https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/sultan-vahdettinin-torununun-calinan-milyonluk-esyalari-online-platformda-satildi-1096449981.html
Sultan Vahdettin'in torununun çalınan milyonluk eşyaları online platformda satıldı
Sultan Vahdettin'in torununun çalınan milyonluk eşyaları online platformda satıldı
Sputnik Türkiye
Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torununun evinden çalışan lüks eşyaların online platformlarda satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T12:18+0300
2025-05-23T12:18+0300
2025-05-23T12:18+0300
yaşam
vahdettin
mesude evliyazade
sultan vahdettin
hırsızlık
online platform
internet
internet sitesi
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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunu Mesude Evliyazade’nin Sarıyer’deki lüks evinden çalınan milyonluk eşyaların hizmetçi T.Ç. ve kızı tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Sarıyer'de lüks evinde yatılı çalışan kadın tarafından evinde bulunan ve aralarında Osmanlı'dan kalan mücevherlerin de bulunduğu eşyalarının çalındığını fark eden Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade polise başvurmuştu. Eşyaları çaldıkları tespit edilen anne ve kız gözaltına alınmıştı. Eşyalarını online platformlarda satışta görünce şoke olduEvliyazade, ikinci el satış platformlarında görünce ikinci bir şok daha yaşadı. Evliyazade, "Eşyalarımı arattığımda, birebir aynı ürünleri dijital vitrinde gördüm. Yıllarca biriktirdiğim, anılarla dolu eşyalarım satıştaydı” dedi. Hemen platform yetkilileriyle harekete geçtiğini söyleyen Evliyazade, çalıntı eşyaların iadesini istedi ama bununla ilgili bir işlem yapılmadığını aEvliyazade, platform yetkilileriyle iletişime geçti ancak çalıntı eşyaların iadesi konusunda herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etti.Hukuki mücadele başlattıYaşadığı mağduriyet sonrası ikinci el satış platformlarının sorumsuz tutumuna dikkat çeken Evliyazade, bu sitelere karşı hukuki mücadele başlattığını açıkladı. Evliyazade, çalıntı eşyaların satıldığı platformların denetimsizliğine vurgu yaparak, “Bu siteler, çalıntı ürünlerin satışına zemin hazırlıyor. Yetkililer, ürünleri alanlarla iade için görüşeceklerini söylediler ancak hiçbir adım atılmadı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/sultan-vahdettinin-torununun-milyonlarca-liralik-ziynet-esyalari-calindi-13-milyonluk-mucevher-1094605287.html
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vahdettin, mesude evliyazade, sultan vahdettin, hırsızlık, online platform, internet, internet sitesi
vahdettin, mesude evliyazade, sultan vahdettin, hırsızlık, online platform, internet, internet sitesi
Sultan Vahdettin'in torununun çalınan milyonluk eşyaları online platformda satıldı
Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torununun evinden çalışan lüks eşyaların online platformlarda satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.
Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunu Mesude Evliyazade’nin Sarıyer’deki lüks evinden çalınan milyonluk eşyaların hizmetçi T.Ç. ve kızı tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.
Sarıyer'de lüks evinde yatılı çalışan kadın tarafından evinde bulunan ve aralarında Osmanlı'dan kalan mücevherlerin de bulunduğu eşyalarının çalındığını fark eden Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade polise başvurmuştu. Eşyaları çaldıkları tespit edilen anne ve kız gözaltına alınmıştı.
Eşyalarını online platformlarda satışta görünce şoke oldu
Evliyazade, ikinci el satış platformlarında görünce ikinci bir şok daha yaşadı. Evliyazade, "Eşyalarımı arattığımda, birebir aynı ürünleri dijital vitrinde gördüm. Yıllarca biriktirdiğim, anılarla dolu eşyalarım satıştaydı” dedi. Hemen platform yetkilileriyle harekete geçtiğini söyleyen Evliyazade, çalıntı eşyaların iadesini istedi ama bununla ilgili bir işlem yapılmadığını a
Evliyazade, platform yetkilileriyle iletişime geçti ancak çalıntı eşyaların iadesi konusunda herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etti.
Yaşadığı mağduriyet sonrası ikinci el satış platformlarının sorumsuz tutumuna dikkat çeken Evliyazade, bu sitelere karşı hukuki mücadele başlattığını açıkladı. Evliyazade, çalıntı eşyaların satıldığı platformların denetimsizliğine vurgu yaparak, “Bu siteler, çalıntı ürünlerin satışına zemin hazırlıyor. Yetkililer, ürünleri alanlarla iade için görüşeceklerini söylediler ancak hiçbir adım atılmadı” ifadelerini kullandı.