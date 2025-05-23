https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/rus-buyukelciligi-natonun-norvecte-genislemesi-kuzey-kutbunda-tirmanma-riskini-artiracak-1096439106.html
Rus Büyükelçiliği: NATO'nun Norveç'te genişlemesi Kuzey Kutbu'nda tırmanma riskini artıracak
Rus Büyükelçiliği: NATO'nun Norveç'te genişlemesi Kuzey Kutbu'nda tırmanma riskini artıracak
Sputnik Türkiye
Oslo'daki Rus Büyükelçiliği, NATO'nun Norveç'te genişlemesinin Kuzey Kutbu'nda tırmanma riskini artıracağını söyledi. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T04:35+0300
2025-05-23T04:35+0300
2025-05-23T04:35+0300
dünya
rus büyükelçiliği
nato
kuzey kutbu
norveç
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Oslo'daki Rus Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, NATO'nun Norveç'in kuzeyindeki varlığını arttırmasının Kuzey Kutbu'nda askeri ve siyasi gerginlik seviyesini ve tırmanma riskini arttıracağını ifade etti.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin topraklarında NATO'nun askeri varlığının artırılmasını ve daha fazla askeri tatbikat yapılmasını arzu ettiklerini açıkladı. Eide ayrıca, önümüzdeki dönemde İttifak’ın Arktik bölgesindeki faaliyetlerini genişleteceğini de belirtti.Rusya Büyükelçilik, “NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Norveç’in kuzeyine ve Arktik bölgeye giderek daha fazla konuşlandırılması, Oslo’nun bölgesel istikrarı koruma, yanlış anlamaları ve istenmeyen tırmanmaları önleme yönündeki boş teminatları eşliğinde gerçekleşmektedir. Ancak biz, Norveç’in kuzey bölgelerinin yoğun biçimde askerileştirilmesinin ve ‘NATOlaştırılmasının’ bu bölgelerin güvenliğini sağlamayacağını, aksine askeri-siyasi gerilimi ve Arktik'teki tırmanma riskini daha da artıracağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.Rusya Büyükelçiliği, Rusya ile NATO arasında askeri alanda güven artırıcı önlemlerin ve doğrudan iletişim kanallarının eksik olduğunu vurgulayarak, bu durumun tehlikeli olayların yaşanma ihtimalini kayda değer ölçüde artırdığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/avrupa-komisyonu-ab-6-hazirandan-sonra-ukrayna-tarim-urunlerine-gumruk-vergileri-baslayacak-1096438981.html
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rus büyükelçiliği, nato, kuzey kutbu, norveç, oslo
rus büyükelçiliği, nato, kuzey kutbu, norveç, oslo
Rus Büyükelçiliği: NATO'nun Norveç'te genişlemesi Kuzey Kutbu'nda tırmanma riskini artıracak
Oslo'daki Rus Büyükelçiliği, NATO'nun Norveç'te genişlemesinin Kuzey Kutbu'nda tırmanma riskini artıracağını söyledi.
Oslo'daki Rus Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, NATO'nun Norveç'in kuzeyindeki varlığını arttırmasının Kuzey Kutbu'nda askeri ve siyasi gerginlik seviyesini ve tırmanma riskini arttıracağını ifade etti.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin topraklarında NATO'nun askeri varlığının artırılmasını ve daha fazla askeri tatbikat yapılmasını arzu ettiklerini açıkladı. Eide ayrıca, önümüzdeki dönemde İttifak’ın Arktik bölgesindeki faaliyetlerini genişleteceğini de belirtti.
Rusya Büyükelçilik, “NATO üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerinin Norveç’in kuzeyine ve Arktik bölgeye giderek daha fazla konuşlandırılması, Oslo’nun bölgesel istikrarı koruma, yanlış anlamaları ve istenmeyen tırmanmaları önleme yönündeki boş teminatları eşliğinde gerçekleşmektedir. Ancak biz, Norveç’in kuzey bölgelerinin yoğun biçimde askerileştirilmesinin ve ‘NATOlaştırılmasının’ bu bölgelerin güvenliğini sağlamayacağını, aksine askeri-siyasi gerilimi ve Arktik'teki tırmanma riskini daha da artıracağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.
Rusya Büyükelçiliği, Rusya ile NATO arasında askeri alanda güven artırıcı önlemlerin ve doğrudan iletişim kanallarının eksik olduğunu vurgulayarak, bu durumun tehlikeli olayların yaşanma ihtimalini kayda değer ölçüde artırdığını da sözlerine ekledi.