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Resmi açıklama geldi: Carlo Ancelotti, Real Madrid’e veda ediyor
Resmi açıklama geldi: Carlo Ancelotti, Real Madrid’e veda ediyor
Sputnik Türkiye
Real Madrid, teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Ancelotti, kulüpte birçok kupa kazandıktan sonra... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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La Liga'nın 38. haftasında oynanacak Real Sociedad maçı, Carlo Ancelotti’nin Real Madrid kariyerindeki son karşılaşma olacak. Kulüp, tecrübeli teknik adamın sezonun tamamlanmasıyla birlikte resmen ayrılacağını duyurdu.Kulüpten resmi açıklama geldiReal Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Carlo Ancelotti, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Sociedad maçı sonrasında takıma veda edecek.”Bu açıklamayla, futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği karar netlik kazandı.'Ancelotti her zaman ailemizin parçası kalacak'Kulüp Başkanı Florentino Perez, Ancelotti’nin katkılarını şu sözlerle övdü:“Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz.”Yeni adresi: Brezilya Milli TakımıBrezilya Futbol Federasyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada, Carlo Ancelotti ile anlaşma sağlandığını resmen duyurmuştu. 65 yaşındaki teknik direktör, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde Brezilya'yı çalıştıracak.CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay maçlarında milli takımın başında sahaya çıkacak.Madrid'de kupa koleksiyonu bırakıyorAncelotti, Real Madrid kariyerinde adeta bir kupa koleksiyonu oluşturdu:
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real madrid, carlo ancelotti, santiago bernabeu stadı, güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol), dünya kupası, kulüp, ekvador, florentino perez, paraguay, fifa
real madrid, carlo ancelotti, santiago bernabeu stadı, güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol), dünya kupası, kulüp, ekvador, florentino perez, paraguay, fifa

Resmi açıklama geldi: Carlo Ancelotti, Real Madrid’e veda ediyor

14:58 23.05.2025
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO / FILESCarlo Ancelotti
Carlo Ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO / FILES
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Real Madrid, teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Ancelotti, kulüpte birçok kupa kazandıktan sonra Brezilya Milli Takımı’nın başına geçecek. İtalyan teknik adam, Real Sociedad maçıyla veda edecek.
La Liga'nın 38. haftasında oynanacak Real Sociedad maçı, Carlo Ancelotti’nin Real Madrid kariyerindeki son karşılaşma olacak. Kulüp, tecrübeli teknik adamın sezonun tamamlanmasıyla birlikte resmen ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Real Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Carlo Ancelotti, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Sociedad maçı sonrasında takıma veda edecek.”
Bu açıklamayla, futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği karar netlik kazandı.

'Ancelotti her zaman ailemizin parçası kalacak'

Kulüp Başkanı Florentino Perez, Ancelotti’nin katkılarını şu sözlerle övdü:
“Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz.”

Yeni adresi: Brezilya Milli Takımı

Brezilya Futbol Federasyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada, Carlo Ancelotti ile anlaşma sağlandığını resmen duyurmuştu. 65 yaşındaki teknik direktör, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde Brezilya'yı çalıştıracak.
CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay maçlarında milli takımın başında sahaya çıkacak.

Madrid'de kupa koleksiyonu bırakıyor

Ancelotti, Real Madrid kariyerinde adeta bir kupa koleksiyonu oluşturdu:
3 UEFA Şampiyonlar Ligi
3 UEFA Süper Kupa
2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
2 La Liga Şampiyonluğu
2 İspanya Kral Kupası
2 İspanya Süper Kupası
arda ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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Real Madrid'de Ancelotti dönemi sona eriyor: Teknik adam yeni takımla anlaştı
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