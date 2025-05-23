Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da toplu ulaşımda geçici aksama: İBB ve özel halk otobüsleri arasında uzlaşma sağlandı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuryelik artık ‘tehlikeli’ meslek sayılacak: ‘Güvensiz çalışma koşulları değiştirilmeli’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: 'Delil olarak sunulan içeriklere savcılık tarafından ulaşılamıyor'
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Elif Buse Doğan: 'Samsak Döveci akımı sosyal medyanın bana hediyesi oldu'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka şu ana kadar en çok kadınların işlerini ellerinden aldı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Amiral Yaycı: Dedeağaç’ta tatbikat maskesi altında askeri yığınak yapılıyor
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’yi beş parçaya bölecek planın ilk adımlarının atıldığını görüyoruz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
17:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
18:15
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
18:25
12 dk
TARİHTE BUGÜN
En tanınan romanını yazması 17 yıl sürdü
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sırtınızı Türkiye’ye dayadığınız takdirde göç sorunu yaşamazsınız'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB’de yeni gözaltılar
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Gıda güvenliği ihmale gelmez'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Görevimiz Tehlike filmi nedir, nasıl doğdu?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
PKK hangi dönemde nasıl kuruldu?
19:05
55 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/positive-hack-days-2025-siber-guvenlik-ve-teknoloji-firmalari-moskovada-bulustu-1096466355.html
Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu
Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu
Sputnik Türkiye
22–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Moskova’daki Lujniki Spor Kompleksi’nde düzenlenen Positive Hack Days (PHDays), dünyanın dört bir yanından gelen siber... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T18:31+0300
2025-05-23T18:59+0300
dünya
rusya
rost (rus-türk ticaret evi)
dijital
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096466186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77c39ee87b6a60bc8dd4715770e61130.jpg
Positive Technologies tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen PHDays, bu yıl da bilgi güvenliği alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikçi çözümleri tartışmak üzere binlerce katılımcıyı ağırladı. Etkinlikte, yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri, kurumsal dijital dayanıklılık ve bölgesel siber güvenlik stratejileri gibi konular ön plana çıktı.Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'The Standoff' adlı siber güvenlik simülasyonu, katılımcılara gerçek zamanlı senaryolarla dijital tehditlere karşı savunma stratejilerini deneyimleme fırsatı sundu.PHDays 2025, sadece teknik sunumlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda siber güvenliğin etik, hukuki ve sosyal boyutlarını da ele aldı. Genç yetenekler, projelerini sergileme ve sektör profesyonelleriyle etkileşim kurma şansı buldu.Bu yılki etkinlik, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve dijital dünyanın karşılaştığı zorluklara karşı ortak çözümler geliştirme konusunda katılımcılara ilham verdi.Moskova’da gerçekleştirilen foruma katılan ROST Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.'Rusya ile Türkiye ilişkilerinin pekişmesine katkı sağlıyor'Kadir Bey, Positive Hack Days festivaline yaklaşık 40 ülkenin katılımı göz önüne alındığında, bu tür girişimler, özellikle daha önce etkisini eleştirel olarak değerlendirdiğiniz Batı yaptırımları bağlamında, Rusya ve Türkiye arasındaki teknolojik ve ekonomik ortaklığı nasıl güçlendirebilir?Festivalde enerji ve altyapı alanında önemli rol oynayan Rosseti ve RusHydro gibi şirketler yer alıyor. Rus-Türk Ticaret Evi “ROST”, bu endüstrilerin siber güvenliği veya dijitalleşmesi alanında ortak projelere nasıl katkıda bulunabilir?'Rusya-Türkiye iş birliği dijital ekonomi ve yatırım teknolojilerine yönelmeli'Alternatif yatırım platformları yaratmada Rusya-Türkiye işbirliği modelinin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Positive Hack Days gibi platformlar Türk şirketlerinin Rus dijital projelerine katılımını sağlayabilir mi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/trafikte-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-3-kez-hata-yapanin-ehliyetine-el-konulacak-cezalar-1096459456.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/17/1096466186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe8449a64accb2a2f622f0a2839ad20a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rost (rus-türk ticaret evi), dijital, moskova
rusya, rost (rus-türk ticaret evi), dijital, moskova

Positive Hack Days 2025: Siber Güvenlik ve Teknoloji firmaları Moskova'da buluştu

