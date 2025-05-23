https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/once-kabul-etti-sonra-vazgecti-losemi-hastasinin-donor-sevinci-yarim-kaldi-1096458920.html
Önce kabul etti sonra vazgeçti: Lösemi hastasının donör sevinci yarım kaldı
Önce kabul etti sonra vazgeçti: Lösemi hastasının donör sevinci yarım kaldı
Sputnik Türkiye
Lösemiyle mücadele eden genç doktora yüzde 100 uyumlu çıkan bağışçı son anda vazgeçince sevinç yerini hüzne bıraktı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T15:19+0300
2025-05-23T15:19+0300
2025-05-23T15:19+0300
sağlik
türkök
lösemi
kemik iliği kanseri
kemik iliği nakli
lösemi hastası dr. gizem demir
kemik iliği bağışçısı
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Altı ay önce lösemi teşhisi konulan 29 yaşındaki doktor Gizem Demir'e kemik iliği nakli kararı verildi. Genç doktora TÜRKÖK sisteminden yüzde 100 uyumlu bir bağışçı bulundu ama bağışçı ilik vermekten vazgeçti. Lösemiyle mücadele eden genç doktorun sevinci hüzne döndü. NTV'nin haberine göre, doktor Gizem Demir'e yaklaşık altı ay önce lösemi teşhisi konuldu. 4 ay hastanede yatarak kemoterapi gören doktora kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi. Demir, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sistemine kayıt olduktan sonra yüzde 100 uyumlu bağışçı haberi aldı. Son anda vazgeçtiAncak doktorun mutluluğu kısa süre içinde hayal kırıklığına dönüştü, bağışçı ilik vermekten vazgeçti.Yüzde 100 uyumlu vericinin olduğu söylendiğinde çok heyecanlandığını anlatan genç doktor, "50 yaşında bir erkek bireymiş. Yaklaşık bir ay falan kan vermesini ona ulaşılmasını bekledik nisan ortasında kan verdiği haberini aldık çok sevindik daha sonrasında vazgeçtiğini öğrendik yıkıldık. Benim hayal kırıklığımdan ziyade ailem çok üzüldü. Kişiye kesinlikle kızmadım ama bu süreç yüzünden kemoterapimin uzayacak olması beni çok yıpratıyor." diye konuştu.Gizem Demir ile uyumlu bir donör daha çıktı. Bağışçı istekliydi ancak sağlık kontrolünde yakın zamanda kuduz aşısı olduğu için 2 yıl boyunca kan ve ilik bağışlayamayacağı bildirildi.Kemoterapinin yan etkilerini görmeye başladıDemir, hastalığının çok agresif seyrettiğini anlatırken, "Çok agresif bir hastalık kemoterapiye ara verdiklerinde hastalık baştan gelebileceği için tekrar kemoterapi alıyorum. Daha fazla kemoterapinin yan etkisini görmeye başladım" dedi.Nasıl kemik iliği bağışçısı olunur? Kimler kemik iliği bağışçısı olabilir?18-35 yaş arası sağlıklı herkes 3 tüp kan vererek kemik iliği bağışçısı olmak için aday olabilir. Uyumlu olan bağışçılar 55 yaşına kadar bağışçı olabiliyor.
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türkök, lösemi, kemik iliği kanseri, kemik iliği nakli , lösemi hastası dr. gizem demir, kemik iliği bağışçısı
türkök, lösemi, kemik iliği kanseri, kemik iliği nakli , lösemi hastası dr. gizem demir, kemik iliği bağışçısı
Önce kabul etti sonra vazgeçti: Lösemi hastasının donör sevinci yarım kaldı
Lösemiyle mücadele eden genç doktora yüzde 100 uyumlu çıkan bağışçı son anda vazgeçince sevinç yerini hüzne bıraktı.
Altı ay önce lösemi teşhisi konulan 29 yaşındaki doktor Gizem Demir'e kemik iliği nakli kararı verildi. Genç doktora TÜRKÖK sisteminden yüzde 100 uyumlu bir bağışçı bulundu ama bağışçı ilik vermekten vazgeçti. Lösemiyle mücadele eden genç doktorun sevinci hüzne döndü.
NTV'nin haberine göre, doktor Gizem Demir'e yaklaşık altı ay önce lösemi teşhisi konuldu. 4 ay hastanede yatarak kemoterapi gören doktora kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi. Demir, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) sistemine kayıt olduktan sonra yüzde 100 uyumlu bağışçı haberi aldı.
Ancak doktorun mutluluğu kısa süre içinde hayal kırıklığına dönüştü, bağışçı ilik vermekten vazgeçti.
Yüzde 100 uyumlu vericinin olduğu söylendiğinde çok heyecanlandığını anlatan genç doktor, "50 yaşında bir erkek bireymiş. Yaklaşık bir ay falan kan vermesini ona ulaşılmasını bekledik nisan ortasında kan verdiği haberini aldık çok sevindik daha sonrasında vazgeçtiğini öğrendik yıkıldık. Benim hayal kırıklığımdan ziyade ailem çok üzüldü. Kişiye kesinlikle kızmadım ama bu süreç yüzünden kemoterapimin uzayacak olması beni çok yıpratıyor." diye konuştu.
Gizem Demir ile uyumlu bir donör daha çıktı. Bağışçı istekliydi ancak sağlık kontrolünde yakın zamanda kuduz aşısı olduğu için 2 yıl boyunca kan ve ilik bağışlayamayacağı bildirildi.
Kemoterapinin yan etkilerini görmeye başladı
Demir, hastalığının çok agresif seyrettiğini anlatırken, "Çok agresif bir hastalık kemoterapiye ara verdiklerinde hastalık baştan gelebileceği için tekrar kemoterapi alıyorum. Daha fazla kemoterapinin yan etkisini görmeye başladım" dedi.
Tıp öğrencilerine seslendi: Lütfen bağışçı olun
Gizem Demir, hem kendisi hem de tüm ilik nakli bekleyen hastalar için yardım çağrısı da yaptı. Özellikle de meslektaşlarına ve tıp fakültesi öğrencilerine seslenen Demir, "Aktif bir kampanya başlatılamadı yalvarıyorum lütfen artık bir kampanya başlatalım. Hiç değilse Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencilerinden ilik bağışçısı olmayan kalmasın." dedi.
Nasıl kemik iliği bağışçısı olunur? Kimler kemik iliği bağışçısı olabilir?
18-35 yaş arası sağlıklı herkes 3 tüp kan vererek kemik iliği bağışçısı olmak için aday olabilir. Uyumlu olan bağışçılar 55 yaşına kadar bağışçı olabiliyor.