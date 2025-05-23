https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/resmi-aciklama-geldi-carlo-ancelotti-real-madride-veda-ediyor-1096457163.html

Resmi açıklama geldi: Carlo Ancelotti, Real Madrid’e veda ediyor

Resmi açıklama geldi: Carlo Ancelotti, Real Madrid’e veda ediyor

Sputnik Türkiye

Real Madrid, teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. Ancelotti, kulüpte birçok kupa kazandıktan sonra... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T14:58+0300

2025-05-23T14:58+0300

2025-05-23T14:58+0300

spor

real madrid

carlo ancelotti

santiago bernabeu stadı

güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol)

dünya kupası

kulüp

ekvador

florentino perez

paraguay

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La Liga'nın 38. haftasında oynanacak Real Sociedad maçı, Carlo Ancelotti’nin Real Madrid kariyerindeki son karşılaşma olacak. Kulüp, tecrübeli teknik adamın sezonun tamamlanmasıyla birlikte resmen ayrılacağını duyurdu.Kulüpten resmi açıklama geldiReal Madrid Kulübü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Carlo Ancelotti, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Sociedad maçı sonrasında takıma veda edecek.”Bu açıklamayla, futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği karar netlik kazandı.'Ancelotti her zaman ailemizin parçası kalacak'Kulüp Başkanı Florentino Perez, Ancelotti’nin katkılarını şu sözlerle övdü:“Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz.”Yeni adresi: Brezilya Milli TakımıBrezilya Futbol Federasyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada, Carlo Ancelotti ile anlaşma sağlandığını resmen duyurmuştu. 65 yaşındaki teknik direktör, 2026 FIFA Dünya Kupası sürecinde Brezilya'yı çalıştıracak.CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay maçlarında milli takımın başında sahaya çıkacak.Madrid'de kupa koleksiyonu bırakıyorAncelotti, Real Madrid kariyerinde adeta bir kupa koleksiyonu oluşturdu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/real-madridde-ancelotti-donemi-sona-eriyor-teknik-adam-yeni-takimla-anlasti-1096155263.html

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Sputnik Türkiye

real madrid, carlo ancelotti, santiago bernabeu stadı, güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol), dünya kupası, kulüp, ekvador, florentino perez, paraguay, fifa