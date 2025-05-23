https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/oyuncular-halit-ergenc-ile-riza-kocaoglu-icin-karar-cikti-hapis-cezasi-verildi-1096457416.html
Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu için karar çıktı: Hapis cezası verildi
Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu için karar çıktı: Hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım soruşturması çerçevesinde "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun yargılandıkları davada karar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T15:02+0300
2025-05-23T15:02+0300
2025-05-23T15:08+0300
türki̇ye
halit ergenç
rıza kocaoğlu
hapis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096109101_0:148:2748:1694_1920x0_80_0_0_e3d7710e0e9942c787cca718eb6d0171.jpg
Gezi Parkı olayları kapsamında menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan yargılandı. İstanbul'da görülen davada karar çıktı.Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis cezası verildiMahkeme, ünlü oyuncu Halit Ergenç hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak, her iki isim için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-halit-ergenc-aylik-gelirini-ilk-kez-mahkemede-acikladi-1096109307.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096109101_21:0:2605:1938_1920x0_80_0_0_88f9b4e350b2cd144a5493dcbbb8bad5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halit ergenç, rıza kocaoğlu, hapis
halit ergenç, rıza kocaoğlu, hapis
Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu için karar çıktı: Hapis cezası verildi
15:02 23.05.2025 (güncellendi: 15:08 23.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Menajer Ayşe Barım soruşturması çerçevesinde "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Gezi Parkı olayları kapsamında menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan yargılandı. İstanbul'da görülen davada karar çıktı.
Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis cezası verildi
Mahkeme, ünlü oyuncu Halit Ergenç hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak, her iki isim için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.