18:31 23.05.2025 (güncellendi: 18:59 23.05.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев22–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Moskova’daki Lujniki Spor Kompleksi’nde düzenlenen Positive Hack Days
22–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Moskova’daki Lujniki Spor Kompleksi’nde düzenlenen Positive Hack Days - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
22–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında Moskova’daki Lujniki Spor Kompleksi’nde düzenlenen Positive Hack Days (PHDays), dünyanın dört bir yanından gelen siber güvenlik uzmanlarını, teknoloji liderlerini ve genç yetenekleri bir araya getirdi. Etkinlikte 40’a fazla ülkeden katılımcı yer aldı.
Positive Technologies tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen PHDays, bu yıl da bilgi güvenliği alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikçi çözümleri tartışmak üzere binlerce katılımcıyı ağırladı. Etkinlikte, yapay zekâ destekli güvenlik çözümleri, kurumsal dijital dayanıklılık ve bölgesel siber güvenlik stratejileri gibi konular ön plana çıktı.
Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'The Standoff' adlı siber güvenlik simülasyonu, katılımcılara gerçek zamanlı senaryolarla dijital tehditlere karşı savunma stratejilerini deneyimleme fırsatı sundu.
PHDays 2025, sadece teknik sunumlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda siber güvenliğin etik, hukuki ve sosyal boyutlarını da ele aldı. Genç yetenekler, projelerini sergileme ve sektör profesyonelleriyle etkileşim kurma şansı buldu.
Bu yılki etkinlik, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı ve dijital dünyanın karşılaştığı zorluklara karşı ortak çözümler geliştirme konusunda katılımcılara ilham verdi.
Moskova’da gerçekleştirilen foruma katılan ROST Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
ROST Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş - Positive Hack Days 2025
ROST Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş - Positive Hack Days 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
ROST Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kadir Kurtuluş - Positive Hack Days 2025

'Rusya ile Türkiye ilişkilerinin pekişmesine katkı sağlıyor'

Kadir Bey, Positive Hack Days festivaline yaklaşık 40 ülkenin katılımı göz önüne alındığında, bu tür girişimler, özellikle daha önce etkisini eleştirel olarak değerlendirdiğiniz Batı yaptırımları bağlamında, Rusya ve Türkiye arasındaki teknolojik ve ekonomik ortaklığı nasıl güçlendirebilir?

Positive Hack Days festivali, küresel anlamda teknoloji alanında diyalog ve iş birliğini güçlendiren stratejik bir organizasyondur. Bu tür girişimler, Rusya ve Türkiye arasında zaten var olan ekonomik ve teknolojik ilişkilerin daha da pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Mevcut küresel jeopolitik koşullar, ülkelerin karşılıklı bağımsızlıklarını artıracak yeni iş birliği modellerini gündeme getirmiştir. Bu bağlamda, teknoloji alanındaki çok taraflı etkinlikler, sadece bilgi paylaşımını değil, aynı zamanda ülkeler arası güven ortamını da pekiştiren önemli birer araçtır.

Festivalde enerji ve altyapı alanında önemli rol oynayan Rosseti ve RusHydro gibi şirketler yer alıyor. Rus-Türk Ticaret Evi “ROST”, bu endüstrilerin siber güvenliği veya dijitalleşmesi alanında ortak projelere nasıl katkıda bulunabilir?

Rosseti ve RusHydro gibi enerji ve altyapı devlerinin katılımı, dijitalleşmenin ve siber güvenliğin bu kritik sektörlerde ne denli öncelikli bir konu hâline geldiğini gösteriyor. Rus-Türk Ticaret Evi ROST, iki ülkenin sanayi ve teknoloji odaklı kurumları arasında köprü görevi görerek bu dönüşüm süreçlerine somut katkılar sunabilir. Özellikle enerji altyapısının siber güvenliği, sadece teknik değil, aynı zamanda ekonomik ve ulusal güvenlik açısından da stratejik bir öneme sahip. ROST, Türk teknoloji firmalarının Rus enerji sektöründeki dijitalleşme süreçlerine entegre olmasını kolaylaştıracak iş birliklerini koordine edebilir, ortak AR-GE projelerini destekleyebilir ve her iki ülkede de regülasyonlara uygun çözümler geliştirilmesine öncülük edebilir.

'Rusya-Türkiye iş birliği dijital ekonomi ve yatırım teknolojilerine yönelmeli'

Alternatif yatırım platformları yaratmada Rusya-Türkiye işbirliği modelinin potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Positive Hack Days gibi platformlar Türk şirketlerinin Rus dijital projelerine katılımını sağlayabilir mi?
Rusya-Türkiye iş birliği, geleneksel sektörlerin ötesine geçerek dijital ekonomi ve yatırım teknolojilerine yönelmeli. Özellikle blockchain, fintech ve dijital ödeme sistemleri gibi alanlarda iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayacak birçok proje geliştirilebilir. Positive Hack Days gibi etkinlikler, Türk teknoloji firmalarına Rus dijital pazarını tanıma ve doğrudan bağlantı kurma imkânı sunuyor. Bu etkileşimler, zamanla ortak yatırım platformlarının ve dijital girişim fonlarının oluşmasına zemin hazırlayabilir. Bu tür yapılar, hem teknik hem de finansal entegrasyonu hızlandırarak daha sürdürülebilir iş modelleri yaratılmasını sağlayacaktır.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
TÜRKİYE
Trafikte yeni düzenleme Meclis'e sunuldu: 3 kez hata yapanın ehliyetine el konulacak, cezalar katlanacak
15:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала