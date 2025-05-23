https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/oyuncular-halit-ergenc-ile-riza-kocaoglu-icin-karar-cikti-hapis-cezasi-verildi-1096457416.html

Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu için karar çıktı: Hapis cezası verildi

Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu için karar çıktı: Hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Menajer Ayşe Barım soruşturması çerçevesinde "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun yargılandıkları davada karar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-23T15:02+0300

2025-05-23T15:02+0300

2025-05-23T15:08+0300

türki̇ye

halit ergenç

rıza kocaoğlu

hapis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096109101_0:148:2748:1694_1920x0_80_0_0_e3d7710e0e9942c787cca718eb6d0171.jpg

Gezi Parkı olayları kapsamında menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan yargılandı. İstanbul'da görülen davada karar çıktı.Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis cezası verildiMahkeme, ünlü oyuncu Halit Ergenç hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak, her iki isim için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-halit-ergenc-aylik-gelirini-ilk-kez-mahkemede-acikladi-1096109307.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halit ergenç, rıza kocaoğlu, hapis