bin TL, ithalatçısına 370 bin TL ceza kesilecek ve cihazlara el konulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/adalet-bakani-tunc-acikladi-trafik-suclari-icin-yeni-donem-hapis-cezasi-geliyor-1096359015.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

trafik, trafik cezası, kırmızı ışık, ehliyet, telefon, tbmm, ak parti