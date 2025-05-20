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Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Trafik suçları için yeni dönem, hapis cezası geliyor
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Trafik suçları için yeni dönem, hapis cezası geliyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak kapsamlı değişiklikleri duyurdu. Silahla ateş etme, alkollü araç kullanımı, örgüt bağlantılı suçlar... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100 ekranlarında katıldığı "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'na dair köklü değişikliklerin yolda olduğunu belirtti. Özellikle silahla ateş etme suçları konusunda yasal boşlukların kapatılacağını vurgulayan Tunç, kurusıkı silahlarla yapılan ateşlemelerin de bu kapsama alınacağını açıkladı. Bu tür eylemler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.Eğer bu tür silah kullanımı düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde gerçekleşirse, ceza yarı oranından bir kata kadar artırılabilecek.Trafikte Alkol ve uyuşturucuya sıfır toleransYeni düzenlemeyle birlikte alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara yönelik cezalar da sertleştirilecek. Bu kişiler artık 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Ayrıca, trafikte yol kesme eylemi bağımsız bir suç olarak tanımlanacak. Bu eylemin failleri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.Adalet Bakanı Tunç’un verdiği bilgilere göre, örgüt adına suç işleyen ancak örgüt üyesi olmayan kişiler için uygulanacak yaptırımlar da yeniden düzenleniyor. Mevcut düzenlemeye göre, kasten işlenen suçlarda cezanın alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak. Taksirle işlenen suçlarda (taksirle ölüme neden olma hariç) ise ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trafikte-yeni-duzenleme-kazadan-kacan-surucuye-hapis-cezasi-geliyor-bunu-yapanin-ehliyeti-de-1096211657.html
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ehliyet, kırmızı ışık, silah, kuru sıkı tabanca, trafik
ehliyet, kırmızı ışık, silah, kuru sıkı tabanca, trafik

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Trafik suçları için yeni dönem, hapis cezası geliyor

11:14 20.05.2025
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA / Alperen Baran Metecan
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak kapsamlı değişiklikleri duyurdu. Silahla ateş etme, alkollü araç kullanımı, örgüt bağlantılı suçlar ve evde infaz süreleri gibi kritik alanlarda cezalar artırılıyor. İşte yeni dönemde öne çıkacak başlıklar...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100 ekranlarında katıldığı "Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'na dair köklü değişikliklerin yolda olduğunu belirtti. Özellikle silahla ateş etme suçları konusunda yasal boşlukların kapatılacağını vurgulayan Tunç, kurusıkı silahlarla yapılan ateşlemelerin de bu kapsama alınacağını açıkladı. Bu tür eylemler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Eğer bu tür silah kullanımı düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde gerçekleşirse, ceza yarı oranından bir kata kadar artırılabilecek.

Trafikte Alkol ve uyuşturucuya sıfır tolerans

Yeni düzenlemeyle birlikte alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara yönelik cezalar da sertleştirilecek. Bu kişiler artık 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek. Ayrıca, trafikte yol kesme eylemi bağımsız bir suç olarak tanımlanacak. Bu eylemin failleri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Adalet Bakanı Tunç’un verdiği bilgilere göre, örgüt adına suç işleyen ancak örgüt üyesi olmayan kişiler için uygulanacak yaptırımlar da yeniden düzenleniyor. Mevcut düzenlemeye göre, kasten işlenen suçlarda cezanın alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak. Taksirle işlenen suçlarda (taksirle ölüme neden olma hariç) ise ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
TÜRKİYE
Trafikte yeni düzenleme: Kazadan kaçan sürücüye hapis cezası geliyor, bunu yapanın ehliyeti de gidecek
14 Mayıs, 11:43
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