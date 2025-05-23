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Sultan Vahdettin'in torununun çalınan milyonluk eşyaları online platformda satıldı
Sultan Vahdettin'in torununun çalınan milyonluk eşyaları online platformda satıldı
Sputnik Türkiye
Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torununun evinden çalışan lüks eşyaların online platformlarda satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T12:18+0300
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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunu Mesude Evliyazade’nin Sarıyer’deki lüks evinden çalınan milyonluk eşyaların hizmetçi T.Ç. ve kızı tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Sarıyer'de lüks evinde yatılı çalışan kadın tarafından evinde bulunan ve aralarında Osmanlı'dan kalan mücevherlerin de bulunduğu eşyalarının çalındığını fark eden Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade polise başvurmuştu. Eşyaları çaldıkları tespit edilen anne ve kız gözaltına alınmıştı. Eşyalarını online platformlarda satışta görünce şoke olduEvliyazade, ikinci el satış platformlarında görünce ikinci bir şok daha yaşadı. Evliyazade, "Eşyalarımı arattığımda, birebir aynı ürünleri dijital vitrinde gördüm. Yıllarca biriktirdiğim, anılarla dolu eşyalarım satıştaydı” dedi. Hemen platform yetkilileriyle harekete geçtiğini söyleyen Evliyazade, çalıntı eşyaların iadesini istedi ama bununla ilgili bir işlem yapılmadığını aEvliyazade, platform yetkilileriyle iletişime geçti ancak çalıntı eşyaların iadesi konusunda herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etti.Hukuki mücadele başlattıYaşadığı mağduriyet sonrası ikinci el satış platformlarının sorumsuz tutumuna dikkat çeken Evliyazade, bu sitelere karşı hukuki mücadele başlattığını açıkladı. Evliyazade, çalıntı eşyaların satıldığı platformların denetimsizliğine vurgu yaparak, “Bu siteler, çalıntı ürünlerin satışına zemin hazırlıyor. Yetkililer, ürünleri alanlarla iade için görüşeceklerini söylediler ancak hiçbir adım atılmadı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/sultan-vahdettinin-torununun-milyonlarca-liralik-ziynet-esyalari-calindi-13-milyonluk-mucevher-1094605287.html
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vahdettin, mesude evliyazade, sultan vahdettin, hırsızlık, online platform, internet, internet sitesi

Sultan Vahdettin'in torununun çalınan milyonluk eşyaları online platformda satıldı

12:18 23.05.2025
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA
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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torununun evinden çalışan lüks eşyaların online platformlarda satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.
Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunu Mesude Evliyazade’nin Sarıyer’deki lüks evinden çalınan milyonluk eşyaların hizmetçi T.Ç. ve kızı tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.
Sarıyer'de lüks evinde yatılı çalışan kadın tarafından evinde bulunan ve aralarında Osmanlı'dan kalan mücevherlerin de bulunduğu eşyalarının çalındığını fark eden Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade polise başvurmuştu. Eşyaları çaldıkları tespit edilen anne ve kız gözaltına alınmıştı.

Eşyalarını online platformlarda satışta görünce şoke oldu

Evliyazade, ikinci el satış platformlarında görünce ikinci bir şok daha yaşadı. Evliyazade, "Eşyalarımı arattığımda, birebir aynı ürünleri dijital vitrinde gördüm. Yıllarca biriktirdiğim, anılarla dolu eşyalarım satıştaydı” dedi. Hemen platform yetkilileriyle harekete geçtiğini söyleyen Evliyazade, çalıntı eşyaların iadesini istedi ama bununla ilgili bir işlem yapılmadığını a
Evliyazade, platform yetkilileriyle iletişime geçti ancak çalıntı eşyaların iadesi konusunda herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etti.

Hukuki mücadele başlattı

Yaşadığı mağduriyet sonrası ikinci el satış platformlarının sorumsuz tutumuna dikkat çeken Evliyazade, bu sitelere karşı hukuki mücadele başlattığını açıkladı. Evliyazade, çalıntı eşyaların satıldığı platformların denetimsizliğine vurgu yaparak, “Bu siteler, çalıntı ürünlerin satışına zemin hazırlıyor. Yetkililer, ürünleri alanlarla iade için görüşeceklerini söylediler ancak hiçbir adım atılmadı” ifadelerini kullandı.
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
TÜRKİYE
Sultan Vahdettin'in torununun 13 milyonluk ziynet eşyaları çalındı: Aralarında Osmanlı'dan kalan mücevherler de var
18 Mart, 11:06
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