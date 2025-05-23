https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/putin-askeri-stratejik-isbirligi-stratejik-acidan-onemli-bir-alan-1096466085.html
Putin: Askeri-stratejik işbirliği stratejik açıdan önemli bir alan
Putin: Askeri-stratejik işbirliği stratejik açıdan önemli bir alan
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın silah ihracatında ilk beş lider arasındaki yerini koruduğunu belirtti. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T18:22+0300
2025-05-23T18:22+0300
2025-05-23T18:42+0300
dünya
vladimir putin
rusya
askeri işbirliği
savunma sanayi
küresel pazar
askeri teçhizat
özel askeri harekat
i̇hracat
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri-teknik işbirliği komisyonu toplantısında, Rusya'nın silah ihracatında ilk beş lider arasındaki yerini koruduğunu söyledi.Rus lider, Rusya'nın askeri-teknik işbirliğinin tüm alanlarında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.Putin’in konuşmasından öne çıkan noktalar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trump-putin-ile-yaptigi-gorusmenin-ardindan-abyi-soke-etti-umutlar-paramparca-1096441200.html
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vladimir putin, rusya, askeri işbirliği, savunma sanayi, küresel pazar, askeri teçhizat, özel askeri harekat, i̇hracat
vladimir putin, rusya, askeri işbirliği, savunma sanayi, küresel pazar, askeri teçhizat, özel askeri harekat, i̇hracat
Putin: Askeri-stratejik işbirliği stratejik açıdan önemli bir alan
18:22 23.05.2025 (güncellendi: 18:42 23.05.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın silah ihracatında ilk beş lider arasındaki yerini koruduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri-teknik işbirliği komisyonu toplantısında, Rusya'nın silah ihracatında ilk beş lider arasındaki yerini koruduğunu söyledi.
Rus lider, Rusya'nın askeri-teknik işbirliğinin tüm alanlarında önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Putin’in konuşmasından öne çıkan noktalar:
Rusya, küresel silah pazarında ilk beş lider arasında yer almaya devam ediyor ve birçok alanda ihracatta lider konumunu sürdürüyor.
Rus askeri savunma sanayinin ana hedefi, Rus ordusunun hava savunmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak olmaya devam ediyor.
Rus savunma sanayi ürünlerine olan ilgi artıyor.
Rusya'nın özel askeri operasyonu yönetme deneyimi, hem yurtdışındaki politikacılar hem de ordu komutanlıkları tarafından yakından inceleniyor.
Rusya'nın silah ve teçhizatının büyük kısmı hızla ve sürekli olarak geliştiriliyor, bu da onların özelliklerini artırıyor.
Rusya, askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesini ordu ve donanmanın teknolojik gelişiminin bir unsuru olarak değerlendiriyor.
Askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ek destek tedbirlerinin geliştirilmesi talimatı verdim.
Rusya, savunma sanayii çalışmalarını uzun vadeli olarak net bir şekilde planlamalıdır.
Rus askeri ürünlerine yönelik sipariş portföyü ciddi boyutlarda, on milyarlarca dolar söz konusu.