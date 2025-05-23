https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/positive-hack-days-2025-siber-guvenlik-ve-teknoloji-firmalari-moskovada-bulustu-1096466355.html

Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu

Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu

Sputnik Türkiye

22–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Moskova’daki Lujniki Spor Kompleksi’nde düzenlenen Positive Hack Days (PHDays), dünyanın dört bir yanından gelen siber... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T18:31+0300

2025-05-23T18:31+0300

2025-05-23T18:59+0300

dünya

rusya

rost (rus-türk ticaret evi)

dijital

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096466186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77c39ee87b6a60bc8dd4715770e61130.jpg

Positive Technologies tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen PHDays, bu yıl da bilgi güvenliği alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikçi çözümleri tartışmak üzere binlerce katılımcıyı ağırladı. Etkinlikte, yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri, kurumsal dijital dayanıklılık ve bölgesel siber güvenlik stratejileri gibi konular ön plana çıktı.Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'The Standoff' adlı siber güvenlik simülasyonu, katılımcılara gerçek zamanlı senaryolarla dijital tehditlere karşı savunma stratejilerini deneyimleme fırsatı sundu.PHDays 2025, sadece teknik sunumlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda siber güvenliğin etik, hukuki ve sosyal boyutlarını da ele aldı. Genç yetenekler, projelerini sergileme ve sektör profesyonelleriyle etkileşim kurma şansı buldu.Bu yılki etkinlik, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve dijital dünyanın karşılaştığı zorluklara karşı ortak çözümler geliştirme konusunda katılımcılara ilham verdi.Moskova’da gerçekleştirilen foruma katılan ROST Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.'Rusya ile Türkiye ilişkilerinin pekişmesine katkı sağlıyor'Kadir Bey, Positive Hack Days festivaline yaklaşık 40 ülkenin katılımı göz önüne alındığında, bu tür girişimler, özellikle daha önce etkisini eleştirel olarak değerlendirdiğiniz Batı yaptırımları bağlamında, Rusya ve Türkiye arasındaki teknolojik ve ekonomik ortaklığı nasıl güçlendirebilir?Festivalde enerji ve altyapı alanında önemli rol oynayan Rosseti ve RusHydro gibi şirketler yer alıyor. Rus-Türk Ticaret Evi “ROST”, bu endüstrilerin siber güvenliği veya dijitalleşmesi alanında ortak projelere nasıl katkıda bulunabilir?'Rusya-Türkiye iş birliği dijital ekonomi ve yatırım teknolojilerine yönelmeli'Alternatif yatırım platformları yaratmada Rusya-Türkiye işbirliği modelinin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Positive Hack Days gibi platformlar Türk şirketlerinin Rus dijital projelerine katılımını sağlayabilir mi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trafikte-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-3-kez-hata-yapanin-ehliyetine-el-konulacak-cezalar-1096459456.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rost (rus-türk ticaret evi), dijital, moskova