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Putin: Askeri-stratejik işbirliği stratejik açıdan önemli bir alan
Putin: Askeri-stratejik işbirliği stratejik açıdan önemli bir alan
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın silah ihracatında ilk beş lider arasındaki yerini koruduğunu belirtti. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T18:22+0300
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vladimir putin
rusya
askeri işbirliği
savunma sanayi
küresel pazar
askeri teçhizat
özel askeri harekat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri-teknik işbirliği komisyonu toplantısında, Rusya'nın silah ihracatında ilk beş lider arasındaki yerini koruduğunu söyledi.Rus lider, Rusya'nın askeri-teknik işbirliğinin tüm alanlarında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.Putin’in konuşmasından öne çıkan noktalar:
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vladimir putin, rusya, askeri işbirliği, savunma sanayi, küresel pazar, askeri teçhizat, özel askeri harekat, i̇hracat
vladimir putin, rusya, askeri işbirliği, savunma sanayi, küresel pazar, askeri teçhizat, özel askeri harekat, i̇hracat

Putin: Askeri-stratejik işbirliği stratejik açıdan önemli bir alan

18:22 23.05.2025 (güncellendi: 18:42 23.05.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın silah ihracatında ilk beş lider arasındaki yerini koruduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri-teknik işbirliği komisyonu toplantısında, Rusya'nın silah ihracatında ilk beş lider arasındaki yerini koruduğunu söyledi.
Rus lider, Rusya'nın askeri-teknik işbirliğinin tüm alanlarında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Putin’in konuşmasından öne çıkan noktalar:
Rusya, küresel silah pazarında ilk beş lider arasında yer almaya devam ediyor ve birçok alanda ihracatta lider konumunu sürdürüyor.
Rus askeri savunma sanayinin ana hedefi, Rus ordusunun hava savunmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak olmaya devam ediyor.
Rus savunma sanayi ürünlerine olan ilgi artıyor.
Rusya'nın özel askeri operasyonu yönetme deneyimi, hem yurtdışındaki politikacılar hem de ordu komutanlıkları tarafından yakından inceleniyor.
Rusya'nın silah ve teçhizatının büyük kısmı hızla ve sürekli olarak geliştiriliyor, bu da onların özelliklerini artırıyor.
Rusya, askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesini ordu ve donanmanın teknolojik gelişiminin bir unsuru olarak değerlendiriyor.
Askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ek destek tedbirlerinin geliştirilmesi talimatı verdim.
Rusya, savunma sanayii çalışmalarını uzun vadeli olarak net bir şekilde planlamalıdır.
Rus askeri ürünlerine yönelik sipariş portföyü ciddi boyutlarda, on milyarlarca dolar söz konusu.
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