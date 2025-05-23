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Avrupa Komisyonu: AB 6 Haziran'dan sonra Ukrayna tarım ürünlerine gümrük vergileri başlayacak
Avrupa Komisyonu: AB 6 Haziran'dan sonra Ukrayna tarım ürünlerine gümrük vergileri başlayacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu sözcüsü Balazs Ujvari, 6 Haziran'dan itibaren Ukrayna'ya gümrük vergilerinin uygulamaya konacağını açıkladı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T04:22+0300
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Avrupa Komisyonu sözcüsü Balazs Ujvari gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna tarım ürünlerinin gümrüksüz ithalatını uzatmama kararı aldığını, bunun da aslında 6 Haziran'dan itibaren gümrük vergilerinin uygulamaya konması anlamına geldiğini söyledi.Euractiv gazetesinin aktardığı haberde Ujvari, "AB ülkeleri Perşembe günü yapılan teknik bir toplantıda geçici tedbirleri onayladı." ifadelerini kullandı. AB'nin Ukrayna mallarının gümrüksüz ithalatına ilişkin geçici rejimi uzatmadığını belirtti.AB, 2022 yılında Ukrayna'dan AB üyesi ülkelere gümrüksüz mal ithalatını başlatmıştı. Ancak, Ukrayna tarım ürünlerinin kontrolsüz arzı ve özellikle Ukrayna'ya sınırı olan ülkelerde Avrupalı çiftçilere yapılan satışlarda yaşanan sorunlar nedeniyle, Avrupa Komisyonu 2024 yılında en 'hassas' yedi ürün olan yumurta, kümes hayvanı eti, şeker, yulaf, mısır, tahıl ve bal için kota koymuştu. Bu kararda, diğerlerinin yanı sıra Ukrayna sınırındaki sınır kontrol noktalarını bloke eden çiftçilerin protestoları etkili olmuştu.Basında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın gümrüksüz tedariği sürdürebilmek için elverişli koşulların uzatılmasını istediği ancak tarafların zamanında bir anlaşmaya varamadığı belirtiliyor.Avrupa Komisyonu'na göre, tercihli rejim döneminde Ukrayna, ürünlerinin AB ülkelerine sevkiyatını önemli ölçüde arttırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/angela-merkel-avrupanin-yikimini-gorebiliriz-1096438845.html
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Avrupa Komisyonu: AB 6 Haziran'dan sonra Ukrayna tarım ürünlerine gümrük vergileri başlayacak

04:22 23.05.2025
© AA / Nikos OikonomouÇiftçilerden AB kurumları önünde protesto
Çiftçilerden AB kurumları önünde protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA / Nikos Oikonomou
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Avrupa Komisyonu sözcüsü Balazs Ujvari, 6 Haziran'dan itibaren Ukrayna'ya gümrük vergilerinin uygulamaya konacağını açıkladı.
Avrupa Komisyonu sözcüsü Balazs Ujvari gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna tarım ürünlerinin gümrüksüz ithalatını uzatmama kararı aldığını, bunun da aslında 6 Haziran'dan itibaren gümrük vergilerinin uygulamaya konması anlamına geldiğini söyledi.
Euractiv gazetesinin aktardığı haberde Ujvari, "AB ülkeleri Perşembe günü yapılan teknik bir toplantıda geçici tedbirleri onayladı." ifadelerini kullandı. AB'nin Ukrayna mallarının gümrüksüz ithalatına ilişkin geçici rejimi uzatmadığını belirtti.
AB, 2022 yılında Ukrayna'dan AB üyesi ülkelere gümrüksüz mal ithalatını başlatmıştı. Ancak, Ukrayna tarım ürünlerinin kontrolsüz arzı ve özellikle Ukrayna'ya sınırı olan ülkelerde Avrupalı çiftçilere yapılan satışlarda yaşanan sorunlar nedeniyle, Avrupa Komisyonu 2024 yılında en 'hassas' yedi ürün olan yumurta, kümes hayvanı eti, şeker, yulaf, mısır, tahıl ve bal için kota koymuştu. Bu kararda, diğerlerinin yanı sıra Ukrayna sınırındaki sınır kontrol noktalarını bloke eden çiftçilerin protestoları etkili olmuştu.
Basında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın gümrüksüz tedariği sürdürebilmek için elverişli koşulların uzatılmasını istediği ancak tarafların zamanında bir anlaşmaya varamadığı belirtiliyor.
Avrupa Komisyonu'na göre, tercihli rejim döneminde Ukrayna, ürünlerinin AB ülkelerine sevkiyatını önemli ölçüde arttırdı.
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