https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-halit-ergenc-aylik-gelirini-ilk-kez-mahkemede-acikladi-1096109307.html

Oyuncu Halit Ergenç aylık gelirini ilk kez mahkemede açıkladı

Oyuncu Halit Ergenç aylık gelirini ilk kez mahkemede açıkladı

Sputnik Türkiye

Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'yalan tanıklık' suçlamasıyla yargılanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun davası İstanbul 24. Asliye Ceza... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T23:10+0300

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türki̇ye

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Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı soruşturmasında 'yalan tanıklık' iddiasıyla mahkemeye çıktı.İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kral Kaybederse dizisinde başrol alan Halit Ergenç ve Adsız Aşıklar dizisi oyuncusu Rıza Kocaoğlu aylık gelir beyanında bulundu. Ergenç, aylık gelirini 300 bin lira olarak açıklarken Kocaoğlu ise 200 bin lira olarak beyan etti.Yargılanan ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun duruşmada beyan ettikleri aylık gelirleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar tarafından düşük bulunan gelirlerin gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/halit-ergenc-ve-riza-kocaoglu-yalan-taniklik-sucundan-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-1096102186.html

türki̇ye

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