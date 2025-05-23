https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/positive-hack-days-2025-siber-guvenlik-ve-teknoloji-firmalari-moskovada-bulustu-1096466355.html
Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu
Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu
Sputnik Türkiye
22–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Moskova’daki Lujniki Spor Kompleksi’nde düzenlenen Positive Hack Days (PHDays), dünyanın dört bir yanından gelen siber... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T18:31+0300
2025-05-23T18:31+0300
2025-05-23T18:59+0300
dünya
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dijital
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Positive Technologies tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen PHDays, bu yıl da bilgi güvenliği alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikçi çözümleri tartışmak üzere binlerce katılımcıyı ağırladı. Etkinlikte, yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri, kurumsal dijital dayanıklılık ve bölgesel siber güvenlik stratejileri gibi konular ön plana çıktı.Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'The Standoff' adlı siber güvenlik simülasyonu, katılımcılara gerçek zamanlı senaryolarla dijital tehditlere karşı savunma stratejilerini deneyimleme fırsatı sundu.PHDays 2025, sadece teknik sunumlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda siber güvenliğin etik, hukuki ve sosyal boyutlarını da ele aldı. Genç yetenekler, projelerini sergileme ve sektör profesyonelleriyle etkileşim kurma şansı buldu.Bu yılki etkinlik, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve dijital dünyanın karşılaştığı zorluklara karşı ortak çözümler geliştirme konusunda katılımcılara ilham verdi.Moskova’da gerçekleştirilen foruma katılan ROST Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.'Rusya ile Türkiye ilişkilerinin pekişmesine katkı sağlıyor'Kadir Bey, Positive Hack Days festivaline yaklaşık 40 ülkenin katılımı göz önüne alındığında, bu tür girişimler, özellikle daha önce etkisini eleştirel olarak değerlendirdiğiniz Batı yaptırımları bağlamında, Rusya ve Türkiye arasındaki teknolojik ve ekonomik ortaklığı nasıl güçlendirebilir?Festivalde enerji ve altyapı alanında önemli rol oynayan Rosseti ve RusHydro gibi şirketler yer alıyor. Rus-Türk Ticaret Evi “ROST”, bu endüstrilerin siber güvenliği veya dijitalleşmesi alanında ortak projelere nasıl katkıda bulunabilir?'Rusya-Türkiye iş birliği dijital ekonomi ve yatırım teknolojilerine yönelmeli'Alternatif yatırım platformları yaratmada Rusya-Türkiye işbirliği modelinin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Positive Hack Days gibi platformlar Türk şirketlerinin Rus dijital projelerine katılımını sağlayabilir mi?
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rusya, rost (rus-türk ticaret evi), dijital, moskova
rusya, rost (rus-türk ticaret evi), dijital, moskova
Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu
18:31 23.05.2025 (güncellendi: 18:59 23.05.2025)
22–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Moskova’daki Lujniki Spor Kompleksi’nde düzenlenen Positive Hack Days (PHDays), dünyanın dört bir yanından gelen siber güvenlik uzmanlarını, teknoloji liderlerini ve genç yetenekleri bir araya getirdi. Etkinlikte 40’a fazla ülkeden katılımcı yer aldı.
Positive Technologies tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen PHDays, bu yıl da bilgi güvenliği alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikçi çözümleri tartışmak üzere binlerce katılımcıyı ağırladı. Etkinlikte, yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri, kurumsal dijital dayanıklılık ve bölgesel siber güvenlik stratejileri gibi konular ön plana çıktı.
Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'The Standoff' adlı siber güvenlik simülasyonu, katılımcılara gerçek zamanlı senaryolarla dijital tehditlere karşı savunma stratejilerini deneyimleme fırsatı sundu.
PHDays 2025, sadece teknik sunumlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda siber güvenliğin etik, hukuki ve sosyal boyutlarını da ele aldı. Genç yetenekler, projelerini sergileme ve sektör profesyonelleriyle etkileşim kurma şansı buldu.
Bu yılki etkinlik, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve dijital dünyanın karşılaştığı zorluklara karşı ortak çözümler geliştirme konusunda katılımcılara ilham verdi.
Moskova’da gerçekleştirilen foruma katılan ROST Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
'Rusya ile Türkiye ilişkilerinin pekişmesine katkı sağlıyor'
Kadir Bey, Positive Hack Days festivaline yaklaşık 40 ülkenin katılımı göz önüne alındığında, bu tür girişimler, özellikle daha önce etkisini eleştirel olarak değerlendirdiğiniz Batı yaptırımları bağlamında, Rusya ve Türkiye arasındaki teknolojik ve ekonomik ortaklığı nasıl güçlendirebilir?
Positive Hack Days festivali, küresel anlamda teknoloji alanında diyalog ve iş birliğini güçlendiren stratejik bir organizasyondur. Bu tür girişimler, Rusya ve Türkiye arasında zaten var olan ekonomik ve teknolojik ilişkilerin daha da pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Mevcut küresel jeopolitik koşullar, ülkelerin karşılıklı bağımsızlıklarını artıracak yeni iş birliği modellerini gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, teknoloji alanındaki çok taraflı etkinlikler, sadece bilgi paylaşımını değil, aynı zamanda ülkeler arası güven ortamını da pekiştiren önemli birer araçtır.
Festivalde enerji ve altyapı alanında önemli rol oynayan Rosseti ve RusHydro gibi şirketler yer alıyor. Rus-Türk Ticaret Evi “ROST”, bu endüstrilerin siber güvenliği veya dijitalleşmesi alanında ortak projelere nasıl katkıda bulunabilir?
Rosseti ve RusHydro gibi enerji ve altyapı devlerinin katılımı, dijitalleşmenin ve siber güvenliğin bu kritik sektörlerde ne denli öncelikli bir konu hâline geldiğini gösteriyor. Rus-Türk Ticaret Evi ROST, iki ülkenin sanayi ve teknoloji odaklı kurumları arasında köprü görevi görerek bu dönüşüm süreçlerine somut katkılar sunabilir. Özellikle enerji altyapısının siber güvenliği, sadece teknik değil, aynı zamanda ekonomik ve ulusal güvenlik açısından da stratejik bir öneme sahip. ROST, Türk teknoloji firmalarının Rus enerji sektöründeki dijitalleşme süreçlerine entegre olmasını kolaylaştıracak iş birliklerini koordine edebilir, ortak AR-GE projelerini destekleyebilir ve her iki ülkede de regülasyonlara uygun çözümler geliştirilmesine öncülük edebilir.
'Rusya-Türkiye iş birliği dijital ekonomi ve yatırım teknolojilerine yönelmeli'
Alternatif yatırım platformları yaratmada Rusya-Türkiye işbirliği modelinin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Positive Hack Days gibi platformlar Türk şirketlerinin Rus dijital projelerine katılımını sağlayabilir mi?
Rusya-Türkiye iş birliği, geleneksel sektörlerin ötesine geçerek dijital ekonomi ve yatırım teknolojilerine yönelmeli. Özellikle blockchain, fintech ve dijital ödeme sistemleri gibi alanlarda iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayacak birçok proje geliştirilebilir. Positive Hack Days gibi etkinlikler, Türk teknoloji firmalarına Rus dijital pazarını tanıma ve doğrudan bağlantı kurma imkânı sunuyor. Bu etkileşimler, zamanla ortak yatırım platformlarının ve dijital girişim fonlarının oluşmasına zemin hazırlayabilir. Bu tür yapılar, hem teknik hem de finansal entegrasyonu hızlandırarak daha sürdürülebilir iş modelleri yaratılmasını sağlayacaktır.