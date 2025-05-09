https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-halit-ergenc-aylik-gelirini-ilk-kez-mahkemede-acikladi-1096109307.html
Oyuncu Halit Ergenç aylık gelirini ilk kez mahkemede açıkladı
Oyuncu Halit Ergenç aylık gelirini ilk kez mahkemede açıkladı
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'yalan tanıklık' suçlamasıyla yargılanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun davası İstanbul 24. Asliye Ceza... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T23:10+0300
2025-05-09T23:10+0300
2025-05-09T23:10+0300
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halit ergenç
gezi parkı
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oyuncu
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Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı soruşturmasında 'yalan tanıklık' iddiasıyla mahkemeye çıktı.İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kral Kaybederse dizisinde başrol alan Halit Ergenç ve Adsız Aşıklar dizisi oyuncusu Rıza Kocaoğlu aylık gelir beyanında bulundu. Ergenç, aylık gelirini 300 bin lira olarak açıklarken Kocaoğlu ise 200 bin lira olarak beyan etti.Yargılanan ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun duruşmada beyan ettikleri aylık gelirleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar tarafından düşük bulunan gelirlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/halit-ergenc-ve-riza-kocaoglu-yalan-taniklik-sucundan-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-1096102186.html
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halit ergenç, gezi parkı, rıza kocaoğlu, ayşe barım, oyuncu, yerli oyuncu, en iyi oyuncu, profesyonel oyuncu, dizi, orijinal dizi, tv dizisi, türk dizileri, gelir vergisi, gelir i̇daresi başkanlığı, gelir dağılımı, düşük gelir, aylık gelir
Oyuncu Halit Ergenç aylık gelirini ilk kez mahkemede açıkladı
Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'yalan tanıklık' suçlamasıyla yargılanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun davası İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan Ergenç aylık gelirinin 300 bin lira, Kocaoğlu ise 200 bin lira olduğunu beyan etti.
Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı soruşturmasında 'yalan tanıklık' iddiasıyla mahkemeye çıktı.
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kral Kaybederse dizisinde başrol alan Halit Ergenç ve Adsız Aşıklar dizisi oyuncusu Rıza Kocaoğlu aylık gelir beyanında bulundu. Ergenç, aylık gelirini 300 bin lira olarak açıklarken Kocaoğlu ise 200 bin lira olarak beyan etti.
Yargılanan ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun duruşmada beyan ettikleri aylık gelirleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar tarafından düşük bulunan gelirlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.