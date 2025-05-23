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Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu için karar çıktı: Hapis cezası verildi
Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu için karar çıktı: Hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Menajer Ayşe Barım soruşturması çerçevesinde "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun yargılandıkları davada karar... 23.05.2025, Sputnik Türkiye
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halit ergenç
rıza kocaoğlu
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Gezi Parkı olayları kapsamında menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan yargılandı. İstanbul'da görülen davada karar çıktı.Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis cezası verildiMahkeme, ünlü oyuncu Halit Ergenç hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak, her iki isim için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-halit-ergenc-aylik-gelirini-ilk-kez-mahkemede-acikladi-1096109307.html
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halit ergenç, rıza kocaoğlu, hapis
halit ergenç, rıza kocaoğlu, hapis

Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu için karar çıktı: Hapis cezası verildi

15:02 23.05.2025 (güncellendi: 15:08 23.05.2025)
© AA / Zeynep YeşildalHalit Ergenç
Halit Ergenç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2025
© AA / Zeynep Yeşildal
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Ayrıntılar geliyor
Menajer Ayşe Barım soruşturması çerçevesinde "yalan tanıklık" yaptıkları iddiasıyla Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Gezi Parkı olayları kapsamında menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan yargılandı. İstanbul'da görülen davada karar çıktı.

Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis cezası verildi

Mahkeme, ünlü oyuncu Halit Ergenç hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu hakkında ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak, her iki isim için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Halit Ergenç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
TÜRKİYE
Oyuncu Halit Ergenç aylık gelirini ilk kez mahkemede açıkladı
9 Mayıs, 23:10
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