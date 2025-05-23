https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/resmi-aciklama-geldi-carlo-ancelotti-real-madride-veda-ediyor-1096457163.html
Resmi açıklama geldi: Carlo Ancelotti, Real Madrid’e veda ediyor
Resmi açıklama geldi: Carlo Ancelotti, Real Madrid’e veda ediyor
Sputnik Türkiye
Real Madrid, teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Ancelotti, kulüpte birçok kupa kazandıktan sonra... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T14:58+0300
2025-05-23T14:58+0300
2025-05-23T14:58+0300
spor
real madrid
carlo ancelotti
santiago bernabeu stadı
güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol)
dünya kupası
kulüp
ekvador
florentino perez
paraguay
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La Liga'nın 38. haftasında oynanacak Real Sociedad maçı, Carlo Ancelotti’nin Real Madrid kariyerindeki son karşılaşma olacak. Kulüp, tecrübeli teknik adamın sezonun tamamlanmasıyla birlikte resmen ayrılacağını duyurdu.Kulüpten resmi açıklama geldiReal Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Carlo Ancelotti, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Sociedad maçı sonrasında takıma veda edecek.”Bu açıklamayla, futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği karar netlik kazandı.'Ancelotti her zaman ailemizin parçası kalacak'Kulüp Başkanı Florentino Perez, Ancelotti’nin katkılarını şu sözlerle övdü:“Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz.”Yeni adresi: Brezilya Milli TakımıBrezilya Futbol Federasyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada, Carlo Ancelotti ile anlaşma sağlandığını resmen duyurmuştu. 65 yaşındaki teknik direktör, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde Brezilya'yı çalıştıracak.CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay maçlarında milli takımın başında sahaya çıkacak.Madrid'de kupa koleksiyonu bırakıyorAncelotti, Real Madrid kariyerinde adeta bir kupa koleksiyonu oluşturdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html
santiago bernabeu stadı
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real madrid, carlo ancelotti, santiago bernabeu stadı, güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol), dünya kupası, kulüp, ekvador, florentino perez, paraguay, fifa
real madrid, carlo ancelotti, santiago bernabeu stadı, güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol), dünya kupası, kulüp, ekvador, florentino perez, paraguay, fifa
Resmi açıklama geldi: Carlo Ancelotti, Real Madrid’e veda ediyor
Real Madrid, teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Ancelotti, kulüpte birçok kupa kazandıktan sonra Brezilya Milli Takımı’nın başına geçecek. İtalyan teknik adam, Real Sociedad maçıyla veda edecek.
La Liga'nın 38. haftasında oynanacak Real Sociedad maçı, Carlo Ancelotti’nin Real Madrid kariyerindeki son karşılaşma olacak. Kulüp, tecrübeli teknik adamın sezonun tamamlanmasıyla birlikte resmen ayrılacağını duyurdu.
Kulüpten resmi açıklama geldi
Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Carlo Ancelotti, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Sociedad maçı sonrasında takıma veda edecek.”
Bu açıklamayla, futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği karar netlik kazandı.
'Ancelotti her zaman ailemizin parçası kalacak'
Kulüp Başkanı Florentino Perez, Ancelotti’nin katkılarını şu sözlerle övdü:
“Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz.”
Yeni adresi: Brezilya Milli Takımı
Brezilya Futbol Federasyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada, Carlo Ancelotti ile anlaşma sağlandığını resmen duyurmuştu. 65 yaşındaki teknik direktör, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde Brezilya'yı çalıştıracak.
CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay maçlarında milli takımın başında sahaya çıkacak.
Madrid'de kupa koleksiyonu bırakıyor
Ancelotti, Real Madrid kariyerinde adeta bir kupa koleksiyonu oluşturdu:
2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası