https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/adalet-bakani-tunc-acikladi-trafik-suclari-icin-yeni-donem-hapis-cezasi-geliyor-1096359015.html

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Trafik suçları için yeni dönem, hapis cezası geliyor

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Trafik suçları için yeni dönem, hapis cezası geliyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak kapsamlı değişiklikleri duyurdu. Silahla ateş etme, alkollü araç kullanımı, örgüt bağlantılı suçlar... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T11:14+0300

2025-05-20T11:14+0300

2025-05-20T11:14+0300

türki̇ye

ehliyet

kırmızı ışık

silah

kuru sıkı tabanca

trafik

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100 ekranlarında katıldığı "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'na dair köklü değişikliklerin yolda olduğunu belirtti. Özellikle silahla ateş etme suçları konusunda yasal boşlukların kapatılacağını vurgulayan Tunç, kurusıkı silahlarla yapılan ateşlemelerin de bu kapsama alınacağını açıkladı. Bu tür eylemler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.Eğer bu tür silah kullanımı düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde gerçekleşirse, ceza yarı oranından bir kata kadar artırılabilecek.Trafikte Alkol ve uyuşturucuya sıfır toleransYeni düzenlemeyle birlikte alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara yönelik cezalar da sertleştirilecek. Bu kişiler artık 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Ayrıca, trafikte yol kesme eylemi bağımsız bir suç olarak tanımlanacak. Bu eylemin failleri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Adalet Bakanı Tunç’un verdiği bilgilere göre, örgüt adına suç işleyen ancak örgüt üyesi olmayan kişiler için uygulanacak yaptırımlar da yeniden düzenleniyor. Mevcut düzenlemeye göre, kasten işlenen suçlarda cezanın alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak. Taksirle işlenen suçlarda (taksirle ölüme neden olma hariç) ise ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trafikte-yeni-duzenleme-kazadan-kacan-surucuye-hapis-cezasi-geliyor-bunu-yapanin-ehliyeti-de-1096211657.html

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ehliyet, kırmızı ışık, silah, kuru sıkı tabanca, trafik